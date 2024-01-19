《倉鼠累了嗎？》：假設你是隻倉鼠，重覆瞎忙、然後過勞就是你的一天

文：鼠叔｜倉鼠人生實驗室

假設你是隻倉鼠，今天早上起來，身體很虛弱，但是大腦這時候發出命令說，「要起床了，趕快去上班」，你根本就不想起床，今天寒流來，躲在被窩裡就很舒服。昨天追劇又追很晚，可是又不得不去上班，所以只好硬逼著自己爬起來。

從床上起來到要出門，這是每天早上必經的戰鬥。因為你已經養成習慣，倉鼠輪從早就開始轉動起來了。接著你就要開始做各種決定，

比如早餐要吃什麼呢？ 站在衣櫃前出現了選擇障礙，決定到底是要穿這件還是穿那件？

在上班的路上，經過早餐店門口，看一堆人在排隊。想說算了，排下去鐵定遲到，結果沒吃早餐就趕著打卡上班。到了公司泡了杯咖啡，打開電子郵件看到一堆信件、會議等你處理。

於是匆匆忙忙打開行事曆，把這些事寫到待辦清單上。

然後總機通知客戶在會議室等你了，趕快衝去開會，不能讓客戶久等。於是你就在無止境的電子郵件、會議、報告打轉。一個工作結束又換另一個，這時血糖太低有點暈眩，趕快吃個零食繼續上工。接著辛苦忙了一整早上，下午又接到了客訴的電話，或是抱怨的email。

你原本打算先休息一下 結果又被臨時通知有會議要你去開。忙到晚上八點，終於可以下班了，然後當你在回家路上。

仔細回想，今天到底做了什麼事情?

好像一直在瞎忙，只是不斷開會、寫報告、回信件以及救火。回家之後已經快九點了，終於可以吃個晚餐，因為今天壓力很大，於是就跑去買了雞排珍奶，來點小確幸，洗澡後打開手機，開始追最新的韓劇，然後時間一晃就十二點了。

追劇就追到睡著為止，直到明天早上重覆這個循環，這就是倉鼠的一天。

今天要介紹的書叫做《倉鼠累了嗎？》，兩位作者阿克瑟．貝格與托爾斯登．泰伏斯都曾有過勞的經驗，他們藉由自身的經驗，與輔導他人的過程，想告訴倉鼠們要如何避免過勞。

如果你的人生找不到目標，也不知道有什麼動力，可以讓你繼續做下去，這樣辛苦的工作，就像一隻倉鼠，整天跑滾輪在瞎忙，每天過著被工作追殺的日子，很有可能你過勞了也不自知。

讓倉鼠滾輪轉動的就是壓力，無論是內部或者是外部壓力，壓力會促使倉鼠輪轉動，當壓力過大時，就會越轉越快，直到有一天，倉鼠跑到燒起來為止。

過勞倉鼠輪

你知道「過勞」其實是長時間持續壓力累積的結果。外在表現可能是精疲力竭、肌肉緊繃、頭痛、消化不良、耳鳴、暈眩、睡眠問題等症狀。在無法找到明確生理原因的情況下，一定要需要尋求專業醫生的協助。

其實人天生都有辦法處理壓力，壓力如果超出你的負荷能力就會過勞。

壓力的來源有三個部分，組成一個轉動的倉鼠輪。

個人部份：包含你自己的性格、技能還有你的心理狀態。

私領域：包括你周遭的環境、朋友、家庭以及你身旁的人際關係。

工作部分：包括你的工作升遷、財產與退休等等跟錢相關的事情。

你的日常生活，就很像在這三個領域中，不斷地跑倉鼠輪，一直不停的跑著滾輪，直到你燒起來為止。理論上，這三個部分組成的滾輪應該是要平衡的，當某個部分出現改變，一定會對其他兩個造成影響。

比如說工作上出現改變，一定會影響到個人、私領域的部分，如果今天改變是你自願的，那還沒問題。

如果不是自願的，這時候壓力就來了。比如說老闆要求假日一定要出來加班，你就乖乖出來加班，因為你害怕，如果自己拒絕，會讓老闆不開心，可是就會影響到你家裡的狀況，因為你假日加班，沒辦法陪小孩出去玩。你自己也覺得不好過，週末也沒有辦法好好休息，倉鼠輪又轉了一下。

當你發現只有你要加班，你的同事不用，於是感到很不爽與不公平，這個壓力導致倉鼠輪又轉了一次。倉鼠輪就這樣周而復始的轉下去，當滾輪一旦開始不停的轉動，你就是要停也不可能停下來。

容易過勞的三種倉鼠

接著來說說容易過勞有哪三種倉鼠：

完美倉鼠

理想倉鼠

好好倉鼠

完美倉鼠

首先，完美倉鼠太過追求完美，傾向獨自處理事務，什麼都自己來。他的想法就是，與其我向別人解釋要怎麼做，自己做可能還比較快，結果什麼事情都壓在自己身上來做，就把自己搞死了。

解決方法是運用80/20法則。也就是要挑最有價值的20%的事情，而不是什麼事情都要攬在自己身上，只為了追求完美。因為事情是永遠不可能會有完美的一天。

理想倉鼠

其次，理想倉鼠對人對事太過理想化。當朋友或團隊成員未參與或不遵守約定時，可能感到極度失望。這樣的挫敗感會產生壓力，越追求理想，壓力就越大。

面對這種情況，理想倉鼠應該學會接受他人的不同想法，避免將太多期望放在他人身上，世界不會繞著你轉，學會只關注自己能控制的，不能控制的就隨他吧。

好好倉鼠

最後，好好倉鼠的人通常難以拒絕他人的請求，擔心拒絕會讓對方失望。

最大的問題就是不敢說「不」，這導致工作越來越多，壓力不斷增加。

這讓我想到《給予》一書所說的無私奉獻者。無私奉獻的給予者，老是擔心「拒絕」會擔心引發很嚴重的後果，他人永遠比自己更重要、更優先，於是工作一樣越接越多，壓力也越來越大。真正「給予者」要做的事，是把餅做大創造雙贏，而不是把自己累死。

所以好好倉鼠可以試試一個方法對人說「不」，請你想想站在你背後的人，如果你今天說好，就會導致在你後面的人損失，這樣你就會更有勇氣說「不」。

巴夫洛夫的狗

當我們聽到經典名曲「少女的祈禱」時，第一個反應就是垃圾車來了。這音樂從我小時候一直延續至今，已深植我們心中。每當這音樂播放，我們知道該趕快去倒垃圾。