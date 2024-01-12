打造科技時尚據點，台灣大西門直營門市全新開幕

這家門市的外觀設計引人注目，以巨大的立體彩球標誌為特色，夜晚燈光下更顯耀眼。其設計風格與西門町的流行文化完美契合，使其成為熱門的打卡地點。

店內一樓，客人可見到各種最新手機和配件陳列在充滿科技感的環境中。牆面上的藝術裝置和“OPEN POSSIBLE”口號凸顯品牌的開放創新精神，而服務櫃台的整齊排列展示了井然有序的服務流程。整體氛圍結合了舒適和效率，呈現出歡迎顧客體驗並提供貼心服務的精神。

Photo Credit：台灣大哥大 門市二樓內部（攝影自台灣大哥大門市）

走上二樓，一個融合科技娛樂設施與居家休閒生活風格打造的多功能體驗空間。這裡提供OP響樂生活專區展示，其中包含高端的VR影音遊戲設施，專業級的電競椅。同時這裡有專人隨時提供諮詢服務與操作指導，讓每位顧客都可以親身體驗台灣大的科技娛樂生活。此外，這裡還特設City Coffee的無人咖啡機，打造溫馨休閒的氛圍空間，讓顧客可以在香氣四溢的咖啡香中，悠閒地享受片刻歇息。在二樓的配件展示區旁也提供了MyMoji數位分身服務的體驗體驗，顧客可以通過AR技術，打造專屬的個性化數位形象，並將其投射到任何想要的場景中擺姿勢拍照，捕捉身歷其境的虛擬互動場景，體驗虛擬科技帶來的無限樂趣。

為慶祝開幕，台灣大哥大自2023年12月29日至2024年1月28日，西門直營門市提供多重折抵優惠以及momo幣點數贈禮。

其中，值得一提的是，台灣大哥大於1月2日起在其所有直營門市推出momo幣折抵門市消費的全新服務，將原本只適用於momo電商購物平台的點數經濟模式擴展到台灣大哥大的實體店消費，創造出一種靈活的數位貨幣消費方式。允許顧客使用momo幣進行消費，金額最高可折抵至0元。所以顧客在西門門市取得申辦優惠momo幣贈禮後，如果想額外添購手機、家電、配件，甚至是幫手機包個膜，使用手上的momo幣就能折抵添購商品的部分金額或全額。

台灣大哥大藉由這家新裝直營門市，不僅向顧客展示了最新穎的通訊數位科技產品，更提供了一個體驗科技融合時尚的互動空間。對於西門町這個經常流淌著時代變化和時尚趨勢的地方來說，台灣大哥大的新門市又增添了一份亮點和動力。

本文章內容由「台灣大哥大」提供。