柯文哲選前國際記者會：選後不會與「單一政黨」處處合作，外交將依循小英路線

2024總統大選倒數最後一天，台灣民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日偕副總統候選人吳欣盈召開國際記者會。柯文哲表示，他將是執政黨最強力的挑戰者，但被問及外交政策時，柯文哲表示他將依循總統蔡英文的外交路線，也承諾上任後前半年不會動軍事、情報、警察，力求穩定度過。

繼民進黨總統候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜分別於9日、11日舉行國際記者會，柯文哲今日也偕副手吳欣盈於晶華酒店會見外媒。現場共超過160家媒體、312人與會。

柯自稱是民進黨「最強挑戰者」

柯文哲致詞時表示，這次大選將會是台灣政治史上的重要分水嶺。他指出，過去台灣已經舉辦7次總統選舉，但是這一次，是台灣第一次出現代表第三勢力的總統候選人，民眾黨不但與傳統的藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨「最強力的挑戰者」。

柯文哲說，台灣過去曾經有過零星的第三勢力，但是因為目前台灣的選舉制度不利於小黨發展，小黨在一段時間之後泡沫化，也讓台灣一直在二極對抗的泥淖中打轉。

柯表示，多年來，台灣人民已經厭倦藍綠惡鬥、他們只顧政黨利益而不顧人民的權益，這種政治現狀，造成人民希望改革的浪潮愈來愈大，也讓代表台灣第三勢力的台灣民眾黨，被推上台灣政治的舞台上面。

柯文哲指出，過去的中央政府在藍綠惡鬥下，以選票為主要考量，缺乏長期規劃，使得台灣出現低薪、高房價、少子化、高齡化、能源短缺、國家債務飆升、勞保即將破產，與兩岸關係愈來愈差等問題。

柯也預期，下一屆國會將會是三黨不過半，台灣民眾黨將在國會扮演「關鍵力量」，發揮監督、制衡的功能，他更會以「聯合政府」的概念，用人唯才、不分黨派，團結台灣。

Photo Credit: GettyImages 台灣民眾黨總統候選人柯文哲（左）與副總統候選人吳欣盈（右）12日出席國際記者會。

不與國民黨處處合作，外交將依循小英路線

國民黨副總統候選人趙少康日前公開喊話，要柯文哲在選前宣示，民眾黨不會跟民進黨共組聯合政府。柯文哲今日於記者會上表示，民眾黨會在不同議題上，與不同政黨合作，「只要是有道理，就會與其合作」，不太注重政黨分別。柯文哲也強調，不會與單一政黨在每個議題上都合作。

至於當選後台美關係會如何發展，柯文哲強調，美國是世界上最強大的國家，也是台灣最重要的盟邦，無論這次總統大選誰獲勝，台美關係都不會改變，但新政府與中國的態度應會不同。柯文哲強調，他在外交政策上會遵循總統蔡英文的路線，但「只有外交路線」，他也強調民進黨對中國關係與內政方面，都處理得不好。柯文哲說，他將維持台美穩固關係，並在此基礎上，與中國溝通。

被問及是否準備面對兩岸風險？柯文哲表示，台灣已經是成熟的民主國家，軍隊警察情報系統都相當中立，不屬於任何政黨，不認為換了一個總統，國家安全會有重大影響。他也透露，如果真的當選，前半年不會動軍事、情報、警察等重要人士，力求穩定度過，相信這些人都是國家的，在政黨競爭中會持中立。

柯文哲：不應把台灣安全寄託在習近平意志上

國民黨前總統馬英九日前受訪時表示，在兩岸議題上「必須相信習近平」，不過習近平於新年賀詞中重申，兩岸統一是歷史必然。柯文哲於記者會上表示，沒有人把國家安全寄託在對方善意之上，不能將台灣安全寄託在習近平個人的意志之上，台灣要有自我保護的能力。

柯文哲重申，台灣與中國的關係，應建立在「威嚇」與「溝通」之上。如果比武力，台灣不是大陸的對手，但台灣要很清楚的告訴中國，若犯台將付出很大的代價，希望中方了解台灣的底線，就是維持民主自由的政治體制與生活方式。

柯文哲也重申，兩岸關係應先有交流，才有善意，才能避免擦槍走火。他也說，九二共識在台灣已經污名化了，台灣人民不管內容，聽到名字就不高興，應該試著跟中國溝通，兩岸交流比名稱更重要的應是內容，不要拘泥名詞上的堅持。

柯文哲表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年提出美中交往三原則，「可以合作就合作，需要競爭就競爭，必須對抗就對抗」，台灣對中國的戰略，「也採用這樣的戰略就對了」。

柯文哲說，當前民進黨政府的問題是，可以合作的時候還在對抗，國民黨是必須對抗的時候還想合作，兩黨處理中國議題上得不到主流民意的支持。

柯文哲說，他還沒發現可讓美、中兩國都喜歡的方案，但重要的是不要讓任何一方「不能忍受」，只有他是兩邊可接受的人選，美、中要的是「沒有意外」（no surprise）。

Photo Credit: GettyImages 台灣民眾黨總統候選人柯文哲（前）與副總統候選人吳欣盈（後）12日出席國際記者會。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範