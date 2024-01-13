馬英九「相信習近平」的一番話，是典型的「責備受害者」理論
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「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，馬英九在台灣大選前夕接受德國之聲採訪發表的主張引起軒然大波。時事評論作家長平認為，馬英九論述的基本假定並不成立，是典型的「責備受害者」理論。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
習近平說，「九二共識」是指「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」；「和平統一、一國兩制」是實現中國大陸和台灣統一的最佳方式。（2019年1月2日，習近平於《告台灣同胞書》發表40周年紀念活動發表講話）
馬英九說，就兩岸關係而言，必須相信習近平。但他同時表示，「九二共識」是「一中各表」，「我們不必遵循大陸的解釋，我們可以有自己的解讀」；國民黨和他自己都反對「一國兩制」。
那麼他到底相不相信習近平呢？
在同一個採訪中，馬英九還說，兩岸統一有兩個非常重要的條件，那就是和平和民主。顯然，民主還是獨裁，在他設想的兩岸關係中至關重要。但他同時又拒絕回答（因拜登多次提到而廣受關注的）習近平是否是獨裁者這個問題，說這個詞「在兩岸關係中並不重要」。
那麼中國的民主在兩岸關係中到底重要不重要呢？
就這樣，馬英九還揶揄賴清德的姓氏說，「他的名字叫Lai（「賴」的英文拼寫，與英文lie〔謊言〕同音）」。
馬英九先生並不是第一次發表這些主張，但是在本次台灣大選投票前夕接受採訪予以全面闡釋，仍然讓輿論感到震驚。民進黨發言人稱馬英九嚴重失言，「不僅幫習近平背書，還操弄外國媒體對於台灣內部兩岸關係的看法，非常惡劣。」
國民黨總統候選人侯友宜和副總統候選人趙少康也趕緊和馬英九切割。侯友宜說，馬英九這番想法，跟他有些不同；他對大陸的意圖，從來沒有存在不切實際的想法。趙少康說，馬英九是前總統，馬英九的講法不代表侯友宜的講法，未來要以侯友宜的講法為準。還有其他政黨也對馬英九的發言表達了嚴厲批評。
挑釁施暴者？責備受害者理論
和很多擔心台灣局勢激化的人們一樣，馬英九先生的論述基於這樣一種假設：如果中共軍隊攻打台灣，不是或者主要不是因為他們原本有這樣的計劃，並為此進行了長期的準備，而是因為台灣領導人言行不慎，激怒了中共領導人，他們被逼無奈，只好動手。
中共領導人被逼出手的原因被認為有這樣幾條：一，他們堅信「祖國領土神聖不可侵犯」，並願意為之赴湯蹈火；二，長期的民族主義宣傳，帶來反噬的民意壓力；二，內部權力鬥爭的需要，因為在外面丟了面子，可能授人以柄，遭到攻訐。
還有人認為，中共本來就有攻打台灣的計劃，並且早就做好了準備，但是苦於沒有理由，不便動手；台灣領導人言行不慎，正好投其所需，令其師出有名。
我認為這些假設都是不成立的，是典型的「責備受害者」理論。
大多數暴力犯罪者都傾向於將自己的犯罪行為描述為「激情殺人」，事實上大多數都是經過長期準備的蓄意謀殺。政府屠殺和侵略戰爭也是如此。但是，由於歷史不能重演，構成歷史事件的原因也錯綜複雜，而且責備受害者更容易，因此很難完全說服「激情殺人」論者。例如，儘管鄧小平早就開始調兵遣將鎮壓學運，儘管中共在「和平」的政治運動中也殺人如麻，但是仍然有很多人堅持認為「六四」鎮壓是因為抗議學生過於激進。
同樣的原因，香港實施「國安法」被認為是香港示威活動中出現暴力行為的結果，新疆「再教育營」關押百萬平民是因為宗教極端主義。俄羅斯入侵烏克蘭是因為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和北約對普亭（Vladimir Putin）的冒犯。當年德國閃電入侵波蘭，也被認為是因為波蘭和英法走得太近，擾亂了希特勒（Adolf Hitler）保護當地德意志人的民族大業……
此外，「責備受害者」理論不僅沒有被報復的壓力，顯得有智力優越感，而且往往佔據了表面上的道德優勢，那就是要求受害者不要拿生命冒險，跪著活強過站著死。馬英九先生也總是強調說，中共太強大了，刺激它後果很嚴重，「那是非常危險的，會死人的，你知道嗎？」
求生當然重要，跪著也無可厚非。問題在於，如果世界上沒有阻止和懲罰施暴者的正義機制，「跪著活強過站著死」這個生存原則未必奏效。別的不說，單是最近的這100年間，「跪著」的蘇聯人、中國人、東德人和其他共產專制統治下的人們，付出了多少生命的代價？
如果說有什麼可以相信習近平的話，那就是他和中共統治集團的「專制理性」。
這種專制理性，並不真正在乎「民族大業」和「領土神聖」，不信去瞭解一下中共和俄羅斯簽訂的邊境秘密條約；也不真正在乎所謂民意，外界所能看到的民意，完全在他們的宣傳機器操控之下，本身就是他們自己製造出來的；至於面子，看起來專制者都特別敏感，但他們也完全知道，在現代社會搞專制本身就是很丟人的事情，自己打臉的事件幾乎每日都在發生。他們唯一全力以赴的事情，就是維護手中的權力。
回到台灣問題，自稱處理兩岸關係36年的馬英九先生應該知道，自上世紀50年代以來，中共沒有或者沒有成功地攻打台灣，不是因為台灣人從一開始就夾起尾巴做人，沒有刺激中共，而是因為兩大原因：一，實力不濟，打不下來；二，為了應對國內和國際局勢，中共自身對台政策發生變化。
到今天為止，影響中共是否攻打台灣的主要因素，仍然是以上兩點。要說台灣領導人的刺激言論，從兩蔣時代的「反攻大陸、消滅共匪」，到李登輝的「兩國論」，再到蔡英文的「中國大陸和台灣互不隸屬」說，從來都不缺乏。如果沒有，馬英九先生「六四」紀念講話、反對「一國兩制」主張也可以派上用場。假如中共有一天準備好了，正好抓一個刺激言論作為藉口啟動戰爭，馬英九先生完全可以痛心疾首地說：看，我早就警告過了！
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。