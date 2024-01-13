從博恩外送員影片爭議來看，該借鑑「新聞倫理」讓網紅負起社會責任
我們想讓你知道的是
對於政治或各種社會議題提出自己的觀點，是民主社會中每個人的權力。網紅的流量遠大於一般人，其影響力也比一般人更多，對於資訊的正確性自然就需要負擔起更多的責任。網紅該如何負起責任？我認為這應該可以借鑑「新聞倫理」。
文：林雨蒼
近期，在網路上引發許多爭議的博恩因為在上傳的影片中採訪了一位謊報自己曾是跳傘飛官的民眾，引發了網路上許多人的批評。
許多人認為博恩身為一個有巨大流量的網紅，應該對這個故事進行查證，以免錯誤的資訊誤導其他閱聽人。
但是也有許多網紅跳出來聲援博恩，認為博恩犯下的錯誤並非十惡不赦，應該要能給予諒解。
事實上，這兩種觀點確實也都有其合理之處。但我更想討論的是，對於發言內容或是拍攝影片的內容來說，網紅是否應該比一般人負擔更多查證的責任？
我認為是的。
「網紅」既是職業，就得負更大責任
當然，對於政治或各種社會議題提出自己的觀點，是民主社會中每個人的權力。
但是，由於社群平台的興起，「網紅」可以透過流量賺取收益，慢慢成為一種職業。網紅的流量遠大於一般人，其影響力也比一般人更多，對於資訊的正確性自然就需要負擔起更多的責任。
網紅該如何負起責任？我認為這應該可以借鑑「新聞倫理」。
美國在憲法第一修正案中規定不得剝奪言論與新聞自由，美國媒體在行使新聞自由時，幾乎不受任何限制，但也導致新聞自由遭到濫用。因此新聞業開始思考如何進行自我約束，並重視新聞的社會責任，發展出了新聞倫理。
由於新聞業常常向公眾收集、編輯並傳播有新聞價值的資訊，因此傳遞「公正」的資訊就是很著重要的事情，所報導的新聞應該重視真實、準確，並基於事實進行獨立、客觀且公正公平的報導。
新聞倫理的守則其實未必容易遵守。很多守則都是對於人性的考驗，比如要求更多的查證，或是更公平客觀地看待事實。
但新聞業在擁有巨大影響力的同時，也獲取了更多的收益，有較為完整的分工，因此這些守則被認為是新聞自律很重要的一件事情。這些新聞倫理的自律要求不是寫在教科書上一成不變的教條，這是對在擁有巨大的影響力之下，對此負起責任的方法。
回過頭來看網紅，許多的網紅其實已經不是一人事業，有不少已經以公司的方式運作，有完整團隊進行腳本撰寫與拍攝剪接，但相對之下也能透過廣告或是置入行銷獲得更多收益。在這個狀況之下，對網紅課予對新聞倫理的遵守，我認為是很合理的要求。
「網紅」可能已非一人，因而更疏於查證、自律
但跟新聞業不一樣的是，網紅比過往的新聞業更能直接接觸其支持者，在這樣的狀況之下，網紅有時候更容易在支持者的「義氣相挺」之下，忘記了自己的社會責任，而誤認自己的說法沒有問題。
而反過來說，在固定出片或是發文的節奏之下，網紅也更可能忘記要查證，而容易落入誤區而不自知。
平心而論，新聞倫理的自律要求很多時候容易與收益發生衝突。
即時新聞、即時的資訊最吸引大眾眼球，也能獲取更多的流量，帶來更多的收益，但對新聞倫理的自律卻會提高新聞資訊處理的時間，進而造成流量與收益的下降。在這樣的衝突之下，新聞倫理就很可能會被忘記。
而同時，在台灣，有部分媒體其實也沒有在落實「新聞倫理」的自律要求。
有些媒體背後的母公司收受極權國家的金錢，儼然化身成極權國家的官媒替其說法擦脂抹粉；而劇烈競爭的新聞業、氾濫的即時新聞也導致記者難有完整的時間進行查證與報導，更容易造成媒體自律難以落實的環境。
在這樣的環境之下，連部分的新聞從業人員都未必能遵守的「新聞倫理」，自然也就不會被一般大眾看重了。
雖然執行「新聞倫理」難度太高，但卻是損害管控之必要
但是，我認為「新聞倫理」是很重要的守則，也是過濾出有用資訊、避免自己落入偏誤窠臼的好方法。
現在看看各個社群平台上面的發文與發言，許多人顯然並不重視查證、客觀等要素，動輒潑灑情緒，甚至在不自知下轉發了謠言。
這些行為讓社群平台充滿了烏煙瘴氣，謠言大行其道，也讓社群平台上討論的品質大幅下降。
更重要的是，許多人在情緒激動之下上網發出的批評毫無道理，根本就是在發洩情緒，很多時候會讓當事人落入「父子騎驢」的窘境；同時這些批評也更容易造成他人的情緒壓力。
面對這樣的批評，很多人反而更聽不進去，反而落入互嗆、筆戰卻毫無意義的困境。
這也是為何許多網紅最後選擇相挺博恩的原因，因為許多批評已經毫無道理，只是在貼標籤、嘲笑與潑灑情緒而已。這樣的循環對於釐清事實、幫助社會更好毫無幫助，只是讓討論益發混亂而已。
近期國際間有不少媒體開始倡議「慢新聞」，期待能夠用更多的時間進行新聞調查，讓新聞可以更為完整，也讓新聞內可以有更豐富的知識，幫助閱聽人在看新聞之餘，也能學習新知。
或許，這種作法也可以用在網紅身上，降低一些發文、發片的頻率，而深化自己的內容，或許也是另一種不錯的選擇。
對一般人來說，能夠在情緒滿溢的狀況下多停一下、提醒自己多加查證，我們也能避免自己成為轉傳謠言的元兇。
而更重要的是，我們應該要看見自己人性的偏誤。
當自己情緒滿溢、容易誤解的時候，不要忘記提醒自己，慢一點，多查證一下，再抒發己見。同時，如果網紅犯了錯誤，我們也能客觀看待並理性地給予意見，而避免瞎挺，讓自己支持的網紅走上更為盲目的道路。
面對流量更大、變動更快的世界，我們需要透過看見自己的偏誤與人性的問題，了解「新聞倫理」的重要，讓自己貢獻出的資訊能帶來更好的社會。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：從博恩爭議看新聞倫理的重要
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：羅元祺
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。