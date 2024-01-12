開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/12,
政治

柯文哲選前國際記者會：選後不會與「單一政黨」處處合作，外交將依循小英路線

柯文哲選前國際記者會：選後不會與「單一政黨」處處合作，外交將依循小英路線
柯文哲12日出席國際記者會。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

柯文哲致詞時表示，這次大選將會是台灣政治史上的重要分水嶺。他指出，過去台灣已經舉辦7次總統選舉，但是這一次，是台灣第一次出現代表第三勢力的總統候選人，民眾黨不但與傳統的藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨「最強力的挑戰者」。

2024總統大選倒數最後一天，台灣民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日偕副總統候選人吳欣盈召開國際記者會。柯文哲表示，他將是執政黨最強力的挑戰者，但被問及外交政策時，柯文哲表示他將依循總統蔡英文的外交路線，也承諾上任後前半年不會動軍事、情報、警察，力求穩定度過。

繼民進黨總統候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜分別於9日、11日舉行國際記者會，柯文哲今日也偕副手吳欣盈於晶華酒店會見外媒。現場共超過160家媒體、312人與會。

柯自稱是民進黨「最強挑戰者」

柯文哲致詞時表示，這次大選將會是台灣政治史上的重要分水嶺。他指出，過去台灣已經舉辦7次總統選舉，但是這一次，是台灣第一次出現代表第三勢力的總統候選人，民眾黨不但與傳統的藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨「最強力的挑戰者」。

柯文哲說，台灣過去曾經有過零星的第三勢力，但是因為目前台灣的選舉制度不利於小黨發展，小黨在一段時間之後泡沫化，也讓台灣一直在二極對抗的泥淖中打轉。

柯表示，多年來，台灣人民已經厭倦藍綠惡鬥、他們只顧政黨利益而不顧人民的權益，這種政治現狀，造成人民希望改革的浪潮愈來愈大，也讓代表台灣第三勢力的台灣民眾黨，被推上台灣政治的舞台上面。

柯文哲指出，過去的中央政府在藍綠惡鬥下，以選票為主要考量，缺乏長期規劃，使得台灣出現低薪、高房價、少子化、高齡化、能源短缺、國家債務飆升、勞保即將破產，與兩岸關係愈來愈差等問題。

柯也預期，下一屆國會將會是三黨不過半，台灣民眾黨將在國會扮演「關鍵力量」，發揮監督、制衡的功能，他更會以「聯合政府」的概念，用人唯才、不分黨派，團結台灣。

GettyImages-1918195932
Photo Credit: GettyImages
台灣民眾黨總統候選人柯文哲（左）與副總統候選人吳欣盈（右）12日出席國際記者會。

不與國民黨處處合作，外交將依循小英路線

國民黨副總統候選人趙少康日前公開喊話，要柯文哲在選前宣示，民眾黨不會跟民進黨共組聯合政府。柯文哲今日於記者會上表示，民眾黨會在不同議題上，與不同政黨合作，「只要是有道理，就會與其合作」，不太注重政黨分別。柯文哲也強調，不會與單一政黨在每個議題上都合作。

至於當選後台美關係會如何發展，柯文哲強調，美國是世界上最強大的國家，也是台灣最重要的盟邦，無論這次總統大選誰獲勝，台美關係都不會改變，但新政府與中國的態度應會不同。柯文哲強調，他在外交政策上會遵循總統蔡英文的路線，但「只有外交路線」，他也強調民進黨對中國關係與內政方面，都處理得不好。柯文哲說，他將維持台美穩固關係，並在此基礎上，與中國溝通。

被問及是否準備面對兩岸風險？柯文哲表示，台灣已經是成熟的民主國家，軍隊警察情報系統都相當中立，不屬於任何政黨，不認為換了一個總統，國家安全會有重大影響。他也透露，如果真的當選，前半年不會動軍事、情報、警察等重要人士，力求穩定度過，相信這些人都是國家的，在政黨競爭中會持中立。

柯文哲：不應把台灣安全寄託在習近平意志上

國民黨前總統馬英九日前受訪時表示，在兩岸議題上「必須相信習近平」，不過習近平於新年賀詞中重申，兩岸統一是歷史必然。柯文哲於記者會上表示，沒有人把國家安全寄託在對方善意之上，不能將台灣安全寄託在習近平個人的意志之上，台灣要有自我保護的能力。

柯文哲重申，台灣與中國的關係，應建立在「威嚇」與「溝通」之上。如果比武力，台灣不是大陸的對手，但台灣要很清楚的告訴中國，若犯台將付出很大的代價，希望中方了解台灣的底線，就是維持民主自由的政治體制與生活方式。

柯文哲也重申，兩岸關係應先有交流，才有善意，才能避免擦槍走火。他也說，九二共識在台灣已經污名化了，台灣人民不管內容，聽到名字就不高興，應該試著跟中國溝通，兩岸交流比名稱更重要的應是內容，不要拘泥名詞上的堅持。

柯文哲表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年提出美中交往三原則，「可以合作就合作，需要競爭就競爭，必須對抗就對抗」，台灣對中國的戰略，「也採用這樣的戰略就對了」。

柯文哲說，當前民進黨政府的問題是，可以合作的時候還在對抗，國民黨是必須對抗的時候還想合作，兩黨處理中國議題上得不到主流民意的支持。

柯文哲說，他還沒發現可讓美、中兩國都喜歡的方案，但重要的是不要讓任何一方「不能忍受」，只有他是兩邊可接受的人選，美、中要的是「沒有意外」（no surprise）。

GettyImages-1918196065
Photo Credit: GettyImages
台灣民眾黨總統候選人柯文哲（前）與副總統候選人吳欣盈（後）12日出席國際記者會。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。