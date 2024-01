買下超過一億美元醫療債務，一位讓死亡變得溫暖的出版人

文:閻紀宇

2023年英語出版界有不少令人唏噓的辭世消息,例如莫里森(Toni Morrison)與卡羅(Robert Caro)的編輯高特利伯(Robert Gottlieb)、葛里遜(John Grisham)與丹布朗(Dan Brown)的出版人魯賓(Stephen Rubin)、帶領西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)登上事業顛峰的史耐德(Richard Snyder)、猶太文化圈重量級出版人費雪(Carol Hupping Fisher)⋯⋯

與這些耆宿大家相比,麥金泰爾(Casey McIntyre)似乎分量輕了一點,她生前是企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)旗下青少年與兒童文學出版社「刀嘴海雀」(Razorbill)的副總裁兼出版人,在出版業的資歷不過十六年,去年11月中旬因病過世時,年僅三十八歲。

然而,麥金泰爾卻是一種非常特別、非常溫暖、非常撫慰人心的方式告別人世。

2021年9月,麥金泰爾卵巢癌復發,惡化為已經轉移到其他器官的第四期,也知道自己來日無多。去年6月,她回到家中,轉為安寧療護,在此之前已許下心願:她要發起一場募款行動,但不是為自己、丈夫或才一歲半的女兒,而是為許許多多因為纏綿病榻而欠下大筆「醫療債務」的人們;當然,其中絕大部分與麥金泰爾素昧平生。

麥金泰爾本人享有充分的醫療保險,先後接受了手術、化療與實驗性免疫療法,但沒有欠下任何醫療債務。她遇到的許多病友可就辛苦多了,既要擔心病情起伏,也要擔心財務狀況,甚至因為後者而耽誤前者。麥金泰爾因此起心動念募款,一方面幫助非常需要幫助的人,一方面希望能讓身後家人在悲傷中有所寄托(另一種意義的助人為快樂之本)。人們面對絕症病痛與死亡時,往往會被激發出難以預期的反應,麥金泰爾的反應大概是最美好的一種。

募款計畫的進行方式與宗旨一樣特殊。去年11月15日,她病故三天之後,先生葛瑞格里(Andrew Rose Gregory)在社群媒體代她發布一則生前寫下的貼文:「各位好朋友:如果你看到這段文字,那就代表我已經離開人世。我很抱歉,糟糕透了,我們都知道⋯⋯」

接下來,麥金泰爾懇請朋友以捐款的方式紀念她:「我做了安排,這筆錢將用於清償人們的醫療債務。我非常幸運能夠接受最好的醫療照護,但我也非常清楚,美國有許多人無法得到。」

換言之,麥金泰爾的心願與計畫是從她死後開始實現。原本冰冷的死亡,因此而有了一些人性的溫暖。

她與丈夫和紐約一家非營利機構「醫療照護安息」(RIP Medical Debt)合作,設立「凱西・麥金泰爾紀念與債務禧年」(Casey McIntyre’s Memorial & Debt Jubilee)募款網站,每募集一百美元,「醫療照護安息」就為有需要者買下(代償)一萬美元債務。

麥金泰爾希望能夠募到兩萬美元善款(兩百萬美元債務)。截至今年1月,這項計畫已募集逾一百零八萬美元,足以買下逾一億零八百萬美元的醫療債務,相當於新台幣三十三億六千萬元。

凱西.萊恩.麥金泰爾(Casey Ryan McIntyre)生於紐約曼哈頓(Manhattan),從小熱愛閱讀、寫作與游泳,大學時期也勤於創作與新聞編輯,畢業後到丹佛大學(University of Denver)的丹佛出版研究所(Denver Publishing Institute)接受密集訓練,然後回到家鄉紐約,向出版界投石問路,結果第一次面試就成功,進入企鵝集團擔任公關助理,幾年後跳槽哈潑柯林斯(HarperCollins),後來又被企鵝挖角回來,並轉換角色為出版人。

除了留下溫暖與愛,麥金泰爾也在兒童與青少年文學領域催生出許多好書,包括米德(Richelle Mead)的《吸血鬼學院》(Vampire Academy)、羅斯(Veronica Roth)的《分歧者》(Divergent)三部曲、艾波蓋特(Katherine Applegate)的紐伯瑞獎(John Newbery Medal)作品《獨一無二的伊凡》(The One and Only Ivan)、塔伊兒(Sabaa Tahir)的國家圖書獎(National Book Award)與普林玆文學獎(Michael L. Printz Award)作品《憤怒》(All My Rage)等等。

她曾經對《出版人周刊》(Publishers Weekly)分享自己做為一個好書催生者的密訣:「我規劃、執行的公關活動一定要做到動力十足、獨一無二。不只是要在少數媒體打響名號,更重要的是找出一本書會在哪些點觸動讀者,並且透過各式各樣的平台來與這些讀者互動。」

如果一位書籍出版人的一生也是一本書,麥金泰爾這本書雖然篇幅不長,但是認真、精彩、溫暖。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登,原文發表於此

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰