買下超過一億美元醫療債務，一位讓死亡變得溫暖的出版人
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如果一位書籍出版人的一生也是一本書，麥金泰爾這本書雖然篇幅不長，但是認真、精彩、溫暖。
文：閻紀宇
2023年英語出版界有不少令人唏噓的辭世消息，例如莫里森（Toni Morrison）與卡羅（Robert Caro）的編輯高特利伯（Robert Gottlieb）、葛里遜（John Grisham）與丹布朗（Dan Brown）的出版人魯賓（Stephen Rubin）、帶領西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）登上事業顛峰的史耐德（Richard Snyder）、猶太文化圈重量級出版人費雪（Carol Hupping Fisher）⋯⋯
與這些耆宿大家相比，麥金泰爾（Casey McIntyre）似乎分量輕了一點，她生前是企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）旗下青少年與兒童文學出版社「刀嘴海雀」（Razorbill）的副總裁兼出版人，在出版業的資歷不過十六年，去年11月中旬因病過世時，年僅三十八歲。
然而，麥金泰爾卻是一種非常特別、非常溫暖、非常撫慰人心的方式告別人世。
2021年9月，麥金泰爾卵巢癌復發，惡化為已經轉移到其他器官的第四期，也知道自己來日無多。去年6月，她回到家中，轉為安寧療護，在此之前已許下心願：她要發起一場募款行動，但不是為自己、丈夫或才一歲半的女兒，而是為許許多多因為纏綿病榻而欠下大筆「醫療債務」的人們；當然，其中絕大部分與麥金泰爾素昧平生。
麥金泰爾本人享有充分的醫療保險，先後接受了手術、化療與實驗性免疫療法，但沒有欠下任何醫療債務。她遇到的許多病友可就辛苦多了，既要擔心病情起伏，也要擔心財務狀況，甚至因為後者而耽誤前者。麥金泰爾因此起心動念募款，一方面幫助非常需要幫助的人，一方面希望能讓身後家人在悲傷中有所寄托（另一種意義的助人為快樂之本）。人們面對絕症病痛與死亡時，往往會被激發出難以預期的反應，麥金泰爾的反應大概是最美好的一種。
募款計畫的進行方式與宗旨一樣特殊。去年11月15日，她病故三天之後，先生葛瑞格里（Andrew Rose Gregory）在社群媒體代她發布一則生前寫下的貼文：「各位好朋友：如果你看到這段文字，那就代表我已經離開人世。我很抱歉，糟糕透了，我們都知道⋯⋯」
接下來，麥金泰爾懇請朋友以捐款的方式紀念她：「我做了安排，這筆錢將用於清償人們的醫療債務。我非常幸運能夠接受最好的醫療照護，但我也非常清楚，美國有許多人無法得到。」
換言之，麥金泰爾的心願與計畫是從她死後開始實現。原本冰冷的死亡，因此而有了一些人性的溫暖。
她與丈夫和紐約一家非營利機構「醫療照護安息」（RIP Medical Debt）合作，設立「凱西・麥金泰爾紀念與債務禧年」（Casey McIntyre’s Memorial & Debt Jubilee）募款網站，每募集一百美元，「醫療照護安息」就為有需要者買下（代償）一萬美元債務。
麥金泰爾希望能夠募到兩萬美元善款（兩百萬美元債務）。截至今年1月，這項計畫已募集逾一百零八萬美元，足以買下逾一億零八百萬美元的醫療債務，相當於新台幣三十三億六千萬元。
凱西．萊恩．麥金泰爾（Casey Ryan McIntyre）生於紐約曼哈頓（Manhattan），從小熱愛閱讀、寫作與游泳，大學時期也勤於創作與新聞編輯，畢業後到丹佛大學（University of Denver）的丹佛出版研究所（Denver Publishing Institute）接受密集訓練，然後回到家鄉紐約，向出版界投石問路，結果第一次面試就成功，進入企鵝集團擔任公關助理，幾年後跳槽哈潑柯林斯（HarperCollins），後來又被企鵝挖角回來，並轉換角色為出版人。
除了留下溫暖與愛，麥金泰爾也在兒童與青少年文學領域催生出許多好書，包括米德（Richelle Mead）的《吸血鬼學院》（Vampire Academy）、羅斯（Veronica Roth）的《分歧者》（Divergent）三部曲、艾波蓋特（Katherine Applegate）的紐伯瑞獎（John Newbery Medal）作品《獨一無二的伊凡》（The One and Only Ivan）、塔伊兒（Sabaa Tahir）的國家圖書獎（National Book Award）與普林玆文學獎（Michael L. Printz Award）作品《憤怒》（All My Rage）等等。
她曾經對《出版人周刊》（Publishers Weekly）分享自己做為一個好書催生者的密訣：「我規劃、執行的公關活動一定要做到動力十足、獨一無二。不只是要在少數媒體打響名號，更重要的是找出一本書會在哪些點觸動讀者，並且透過各式各樣的平台來與這些讀者互動。」
如果一位書籍出版人的一生也是一本書，麥金泰爾這本書雖然篇幅不長，但是認真、精彩、溫暖。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
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運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
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摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
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對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。