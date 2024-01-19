《倉鼠累了嗎？》：假設你是隻倉鼠，重覆瞎忙、然後過勞就是你的一天
我們想讓你知道的是
如果你的人生找不到目標，也不知道有什麼動力，可以讓你繼續做下去，這樣辛苦的工作，就像一隻倉鼠，整天跑滾輪在瞎忙，每天過著被工作追殺的日子，很有可能你過勞了也不自知。
假設你是隻倉鼠，今天早上起來，身體很虛弱，但是大腦這時候發出命令說，「要起床了，趕快去上班」，你根本就不想起床，今天寒流來，躲在被窩裡就很舒服。昨天追劇又追很晚，可是又不得不去上班，所以只好硬逼著自己爬起來。
從床上起來到要出門，這是每天早上必經的戰鬥。因為你已經養成習慣，倉鼠輪從早就開始轉動起來了。接著你就要開始做各種決定，
比如早餐要吃什麼呢？ 站在衣櫃前出現了選擇障礙，決定到底是要穿這件還是穿那件？
在上班的路上，經過早餐店門口，看一堆人在排隊。想說算了，排下去鐵定遲到，結果沒吃早餐就趕著打卡上班。到了公司泡了杯咖啡，打開電子郵件看到一堆信件、會議等你處理。
於是匆匆忙忙打開行事曆，把這些事寫到待辦清單上。
然後總機通知客戶在會議室等你了，趕快衝去開會，不能讓客戶久等。於是你就在無止境的電子郵件、會議、報告打轉。一個工作結束又換另一個，這時血糖太低有點暈眩，趕快吃個零食繼續上工。接著辛苦忙了一整早上，下午又接到了客訴的電話，或是抱怨的email。
你原本打算先休息一下 結果又被臨時通知有會議要你去開。忙到晚上八點，終於可以下班了，然後當你在回家路上。
仔細回想，今天到底做了什麼事情?
好像一直在瞎忙，只是不斷開會、寫報告、回信件以及救火。回家之後已經快九點了，終於可以吃個晚餐，因為今天壓力很大，於是就跑去買了雞排珍奶，來點小確幸，洗澡後打開手機，開始追最新的韓劇，然後時間一晃就十二點了。
追劇就追到睡著為止，直到明天早上重覆這個循環，這就是倉鼠的一天。
今天要介紹的書叫做《倉鼠累了嗎？》，兩位作者阿克瑟．貝格與托爾斯登．泰伏斯都曾有過勞的經驗，他們藉由自身的經驗，與輔導他人的過程，想告訴倉鼠們要如何避免過勞。
如果你的人生找不到目標，也不知道有什麼動力，可以讓你繼續做下去，這樣辛苦的工作，就像一隻倉鼠，整天跑滾輪在瞎忙，每天過著被工作追殺的日子，很有可能你過勞了也不自知。
讓倉鼠滾輪轉動的就是壓力，無論是內部或者是外部壓力，壓力會促使倉鼠輪轉動，當壓力過大時，就會越轉越快，直到有一天，倉鼠跑到燒起來為止。
過勞倉鼠輪
你知道「過勞」其實是長時間持續壓力累積的結果。外在表現可能是精疲力竭、肌肉緊繃、頭痛、消化不良、耳鳴、暈眩、睡眠問題等症狀。在無法找到明確生理原因的情況下，一定要需要尋求專業醫生的協助。
其實人天生都有辦法處理壓力，壓力如果超出你的負荷能力就會過勞。
壓力的來源有三個部分，組成一個轉動的倉鼠輪。
- 個人部份：包含你自己的性格、技能還有你的心理狀態。
- 私領域：包括你周遭的環境、朋友、家庭以及你身旁的人際關係。
- 工作部分：包括你的工作升遷、財產與退休等等跟錢相關的事情。
你的日常生活，就很像在這三個領域中，不斷地跑倉鼠輪，一直不停的跑著滾輪，直到你燒起來為止。理論上，這三個部分組成的滾輪應該是要平衡的，當某個部分出現改變，一定會對其他兩個造成影響。
比如說工作上出現改變，一定會影響到個人、私領域的部分，如果今天改變是你自願的，那還沒問題。
如果不是自願的，這時候壓力就來了。比如說老闆要求假日一定要出來加班，你就乖乖出來加班，因為你害怕，如果自己拒絕，會讓老闆不開心，可是就會影響到你家裡的狀況，因為你假日加班，沒辦法陪小孩出去玩。你自己也覺得不好過，週末也沒有辦法好好休息，倉鼠輪又轉了一下。
當你發現只有你要加班，你的同事不用，於是感到很不爽與不公平，這個壓力導致倉鼠輪又轉了一次。倉鼠輪就這樣周而復始的轉下去，當滾輪一旦開始不停的轉動，你就是要停也不可能停下來。
容易過勞的三種倉鼠
接著來說說容易過勞有哪三種倉鼠：
- 完美倉鼠
- 理想倉鼠
- 好好倉鼠
完美倉鼠
首先，完美倉鼠太過追求完美，傾向獨自處理事務，什麼都自己來。他的想法就是，與其我向別人解釋要怎麼做，自己做可能還比較快，結果什麼事情都壓在自己身上來做，就把自己搞死了。
解決方法是運用80/20法則。也就是要挑最有價值的20%的事情，而不是什麼事情都要攬在自己身上，只為了追求完美。因為事情是永遠不可能會有完美的一天。
理想倉鼠
其次，理想倉鼠對人對事太過理想化。當朋友或團隊成員未參與或不遵守約定時，可能感到極度失望。這樣的挫敗感會產生壓力，越追求理想，壓力就越大。
面對這種情況，理想倉鼠應該學會接受他人的不同想法，避免將太多期望放在他人身上，世界不會繞著你轉，學會只關注自己能控制的，不能控制的就隨他吧。
好好倉鼠
最後，好好倉鼠的人通常難以拒絕他人的請求，擔心拒絕會讓對方失望。
最大的問題就是不敢說「不」，這導致工作越來越多，壓力不斷增加。
這讓我想到《給予》一書所說的無私奉獻者。無私奉獻的給予者，老是擔心「拒絕」會擔心引發很嚴重的後果，他人永遠比自己更重要、更優先，於是工作一樣越接越多，壓力也越來越大。真正「給予者」要做的事，是把餅做大創造雙贏，而不是把自己累死。
所以好好倉鼠可以試試一個方法對人說「不」，請你想想站在你背後的人，如果你今天說好，就會導致在你後面的人損失，這樣你就會更有勇氣說「不」。
巴夫洛夫的狗
當我們聽到經典名曲「少女的祈禱」時，第一個反應就是垃圾車來了。這音樂從我小時候一直延續至今，已深植我們心中。每當這音樂播放，我們知道該趕快去倒垃圾。
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。