馬英九「相信習近平」的一番話，是典型的「責備受害者」理論

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

習近平說，「九二共識」是指「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」；「和平統一、一國兩制」是實現中國大陸和台灣統一的最佳方式。（2019年1月2日，習近平於《告台灣同胞書》發表40周年紀念活動發表講話）

馬英九說，就兩岸關係而言，必須相信習近平。但他同時表示，「九二共識」是「一中各表」，「我們不必遵循大陸的解釋，我們可以有自己的解讀」；國民黨和他自己都反對「一國兩制」。

那麼他到底相不相信習近平呢？

在同一個採訪中，馬英九還說，兩岸統一有兩個非常重要的條件，那就是和平和民主。顯然，民主還是獨裁，在他設想的兩岸關係中至關重要。但他同時又拒絕回答（因拜登多次提到而廣受關注的）習近平是否是獨裁者這個問題，說這個詞「在兩岸關係中並不重要」。

那麼中國的民主在兩岸關係中到底重要不重要呢？

就這樣，馬英九還揶揄賴清德的姓氏說，「他的名字叫Lai（「賴」的英文拼寫，與英文lie〔謊言〕同音）」。

馬英九先生並不是第一次發表這些主張，但是在本次台灣大選投票前夕接受採訪予以全面闡釋，仍然讓輿論感到震驚。民進黨發言人稱馬英九嚴重失言，「不僅幫習近平背書，還操弄外國媒體對於台灣內部兩岸關係的看法，非常惡劣。」

國民黨總統候選人侯友宜和副總統候選人趙少康也趕緊和馬英九切割。侯友宜說，馬英九這番想法，跟他有些不同；他對大陸的意圖，從來沒有存在不切實際的想法。趙少康說，馬英九是前總統，馬英九的講法不代表侯友宜的講法，未來要以侯友宜的講法為準。還有其他政黨也對馬英九的發言表達了嚴厲批評。

挑釁施暴者？責備受害者理論

和很多擔心台灣局勢激化的人們一樣，馬英九先生的論述基於這樣一種假設：如果中共軍隊攻打台灣，不是或者主要不是因為他們原本有這樣的計劃，並為此進行了長期的準備，而是因為台灣領導人言行不慎，激怒了中共領導人，他們被逼無奈，只好動手。

中共領導人被逼出手的原因被認為有這樣幾條：一，他們堅信「祖國領土神聖不可侵犯」，並願意為之赴湯蹈火；二，長期的民族主義宣傳，帶來反噬的民意壓力；二，內部權力鬥爭的需要，因為在外面丟了面子，可能授人以柄，遭到攻訐。

還有人認為，中共本來就有攻打台灣的計劃，並且早就做好了準備，但是苦於沒有理由，不便動手；台灣領導人言行不慎，正好投其所需，令其師出有名。

我認為這些假設都是不成立的，是典型的「責備受害者」理論。

大多數暴力犯罪者都傾向於將自己的犯罪行為描述為「激情殺人」，事實上大多數都是經過長期準備的蓄意謀殺。政府屠殺和侵略戰爭也是如此。但是，由於歷史不能重演，構成歷史事件的原因也錯綜複雜，而且責備受害者更容易，因此很難完全說服「激情殺人」論者。例如，儘管鄧小平早就開始調兵遣將鎮壓學運，儘管中共在「和平」的政治運動中也殺人如麻，但是仍然有很多人堅持認為「六四」鎮壓是因為抗議學生過於激進。

同樣的原因，香港實施「國安法」被認為是香港示威活動中出現暴力行為的結果，新疆「再教育營」關押百萬平民是因為宗教極端主義。俄羅斯入侵烏克蘭是因為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和北約對普亭（Vladimir Putin）的冒犯。當年德國閃電入侵波蘭，也被認為是因為波蘭和英法走得太近，擾亂了希特勒（Adolf Hitler）保護當地德意志人的民族大業……

此外，「責備受害者」理論不僅沒有被報復的壓力，顯得有智力優越感，而且往往佔據了表面上的道德優勢，那就是要求受害者不要拿生命冒險，跪著活強過站著死。馬英九先生也總是強調說，中共太強大了，刺激它後果很嚴重，「那是非常危險的，會死人的，你知道嗎？」

求生當然重要，跪著也無可厚非。問題在於，如果世界上沒有阻止和懲罰施暴者的正義機制，「跪著活強過站著死」這個生存原則未必奏效。別的不說，單是最近的這100年間，「跪著」的蘇聯人、中國人、東德人和其他共產專制統治下的人們，付出了多少生命的代價？

如果說有什麼可以相信習近平的話，那就是他和中共統治集團的「專制理性」。

這種專制理性，並不真正在乎「民族大業」和「領土神聖」，不信去瞭解一下中共和俄羅斯簽訂的邊境秘密條約；也不真正在乎所謂民意，外界所能看到的民意，完全在他們的宣傳機器操控之下，本身就是他們自己製造出來的；至於面子，看起來專制者都特別敏感，但他們也完全知道，在現代社會搞專制本身就是很丟人的事情，自己打臉的事件幾乎每日都在發生。他們唯一全力以赴的事情，就是維護手中的權力。

回到台灣問題，自稱處理兩岸關係36年的馬英九先生應該知道，自上世紀50年代以來，中共沒有或者沒有成功地攻打台灣，不是因為台灣人從一開始就夾起尾巴做人，沒有刺激中共，而是因為兩大原因：一，實力不濟，打不下來；二，為了應對國內和國際局勢，中共自身對台政策發生變化。

到今天為止，影響中共是否攻打台灣的主要因素，仍然是以上兩點。要說台灣領導人的刺激言論，從兩蔣時代的「反攻大陸、消滅共匪」，到李登輝的「兩國論」，再到蔡英文的「中國大陸和台灣互不隸屬」說，從來都不缺乏。如果沒有，馬英九先生「六四」紀念講話、反對「一國兩制」主張也可以派上用場。假如中共有一天準備好了，正好抓一個刺激言論作為藉口啟動戰爭，馬英九先生完全可以痛心疾首地說：看，我早就警告過了！