大選期間幾乎已無人討論俄烏戰爭，但台灣與烏克蘭的公民社會交流刻不容緩
我們想讓你知道的是
在這篇英文版刊載於《THE DIPLOMAT》的文章裡，作者與台灣民主實驗室的前任理事長沈伯洋在去年八月底前往基輔，了解其民防與對資訊戰的應對，從中也看到台灣與烏克蘭公民組織合作的潛力，無論下一任總統是誰，這個議題都不該被擱置。
文：吳銘軒
去年八月底，我與台灣民主實驗室的前任理事長、現任民進黨不分區立委候選人沈伯洋一同前往基輔，拜訪了超過十五個烏克蘭公民團體和議員，並在回台後舉辦公開座談會，呼籲台灣必須即刻展開和烏克蘭公民社會的交流，學習烏克蘭守護自己國家的經驗。
烏克蘭和台灣這兩個民主國家，長期以來都是大型威權鄰國操作混合戰的受害者。我們都在對抗削弱國內士氣與破壞海外盟友支持的影響力作戰，並同時試圖將來自威權國家的資訊操作影響力降到最低。
台灣雖然因為受益於島嶼地形而比烏克蘭更難入侵，但也更容易遭到孤立。烏克蘭給台灣的啟示也很清楚：台灣必須增強對戰爭的準備，增強訓練和爭取充足的武器，才能夠威懾潛在侵略，達到止戰的效果。
台灣其實可以在烏俄戰爭的經驗基礎上採取許多行動。過去這兩年間，台灣社會已經有許多討論，不論是加強民防能力、提高能源韌性，也包含重新評估國防投資項目、增強不對稱作戰能力等等。
然而，台灣的政治人物和軍方與烏克蘭的互動迄今卻仍然微乎其微。在我們訪問烏克蘭時，台灣駐基輔貿易中心代表告訴我們，據他所知，如今仍舊留在烏克蘭的台灣人中，只有個位數的非戰鬥人員。
當然，台灣沒有跟烏克蘭展開大規模的交流與互動的原因顯而易見，一來兩國之間沒有外交關係，再者烏克蘭政府也需要與台灣政府保持距離，確保中國至少在表面上能持續宣稱保持中立。
俄羅斯開戰之初，台灣的國防部長邱國正曾公開表示，由於地理、人口和地緣政治的差異，烏克蘭和台灣兩者情況「不能相提並論」。因此即使民進黨總統候選人賴清德之前曾強烈主張與烏克蘭建立更緊密的關係，且親中派政治人物不斷傳遞「台灣可能變烏克蘭一樣的戰場」的訊息，隨著選舉將近，本土派政治人物提及烏克蘭的次數反而越來越少，相關議題目前已經從選舉議題上消失。
儘管台灣社會大眾普遍對烏克蘭的處境充滿共感，這次台灣選舉過程中相關的外交事務和國防政策的討論在很大程度上被擱置。這種現象令我們憂心，促使我們認為有必要在選前回顧我們在烏克蘭民間交流的幾個重要觀察。
台灣與烏克蘭公民組織合作，有什麼樣的潛力？
烏克蘭與台灣另一個相似之處，在於我們雙方都有非常強健的公民社會。在我們短暫的訪問中，我們會見的團體包括事實查核、戰略溝通、民防、人權、搜救志工，反貪腐重建專案，以及獨立記者與主流媒體。我們發現烏克蘭的抵抗行動之所以有顯著的效果，很大程度上源於民間與政府之間的協調合作。
一個典型例子是2021年為應對俄羅斯資訊戰，烏克蘭文化與資訊政策部成立了戰略溝通與資訊安全中心（Center for Strategic Communications and Information Security，SPRAVDI），該中心最初以公民團體的專家作為創始成員，使得烏克蘭原有的對抗不實訊息的公民社會組織得以保持獨立運作，增強其整體規模與能力，而非取而代之。
戰略溝通與資訊安全中心副執行長Mykola Balaban指出，該中心至少花了六個月的時間才成功融入現行的政府體系，並向政府各個部門清晰闡述他們在反制惡意不實訊息行動中的角色和所需資源，以確保相關工作的順利推展。這個合作也在戰前為雙方工作文化和溝通上的互信建立了良好基礎。
而他們對台灣的主要建議是，我們應該培育專門反制惡意不實訊息的獨立公民社會組織，並確保它們與政府部門建立密切的合作關係。他指出：「這些組織與政府部門應該熟悉彼此，並創設即時的溝通管道，這樣才能對資訊進行雙重核實並迅速反應。」從戰略溝通與資訊安全中心的案例我們發現：公民組織因為其彈性而得以在面對緊急情況時，率先採取行動。
這趟旅程中，我們也見證了烏克蘭在戰爭持續下仍勉力重建自己的家園。
我們拜訪布查等地時，看見這些重建計畫不止團結了社區、提供工作機會，重建的建築物本身，更是具體象徵社會士氣的凝聚，給予民眾強大的心理支持。戰時迷因的創作、發展戰略溝通行動，這類諸多提振士氣、團結烏克蘭人的認同與抵抗意志的計畫，也需要由烏克蘭公民團體主動發起，因為這些創意的宣傳方式較難由龐大、嚴肅的政府單位和專注作戰中的軍隊執行。
另外，針對緊急狀態下的法律、人權、資安和心理韌性等重要議題，烏克蘭社會也有許多如何在戰爭下持續堅持民主價值的辯論和對應措施，這些經驗都非常值得台灣社會參考。
戰爭的過程中，部分具有公信力的烏克蘭公民團體，被賦予取得與儲存武器和防護裝備的權力，為前線部隊提供重要補給和支援。雖然這是因為防衛大型國土而不得不的作法，但台灣民防團體、緊急救護團隊和軍方也應從烏克蘭的經驗中學習，不同背景的團體之間如何在民防制度上相互溝通、協作，以及如何應對灰色地帶衝突等，展開相關的討論。
儘管我們希望永遠用不上這些能力，但提前發展出一個將台灣民間團體及全社會納入公私協作的防衛機制，也將有助於提升全體國民對國防的信心。
台灣與烏克蘭民間團體建立合作，在戰略上對台灣至關重要。因此，不論誰成為台灣下一任總統，新政府都應持續並加大對烏克蘭的人道與重建援助、協助支持民間團體派遣觀察員至當地學習，增加與鼓勵台灣公民社會團體與烏克蘭的相關組織更積極的合作與交流，並在這基礎之上，重新思考我國整體的防衛與止戰策略。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。