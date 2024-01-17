犯罪懸疑推理台劇《非殺人小說》1/17開播！劉冠廷、隋棠突破尺度演出，挑戰觀眾對片面表象的認知
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《非殺人小說》原作僅約一萬字，卻巧妙地融合了懸疑、推理和愛情等多種元素。李桐豪以一貫犀利的筆法，搭配明快的節奏，打造了深度且具娛樂性的故事。影集版的《非殺人小說》巧妙地保留了原作的戲中戲結構，同時擴充了更多故事情節，為觀眾提供更多深度挖掘的機會。
即將開播的犯罪懸疑推理台劇《非殺人小說》，是今年度最受矚目的話題作品之一。這部作品是《茁劇場》系列的第五部作品，改編自李桐豪同名小說，由王小棣擔任監製，並找來國片《無聲》的柯貞年導演執導。
《非殺人小說》故事以一宗社區殺人案為背景，揭示了每個鄰居背後不為人知的真相。
《非殺人小說》主演陣容強大，包括劉冠廷、王淨、隋棠，以及劉亮佐、方郁婷、黃耀冬、張詩盈、柯叔元、曾珮瑜、張書豪、卜學亮和大文等。
《非殺人小說》是柯貞年繼《天黑請閉眼》後再度挑戰執導的影集。柯貞年表示，非殺人小說雖然是一部懸疑劇，但背後卻蘊含一個「非殺人」的故事。該作巧妙交織犯罪、推理、懸疑和情慾元素，挑戰觀眾對片面表象的認知，令人期待其中意想不到的殘酷真相。
故事背景
劇情發生在一名星途不順遂的臨演「張澤東」（劉冠廷飾）和鄰居空姐「林夢」（隋棠飾）一夜激情後的突發事件。意外之中，林夢竟然斷氣身亡，這件事使張澤東陷入難以啟齒的局面。他不僅需要隱瞞這一事件，還必須避免被女友小路（王淨飾）發現。
張澤東展開尋找真兇的旅程，卻在其中發現了一個個匪夷所思的秘密⋯⋯
《非殺人小說》以一宗社區離奇命案為起點，劇情層層推進，牽扯出主角劉冠廷、隋棠、王淨三人之間複雜的關係。
而劇中飾演警察的卜學亮，將與大文飾演的熱血女警的合作，揭示了更多不為人知的案情內幕。他們發現，社區內的每個居民似乎都與被害者有某種關聯，而在每個角落都隱藏著不可告人的秘密。
這些隱藏在心底的人們，試圖避開嫌疑，卻未意識到每個人都深陷其中，無法脫身。
劉冠廷化身渣男，挑戰演技新高度
在《非殺人小說》中，劇中花心濫情的「東東」張澤東由劉冠廷飾演，而他與王淨飾演的「小路」是一對情侶。
劉冠廷表示，這個角色的特質與自己大相徑庭，為了理解這個角色，他花了很多時間，不論在體力或心理層面上，都有著更高難度的挑戰和突破。
此外，劉冠廷形容《非殺人小說》是他演出到現在最期待的一部戲，因為他能夠運用所學的各種技巧和技能。他非常期待觀眾看過後，能夠看到他在表演上的成長。
劉冠廷曾與柯貞年導演攜手合作過國片《無聲》，而這次再度與導演攜手合作，他分享了與柯導合作的心得，表示能夠再次與柯導合作，一起挖掘人性最深層的黑暗面，探索的過程充滿刺激和驚喜，並認為這次的演出應該是他演藝生涯中截至目前為止最具突破性的表現。
劉冠廷在劇中橫跨犯罪、推理、懸疑與情慾等多元的角色面向，坦言不論在體力或心理層面上，這部作品對他而言都有著更高難度的挑戰和突破。
隋棠大尺度展現情慾流動獲好評
《非殺人小說》因為劇中劉冠廷和隋棠之間的情慾糾葛場面，引起了大量網友的討論。預告片中可以看見隋棠與劉冠廷之間火辣的床戲，赤裸的場面反映出最真實的人性，同時也在網絡上引起廣泛關注和討論。
隋棠和劉冠廷曾在同一部戲劇中共同演出，但當時並未有真正的對戲機會，《非殺人小說》成為兩人首次正式合作。而隋棠還透露在劇中的親密戲，是整部作品中給她帶來最大心理壓力的一部分。
隋棠表示，在拍攝前她與導演保持了持續的溝通，充分做足功課準備，甚至導演事前給予他們觀看一些比較情慾的影片。而實際進入拍攝階段後，導演對於在鏡頭中呈現的美感和氛圍有極高的要求，這也讓她安心不少，而導演的高要求，也使整部戲呈現出氛圍流動較為強烈的狀態。
隋棠對於這次挑戰的「林夢」一角，以「神秘、赤裸、標籤」來形容。她進一步解釋，因為林夢不太與鄰居打交道，使得她充滿神秘感；在個性方面，她在愛的人面前表現得非常真實、赤裸和勇敢，這讓角色更具深度和挑戰性。
至於「標籤」這個形容，隋棠認為大部分人看到的林夢風騷的模樣，可能會將她視為「小三」形象，並先入為主地認為這個人一定帶有什麼不可告人的秘密。然而，她強調這些建立在她身上的標籤，並不一定反映真實的林夢，這也為「林夢」一角增添了更多神秘感。
值得注意的是，在劇中林夢出現時，身穿一身紅洋裝，但另一位主演王淨身上竟也穿上紅色洋裝，究竟是模仿、是報復，還是不為人知的犯罪秘密？這就有待觀眾自行觀看影集解密了。
柯叔元、于子育、劉亮佐等一眾實力派演員助陣
除了主演陣容引起關注，《非殺人小說》中的配角陣容同樣令人期待。
柯叔元在劇中飾演學校主任兼社區主委，是一位待人以誠的角色。他分享，在這部戲中最讓他過癮的地方是角色心理層次的變化，這讓他在這部作品中有了不同的突破。
而曾榮獲金鐘女配角的于子育將扮演柯叔元的妻子。于子育表示自己很喜歡挑戰懸疑類型的演出，並分享在這部劇中每個角色都擁有自己的祕密，導演挖掘出了她的另一面，連觀眾和她自己都未曾見過。
此外，金馬最佳新演員方郁婷、張書豪、劉亮佐、以及曾獲金鐘獎迷你劇新演員梁湘華等演技派演員的參與，為《非殺人小說》增色不少。
如此華麗的演員陣容，可以預期觀眾將會在《非殺人小說》影集中，見證演技與情感的精彩交織。
耗費心力改編劇本，跨世代實力派演員為影集增色
柯貞年導演接受《遠見雜誌》專訪時提到，一開始收到王小棣老師的邀請時，她就對原著小說感到非常有趣，因為故事不僅僅是一個推理情節，還涉及多層次的情感糾葛。
然而，由於小說篇幅較短，角色較少，她在改編成影集的劇本時遇到了一些難題。在這個過程中，她將整個故事的世界觀擴展，新增了角色和人物關係，最終完成了一個包含八集的劇本。她也坦承，這整個改編的過程相當具挑戰性。
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。