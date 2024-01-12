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2024/01/12,
政治

美學者：統一不受台灣選民歡迎，國民黨也無法實現北京想要的結果

美學者：統一不受台灣選民歡迎，國民黨也無法實現北京想要的結果
高雄三和市場民眾揮舞國旗。Photo Credit: GettyImages

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美國學者認為，即使中國偏好的國民黨候選人侯友宜當選，也不會反映出台灣選民轉向支持統一，侯的勝選可能是選民在民進黨八年執政後，對政府感到失望、渴望改革的結果。因此，侯友宜的勝利可能會向北京表明，即便是國民黨也無法實現北京想要的結果。

台灣總統大選備受國際關注，中國涉台官員在選前警告，這次大選將是「戰爭」與「和平」、「繁榮」與「衰退」的選擇。不過美國學者認為，中國無法容忍的其實是台灣的民主制度，但3位總統候選人皆不太可能偏離現行的外交政策。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）非常駐研究員舒曼（Michael Schuman）日前撰文，直言台灣成功展現華人社會的民主體制，是對中國領導人習近平的政治野心的冒犯與挑戰。

舒曼指出，中國在經濟與地緣政治上的崛起，讓中國領導人對其政治制度充滿信心，對民主的態度也益發強硬。特別是習近平崛起後，他對中國境內任何形式的異議、公民行動甚至是辯論的容忍度越來越低，加強審查和意識形態的灌輸。舒曼認為，如果習近平不允許人民抱怨，怎能允許民眾投票？

舒曼直言，沒有一個中共領導人能容忍台灣的民主，中國對自由社會的態度昭然若揭，因此，台灣的民主越鞏固，兩岸的關係將更棘手，而美國也應為最糟的情況做好準備。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的研究員薩克斯（David Sacks）則認為，台灣作為亞洲最強大的民主國家之一，並且某些層面看來，也是亞洲最自由的社會，這對中國來說，「本身就是一種威脅」。

薩克斯也指出，統一從來都不受台灣選民的歡迎，而且這樣的趨勢越來越明顯，任何總統候選人都無望在支持統一的立場上獲勝。他也指出，無論誰贏得總統選舉，台灣都會拒絕在未來4年內，與北京進行政治談判。

薩克斯認為，即使中國偏好的國民黨候選人侯友宜當選，也不會反映出台灣選民轉向支持統一，侯的勝選可能是選民在民進黨八年執政後，對政府感到失望、渴望改革的結果。因此，侯友宜的勝利可能會向北京表明，即便是國民黨也無法實現北京想要的結果。

薩克斯預測，接下來有兩件事可以關注。其一是習近平是否能接受，台灣民意未朝有利於北京的方向發展。習是否將採取行動，迫使台灣統一？薩克斯認為，習近平面臨中國國內日益增長的經濟挑戰，可能會將統一台灣視作其主要的政治遺產。

薩克斯另指出，接下來11月的美國總統大選，可能是對台灣安全更重要的一場選舉。可能代表共和黨參選的前總統川普（Donald Trump）批評台灣偷走了美國的半導體產業，並反問保衛台灣能帶來什麼好處，薩克斯認為，川普若在美國大選獲勝，可能會讓習近平認為他不必擔憂美國將對台海干預，恐會大大改變他的犯台計畫。

白宮官員：美國已對台灣大選各情境做準備，選後將派代表團訪台

英國《金融時報》日前報導，美國將在台灣大選後派代表團來台，美國白宮行政官員昨（11）日於媒體的電話會議中證實，美國將派遣一非正式代表團訪台，但時間和人選還在決定中。

該名官員表示，美國派遣代表團訪台，是為了向總統當選人及其他候選人傳達台美非正式夥伴關係的重要性。

官員特別指出，美國對台派遣代表團有例可循，如在2016年，美國前副國務卿伯恩斯（Bill Burns）和時任美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt）即在選後訪台，拜會總統當選人蔡英文。

官員強調，派遣代表團符合美國的一中政策，而且是在選後進行，美方不會在台灣選舉中支持特定候選人或政黨。

不過外交部發言人毛寧11日對此警告，美方不得以任何形式介入台灣選舉，避免造成中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

美國白宮官員表示，在台灣選舉和過渡期間，美國會確保與北京的溝通管道暢通，包括外交管道和最近重新開啟的軍事管道。

官員也透露，已經對台灣大選後中國可能的各種回應，從沒有反應到最激烈的手段，都有所討論。

中共中央對外聯絡部長劉建超目前正訪問美國，他也是下一任中國外交部長的可能人選。《美國之音》報導指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）預計今日和他進行會晤，美方將要求中國勿利用選舉作為破壞兩岸穩定的藉口。

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核稿編輯：楊士範


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