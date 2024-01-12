美國、英國聯合反攻葉門青年運動，襲擊軍事設施與基地，青年運動領導人：「必定加倍奉還。」

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）這週二（9日）針對紅海上的美國商船發動至今最大規模襲擊。作為回應，美國總統拜登（Joe Biden）在11日新聞稿說道，美國和英國已經向青年運動發起反擊，而且成功襲擊數個目標設施。

拜登表示：「我將毫不猶豫採取行動，以保護人民的安全和國際商業的自由流動。」但美方官員告訴《紐約時報》，攻擊的目的是為了削弱青年運動的軍事力量，避免戰爭規模擴大和緊張升溫，「並非以殺死領導人為目標。」

青年運動挺巴勒斯坦，誓言攻擊所有與以色列有關船隻

綜合《BBC》、《紐約時報》、《CNN》報導，以色列和哈瑪斯在加薩的衝突爆發後，葉門的青年運動便開始在紅海攻擊行經船隻，目標是掛有以色列旗幟的商船。

11月19日，青年運動的行動升級。他們證實劫持一艘由英國擁有的日本商船，攻擊並挾持船員。

之後，青年運動在紅海的攻擊提高500％，擴大對商船的攻擊，並誓言要擋下所有與以色列有關係，或是正在前往以色列的船隻。

紅海銜接蘇伊士運河和亞丁灣，是歐洲到亞洲的最短航線，是全球有15％海上貿易和12％的石油運輸的必經之地。國際航運公會（The International Chamber of Shipping）統計，已有20％的商船改走較遠的好望角路線，避免經過衝突區域。

12月18日，美國發起「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），聯合英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、塞席爾等國，保衛航行於紅海上的船隻。

《CNN》指出，美方的威懾並沒有削弱青年運動勢力，攻擊行動仍在持續。

1月9日史上最大規模襲擊，成英美反攻最後一根稻草

今年年初，美軍直升機擊沉3艘青年運動武裝份子的船隻，是美國首次與青年運動正面衝突。

隨後，美國與其他盟友在3日發表一份聯合聲明，譴責青年運動利用無人機、小船、飛彈和反艦彈道飛彈攻擊商船或其他船隻是非法行為，呼籲青年運動立即停止攻擊。不過，青年運動再度朝美國商船發動水面無人機攻擊，作為回應。

1月9日，青年運動瞄準一艘美國商船，並發射21枚飛彈和無人機，但被美方攔截。美軍表示，這是自11月19日以來的第27次，也是最大規模的攻擊。

對此，聯合國安全理事會在10日通過決議，要求青年運動停止對商船發動攻擊。白宮也發表回應，指稱美方已與13個盟友已經發出警告，若青年運動不停止攻擊必須承擔「後果」。

在盟友的支持下，美國和英國於11日晚間對葉門青年運動發動反攻。雙方從地面和空中發動襲擊，針對雷達系統、無人機和彈道飛彈儲存場與發射場等砲擊，試圖削弱青年運動的軍力。

一名青年運動的武裝部隊穆塔達（Abdul Qader al-Mortada）在X上證實，葉門各地都遭到襲擊，包括首都沙那（Sanaa）、荷台達省（Hudaydah）、薩達（Saada）、德哈馬省（Dhamar）等地。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示：「我們將盡我們所能，保護所有航行於紅海的船隻。」《紐約時報》指出，11日的攻擊是美國近10年來，針對青年運動最大規模的反擊行動。

青年運動領袖：攻擊不會退縮，必定加倍奉還

面對以美國為首的西方盟友的攻擊，半島電視台報導，青年運動領袖胡提（Abdul-Malik al-Houthi）回應道，任何的攻擊絕非不求「回報」。胡提直言，將用比20枚飛彈、無人機還「盛大」來回應，並表示他們將更堅定地鎖定與以色列有關的船隻，「攻擊不會因此退縮。」

青年運動是由伊朗支持的部落組織，控制葉門北部的大部分地區，是巴勒斯坦和哈瑪斯堅定的支持者。《BBC》報導，胡提曾形容現今的局勢是場「政治遊戲」，以攻擊船隻表達對以哈衝突的抗議。

半島電視台指出，美國在中東的盟友，包括沙烏地阿拉伯在內，不斷呼籲白宮立即在加薩地區停火，他們認為這是阻止衝突蔓延到加薩以外地區的唯一方法。

《紐約時報》引述一名不具名的美國官員，他們擔憂如果美國加入對葉門的攻擊，可能會將爭端升級為「美國海軍與青年運動的對決」，甚至可能進一步將伊朗捲入。

拜登發表聲明，重申自己將不記一切保衛國民，守護國際貿易流通。同時間，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也譴責青年運動的攻擊對紅海的海上貿易路線成重大干擾，敦促青年運動「停止攻擊並採取措施以和緩局勢。」

不過，雙方皆表示，此次行動的目的是削弱青年運動的武裝勢力，並非擊殺領導人，旨在避免戰爭擴大或加深區域緊張。

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核稿編輯：楊士範