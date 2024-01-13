【國際新聞圖輯】菲律賓「黑耶穌」遊行萬人朝聖、剛果河暴漲釀洪災、雪梨地鐵「貓王特快車」
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澳洲新南威爾斯州的帕克斯，每年1月的第2個禮拜都會舉辦「帕克斯貓王節」，吸引大批貓王的粉絲盛裝出席。今年以1957年上映的《監獄搖滾》為主題，雪梨地鐵加開「貓王特快車」，乘客穿戴水鑽、喇叭褲、斗篷，也將髮型輸城經典的全黑油頭，不少人也配合主題穿上「囚服」，在車廂內慶祝。
本週是台灣的總統大選，候選人們紛紛抓緊最後時機舉辦造勢、競選。
美國總統大選共和黨黨內初選也如火如荼展開。共和黨民調領先的前總統川普（Donald Trump）在福斯電視台的節目「市政廳會議」上提到，他已經知道誰是副手，又說未來會跟黨內其他候選人「重修舊好」。
鏡頭轉回亞洲，在太平洋上的島國巴布亞紐幾內亞，警察發現無故被減薪，走入國會罷工，卻演變成大規模暴動。
憤怒的民眾走上街頭縱火，闖進商店搶劫，甚至有人把冰箱整台搬走！巴國不得不宣布首都進入緊急狀態，命令士兵待命，並在必要時採取行動。
過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用照片帶你一次掌握國際大小事！
以天主教為主要信仰的菲律賓，在疫情解封後睽違3年舉辦「黑拿撒勒人節」（Feast Of The Black Nazarene）。今年為了慶祝，提前一天在8日開始遊行，8萬名信徒從清晨開始跟著神像座駕徒步遊行。
1月9日，當黑拿撒勒神像，或俗稱「黑耶穌」，的座駕經過時，信徒們爭相擠到一旁，只為了摸到座駕。菲律賓人相信，只要碰觸或是靠近神像，就可以治癒無法醫治的病痛、帶來好運。
1月10日，剛果民主共和國境內的剛果河水位來到歷史高點，全國各地洪災頻傳。據聯合國統計，過去幾個月的水患，已經造成至少300人死亡、30萬受災戶。
由於氣候變遷導致內陸暴雨，再加上該國城市規劃和基礎建設不足，遇上豪大雨就容易出現洪災。當局統計，剛果河沿岸城市無一倖免，包括首都金沙薩（Kinshasa）在內，10多個省份受到影響，人們只能依靠木船在「街上」移動。
1月10日，美國前總統、共和黨籍總統擬參選人川普（Donald Trump）出席福斯電視台（Fox）舉辦的「市政廳會議」（Town Hall）節目，而不出席共和黨的黨內辯論。
川普在共和黨候選人的民調中依然遙遙領先，他10日在節目中表示他已經知道誰是副手，也透露他願意跟黨內其他候選人「重修舊好」。決定最終候選人的共和黨黨內初選將在1月15日舉行。
1月10日，巴布亞紐幾內亞的警察，因為不滿無故被減薪，在國會發起罷工。儘管政府緊急出面說明是「行政疏失」，並承諾會儘速解決，但仍無法澆熄民怨，民眾紛紛上街抗議，引起暴動。
群眾湧入街頭、搶劫商店、縱火等，一名攝影師捕捉到一名男子搶劫商店，扛走一台冰箱。總理馬拉普（James Marape）隨即宣布首都莫士比港（Port Moresby）進入緊急狀態，下令1000多名士兵待命，在必要時採取行動。
1月11日，澳洲新南威爾斯州的帕克斯舉辦為期5天的「帕克斯貓王節」（The 2024 Parkes Elvis Festival）。今年雪梨地鐵推出「貓王特快車」，以1957年的電影《監獄搖滾》為主題，邀請民眾盛裝搭乘。
帕克斯每年都會1月的第二週舉辦為期5天的帕克斯貓王節，同時是為「貓王」艾維斯・亞倫・普里斯萊（Elvis Presley）的1月8日冥誕紀念日。該節日被譽為澳洲三大音樂節，吸引世界各地的貓王迷共襄盛舉，參與比賽、演唱會等活動。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
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91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。