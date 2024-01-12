美學者：統一不受台灣選民歡迎，國民黨也無法實現北京想要的結果
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美國學者認為，即使中國偏好的國民黨候選人侯友宜當選，也不會反映出台灣選民轉向支持統一，侯的勝選可能是選民在民進黨八年執政後，對政府感到失望、渴望改革的結果。因此，侯友宜的勝利可能會向北京表明，即便是國民黨也無法實現北京想要的結果。
台灣總統大選備受國際關注，中國涉台官員在選前警告，這次大選將是「戰爭」與「和平」、「繁榮」與「衰退」的選擇。不過美國學者認為，中國無法容忍的其實是台灣的民主制度，但3位總統候選人皆不太可能偏離現行的外交政策。
美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）非常駐研究員舒曼（Michael Schuman）日前撰文，直言台灣成功展現華人社會的民主體制，是對中國領導人習近平的政治野心的冒犯與挑戰。
舒曼指出，中國在經濟與地緣政治上的崛起，讓中國領導人對其政治制度充滿信心，對民主的態度也益發強硬。特別是習近平崛起後，他對中國境內任何形式的異議、公民行動甚至是辯論的容忍度越來越低，加強審查和意識形態的灌輸。舒曼認為，如果習近平不允許人民抱怨，怎能允許民眾投票？
舒曼直言，沒有一個中共領導人能容忍台灣的民主，中國對自由社會的態度昭然若揭，因此，台灣的民主越鞏固，兩岸的關係將更棘手，而美國也應為最糟的情況做好準備。
美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的研究員薩克斯（David Sacks）則認為，台灣作為亞洲最強大的民主國家之一，並且某些層面看來，也是亞洲最自由的社會，這對中國來說，「本身就是一種威脅」。
薩克斯也指出，統一從來都不受台灣選民的歡迎，而且這樣的趨勢越來越明顯，任何總統候選人都無望在支持統一的立場上獲勝。他也指出，無論誰贏得總統選舉，台灣都會拒絕在未來4年內，與北京進行政治談判。
薩克斯認為，即使中國偏好的國民黨候選人侯友宜當選，也不會反映出台灣選民轉向支持統一，侯的勝選可能是選民在民進黨八年執政後，對政府感到失望、渴望改革的結果。因此，侯友宜的勝利可能會向北京表明，即便是國民黨也無法實現北京想要的結果。
薩克斯預測，接下來有兩件事可以關注。其一是習近平是否能接受，台灣民意未朝有利於北京的方向發展。習是否將採取行動，迫使台灣統一？薩克斯認為，習近平面臨中國國內日益增長的經濟挑戰，可能會將統一台灣視作其主要的政治遺產。
薩克斯另指出，接下來11月的美國總統大選，可能是對台灣安全更重要的一場選舉。可能代表共和黨參選的前總統川普（Donald Trump）批評台灣偷走了美國的半導體產業，並反問保衛台灣能帶來什麼好處，薩克斯認為，川普若在美國大選獲勝，可能會讓習近平認為他不必擔憂美國將對台海干預，恐會大大改變他的犯台計畫。
白宮官員：美國已對台灣大選各情境做準備，選後將派代表團訪台
英國《金融時報》日前報導，美國將在台灣大選後派代表團來台，美國白宮行政官員昨（11）日於媒體的電話會議中證實，美國將派遣一非正式代表團訪台，但時間和人選還在決定中。
該名官員表示，美國派遣代表團訪台，是為了向總統當選人及其他候選人傳達台美非正式夥伴關係的重要性。
官員特別指出，美國對台派遣代表團有例可循，如在2016年，美國前副國務卿伯恩斯（Bill Burns）和時任美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt）即在選後訪台，拜會總統當選人蔡英文。
官員強調，派遣代表團符合美國的一中政策，而且是在選後進行，美方不會在台灣選舉中支持特定候選人或政黨。
不過外交部發言人毛寧11日對此警告，美方不得以任何形式介入台灣選舉，避免造成中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。
美國白宮官員表示，在台灣選舉和過渡期間，美國會確保與北京的溝通管道暢通，包括外交管道和最近重新開啟的軍事管道。
官員也透露，已經對台灣大選後中國可能的各種回應，從沒有反應到最激烈的手段，都有所討論。
中共中央對外聯絡部長劉建超目前正訪問美國，他也是下一任中國外交部長的可能人選。《美國之音》報導指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）預計今日和他進行會晤，美方將要求中國勿利用選舉作為破壞兩岸穩定的藉口。
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- 侯友宜：與馬英九意見不同，任內不會觸及統一問題，若執政將加強對美軍購與台美軍事合作
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核稿編輯：楊士範
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。