柯文哲選前國際記者會：選後不會與「單一政黨」處處合作，外交將依循小英路線
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柯文哲致詞時表示，這次大選將會是台灣政治史上的重要分水嶺。他指出，過去台灣已經舉辦7次總統選舉，但是這一次，是台灣第一次出現代表第三勢力的總統候選人，民眾黨不但與傳統的藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨「最強力的挑戰者」。
2024總統大選倒數最後一天，台灣民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日偕副總統候選人吳欣盈召開國際記者會。柯文哲表示，他將是執政黨最強力的挑戰者，但被問及外交政策時，柯文哲表示他將依循總統蔡英文的外交路線，也承諾上任後前半年不會動軍事、情報、警察，力求穩定度過。
繼民進黨總統候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜分別於9日、11日舉行國際記者會，柯文哲今日也偕副手吳欣盈於晶華酒店會見外媒。現場共超過160家媒體、312人與會。
柯自稱是民進黨「最強挑戰者」
柯文哲致詞時表示，這次大選將會是台灣政治史上的重要分水嶺。他指出，過去台灣已經舉辦7次總統選舉，但是這一次，是台灣第一次出現代表第三勢力的總統候選人，民眾黨不但與傳統的藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨「最強力的挑戰者」。
柯文哲說，台灣過去曾經有過零星的第三勢力，但是因為目前台灣的選舉制度不利於小黨發展，小黨在一段時間之後泡沫化，也讓台灣一直在二極對抗的泥淖中打轉。
柯表示，多年來，台灣人民已經厭倦藍綠惡鬥、他們只顧政黨利益而不顧人民的權益，這種政治現狀，造成人民希望改革的浪潮愈來愈大，也讓代表台灣第三勢力的台灣民眾黨，被推上台灣政治的舞台上面。
柯文哲指出，過去的中央政府在藍綠惡鬥下，以選票為主要考量，缺乏長期規劃，使得台灣出現低薪、高房價、少子化、高齡化、能源短缺、國家債務飆升、勞保即將破產，與兩岸關係愈來愈差等問題。
柯也預期，下一屆國會將會是三黨不過半，台灣民眾黨將在國會扮演「關鍵力量」，發揮監督、制衡的功能，他更會以「聯合政府」的概念，用人唯才、不分黨派，團結台灣。
不與國民黨處處合作，外交將依循小英路線
國民黨副總統候選人趙少康日前公開喊話，要柯文哲在選前宣示，民眾黨不會跟民進黨共組聯合政府。柯文哲今日於記者會上表示，民眾黨會在不同議題上，與不同政黨合作，「只要是有道理，就會與其合作」，不太注重政黨分別。柯文哲也強調，不會與單一政黨在每個議題上都合作。
至於當選後台美關係會如何發展，柯文哲強調，美國是世界上最強大的國家，也是台灣最重要的盟邦，無論這次總統大選誰獲勝，台美關係都不會改變，但新政府與中國的態度應會不同。柯文哲強調，他在外交政策上會遵循總統蔡英文的路線，但「只有外交路線」，他也強調民進黨對中國關係與內政方面，都處理得不好。柯文哲說，他將維持台美穩固關係，並在此基礎上，與中國溝通。
被問及是否準備面對兩岸風險？柯文哲表示，台灣已經是成熟的民主國家，軍隊警察情報系統都相當中立，不屬於任何政黨，不認為換了一個總統，國家安全會有重大影響。他也透露，如果真的當選，前半年不會動軍事、情報、警察等重要人士，力求穩定度過，相信這些人都是國家的，在政黨競爭中會持中立。
柯文哲：不應把台灣安全寄託在習近平意志上
國民黨前總統馬英九日前受訪時表示，在兩岸議題上「必須相信習近平」，不過習近平於新年賀詞中重申，兩岸統一是歷史必然。柯文哲於記者會上表示，沒有人把國家安全寄託在對方善意之上，不能將台灣安全寄託在習近平個人的意志之上，台灣要有自我保護的能力。
柯文哲重申，台灣與中國的關係，應建立在「威嚇」與「溝通」之上。如果比武力，台灣不是大陸的對手，但台灣要很清楚的告訴中國，若犯台將付出很大的代價，希望中方了解台灣的底線，就是維持民主自由的政治體制與生活方式。
柯文哲也重申，兩岸關係應先有交流，才有善意，才能避免擦槍走火。他也說，九二共識在台灣已經污名化了，台灣人民不管內容，聽到名字就不高興，應該試著跟中國溝通，兩岸交流比名稱更重要的應是內容，不要拘泥名詞上的堅持。
柯文哲表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年提出美中交往三原則，「可以合作就合作，需要競爭就競爭，必須對抗就對抗」，台灣對中國的戰略，「也採用這樣的戰略就對了」。
柯文哲說，當前民進黨政府的問題是，可以合作的時候還在對抗，國民黨是必須對抗的時候還想合作，兩黨處理中國議題上得不到主流民意的支持。
柯文哲說，他還沒發現可讓美、中兩國都喜歡的方案，但重要的是不要讓任何一方「不能忍受」，只有他是兩邊可接受的人選，美、中要的是「沒有意外」（no surprise）。
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核稿編輯：楊士範
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。