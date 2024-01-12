2024大選總統、立委選舉公報電子版線上查詢，選區、投票所地點一次看

我們想讓你知道的是
中央選舉委員會網站已開放投票地點查詢服務，只要輸入戶籍地址就可以得知投票地點。另外，內政部戶政司也推出了「2024年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站，只需要輸入身分證字號、出生年月日、驗證碼即可查詢投票所、名冊號次等相關資訊。
文：Zero圈圈
2024總統大選將同時進行第11屆立法委員選舉。如果選民沒有住在戶籍地，可能無法收到紙本的選舉公報，不過仍然可以前往中央選舉委員會網站線上查詢各選區的選舉公報電子檔，瞭解立法委員候選人名單與政見。2024總統大選將於1月13日星期六進行投票，立法委員之選舉公報電子檔已開放線上查詢與PDF電子檔下載，至於總統、副總統之選舉公報電子檔可參考「2024總統大選總統、副總統選舉公報PDF檔線上查詢」。
2024總統大選：立法委員選舉公報電子檔、選區查詢
2024第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於1月13日進行投票，紙本選舉公報將由各縣市選舉委員會陸續發送。而若是沒有住在戶籍地，可能無法收到紙本選舉公報，但仍然可以前往中央選舉委員會網站線上查詢各個選區的立委選舉公報電子檔，或者是下載PDF檔案自行翻閱。另外，若是選民不清楚自己的選區代號，可以前往「中華民國立法委員選舉區列表」查詢。
2024總統大選投票所地點線上查詢
中央選舉委員會網站已開放投票地點查詢服務，只要輸入戶籍地址就可以得知投票地點。另外，內政部戶政司也推出了「2024年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站，只需要輸入身分證字號、出生年月日、驗證碼即可查詢投票所、名冊號次等相關資訊。其他更多訊息可參考中選會網站公告。
2024總統大選投票所查詢：
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024總統大選立法委員選舉公報電子版線上查詢：立委選舉公報PDF檔下載、立委選區查詢
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。