犯罪懸疑推理台劇《非殺人小說》1/17開播！劉冠廷、隋棠突破尺度演出，挑戰觀眾對片面表象的認知

即將開播的犯罪懸疑推理台劇《非殺人小說》，是今年度最受矚目的話題作品之一。這部作品是《茁劇場》系列的第五部作品，改編自李桐豪同名小說，由王小棣擔任監製，並找來國片《無聲》的柯貞年導演執導。

《非殺人小說》故事以一宗社區殺人案為背景，揭示了每個鄰居背後不為人知的真相。

《非殺人小說》主演陣容強大，包括劉冠廷、王淨、隋棠，以及劉亮佐、方郁婷、黃耀冬、張詩盈、柯叔元、曾珮瑜、張書豪、卜學亮和大文等。

《非殺人小說》是柯貞年繼《天黑請閉眼》後再度挑戰執導的影集。柯貞年表示，非殺人小說雖然是一部懸疑劇，但背後卻蘊含一個「非殺人」的故事。該作巧妙交織犯罪、推理、懸疑和情慾元素，挑戰觀眾對片面表象的認知，令人期待其中意想不到的殘酷真相。

故事背景

劇情發生在一名星途不順遂的臨演「張澤東」（劉冠廷飾）和鄰居空姐「林夢」（隋棠飾）一夜激情後的突發事件。意外之中，林夢竟然斷氣身亡，這件事使張澤東陷入難以啟齒的局面。他不僅需要隱瞞這一事件，還必須避免被女友小路（王淨飾）發現。

張澤東展開尋找真兇的旅程，卻在其中發現了一個個匪夷所思的秘密⋯⋯

《非殺人小說》以一宗社區離奇命案為起點，劇情層層推進，牽扯出主角劉冠廷、隋棠、王淨三人之間複雜的關係。

而劇中飾演警察的卜學亮，將與大文飾演的熱血女警的合作，揭示了更多不為人知的案情內幕。他們發現，社區內的每個居民似乎都與被害者有某種關聯，而在每個角落都隱藏著不可告人的秘密。

這些隱藏在心底的人們，試圖避開嫌疑，卻未意識到每個人都深陷其中，無法脫身。

劉冠廷化身渣男，挑戰演技新高度

在《非殺人小說》中，劇中花心濫情的「東東」張澤東由劉冠廷飾演，而他與王淨飾演的「小路」是一對情侶。

劉冠廷表示，這個角色的特質與自己大相徑庭，為了理解這個角色，他花了很多時間，不論在體力或心理層面上，都有著更高難度的挑戰和突破。

此外，劉冠廷形容《非殺人小說》是他演出到現在最期待的一部戲，因為他能夠運用所學的各種技巧和技能。他非常期待觀眾看過後，能夠看到他在表演上的成長。

劉冠廷曾與柯貞年導演攜手合作過國片《無聲》，而這次再度與導演攜手合作，他分享了與柯導合作的心得，表示能夠再次與柯導合作，一起挖掘人性最深層的黑暗面，探索的過程充滿刺激和驚喜，並認為這次的演出應該是他演藝生涯中截至目前為止最具突破性的表現。

劉冠廷在劇中橫跨犯罪、推理、懸疑與情慾等多元的角色面向，坦言不論在體力或心理層面上，這部作品對他而言都有著更高難度的挑戰和突破。

隋棠大尺度展現情慾流動獲好評

《非殺人小說》因為劇中劉冠廷和隋棠之間的情慾糾葛場面，引起了大量網友的討論。預告片中可以看見隋棠與劉冠廷之間火辣的床戲，赤裸的場面反映出最真實的人性，同時也在網絡上引起廣泛關注和討論。

隋棠和劉冠廷曾在同一部戲劇中共同演出，但當時並未有真正的對戲機會，《非殺人小說》成為兩人首次正式合作。而隋棠還透露在劇中的親密戲，是整部作品中給她帶來最大心理壓力的一部分。

隋棠表示，在拍攝前她與導演保持了持續的溝通，充分做足功課準備，甚至導演事前給予他們觀看一些比較情慾的影片。而實際進入拍攝階段後，導演對於在鏡頭中呈現的美感和氛圍有極高的要求，這也讓她安心不少，而導演的高要求，也使整部戲呈現出氛圍流動較為強烈的狀態。

隋棠對於這次挑戰的「林夢」一角，以「神秘、赤裸、標籤」來形容。她進一步解釋，因為林夢不太與鄰居打交道，使得她充滿神秘感；在個性方面，她在愛的人面前表現得非常真實、赤裸和勇敢，這讓角色更具深度和挑戰性。

至於「標籤」這個形容，隋棠認為大部分人看到的林夢風騷的模樣，可能會將她視為「小三」形象，並先入為主地認為這個人一定帶有什麼不可告人的秘密。然而，她強調這些建立在她身上的標籤，並不一定反映真實的林夢，這也為「林夢」一角增添了更多神秘感。

值得注意的是，在劇中林夢出現時，身穿一身紅洋裝，但另一位主演王淨身上竟也穿上紅色洋裝，究竟是模仿、是報復，還是不為人知的犯罪秘密？這就有待觀眾自行觀看影集解密了。

柯叔元、于子育、劉亮佐等一眾實力派演員助陣

除了主演陣容引起關注，《非殺人小說》中的配角陣容同樣令人期待。

柯叔元在劇中飾演學校主任兼社區主委，是一位待人以誠的角色。他分享，在這部戲中最讓他過癮的地方是角色心理層次的變化，這讓他在這部作品中有了不同的突破。

而曾榮獲金鐘女配角的于子育將扮演柯叔元的妻子。于子育表示自己很喜歡挑戰懸疑類型的演出，並分享在這部劇中每個角色都擁有自己的祕密，導演挖掘出了她的另一面，連觀眾和她自己都未曾見過。

此外，金馬最佳新演員方郁婷、張書豪、劉亮佐、以及曾獲金鐘獎迷你劇新演員梁湘華等演技派演員的參與，為《非殺人小說》增色不少。

如此華麗的演員陣容，可以預期觀眾將會在《非殺人小說》影集中，見證演技與情感的精彩交織。

耗費心力改編劇本，跨世代實力派演員為影集增色

柯貞年導演接受《遠見雜誌》專訪時提到，一開始收到王小棣老師的邀請時，她就對原著小說感到非常有趣，因為故事不僅僅是一個推理情節，還涉及多層次的情感糾葛。

然而，由於小說篇幅較短，角色較少，她在改編成影集的劇本時遇到了一些難題。在這個過程中，她將整個故事的世界觀擴展，新增了角色和人物關係，最終完成了一個包含八集的劇本。她也坦承，這整個改編的過程相當具挑戰性。