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政治

2024大選總統、立委選舉公報電子版線上查詢，選區、投票所地點一次看

2024大選總統、立委選舉公報電子版線上查詢，選區、投票所地點一次看
中央選舉委員會網站已開放投票所查詢服務。｜Photo Credit: 中選會 授權方式 

我們想讓你知道的是

中央選舉委員會網站已開放投票地點查詢服務，只要輸入戶籍地址就可以得知投票地點。另外，內政部戶政司也推出了「2024年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站，只需要輸入身分證字號、出生年月日、驗證碼即可查詢投票所、名冊號次等相關資訊。

文：Zero圈圈

2024總統大選將同時進行第11屆立法委員選舉。如果選民沒有住在戶籍地，可能無法收到紙本的選舉公報，不過仍然可以前往中央選舉委員會網站線上查詢各選區的選舉公報電子檔，瞭解立法委員候選人名單與政見。2024總統大選將於1月13日星期六進行投票，立法委員之選舉公報電子檔已開放線上查詢與PDF電子檔下載，至於總統、副總統之選舉公報電子檔可參考「2024總統大選總統、副總統選舉公報PDF檔線上查詢」。

2024總統大選：立法委員選舉公報電子檔、選區查詢

2024第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於1月13日進行投票，紙本選舉公報將由各縣市選舉委員會陸續發送。而若是沒有住在戶籍地，可能無法收到紙本選舉公報，但仍然可以前往中央選舉委員會網站線上查詢各個選區的立委選舉公報電子檔，或者是下載PDF檔案自行翻閱。另外，若是選民不清楚自己的選區代號，可以前往「中華民國立法委員選舉區列表」查詢。

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Photo Credit: 中選會
前往中央選舉委員會之選舉公報線上查詢網頁，即可找到「第11屆區域立法委員選舉」選項。
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Photo Credit: 中選會
進入「第11屆區域立法委員選舉」選項後，即可依照縣市查詢各個選區。
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Photo Credit: 中選會
若是不清楚自己所在的選區編號，可以查詢「中華民國立法委員選舉區列表」。

2024總統大選投票所地點線上查詢

中央選舉委員會網站已開放投票地點查詢服務，只要輸入戶籍地址就可以得知投票地點。另外，內政部戶政司也推出了「2024年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站，只需要輸入身分證字號、出生年月日、驗證碼即可查詢投票所、名冊號次等相關資訊。其他更多訊息可參考中選會網站公告。

2024總統大選投票所查詢：

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Photo Credit: 中選會 授權方式
中央選舉委員會網站已開放投票所查詢服務。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024總統大選立法委員選舉公報電子版線上查詢：立委選舉公報PDF檔下載、立委選區查詢

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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