【國際新聞圖輯】菲律賓「黑耶穌」遊行萬人朝聖、剛果河暴漲釀洪災、雪梨地鐵「貓王特快車」

本週是台灣的總統大選，候選人們紛紛抓緊最後時機舉辦造勢、競選。

美國總統大選共和黨黨內初選也如火如荼展開。共和黨民調領先的前總統川普（Donald Trump）在福斯電視台的節目「市政廳會議」上提到，他已經知道誰是副手，又說未來會跟黨內其他候選人「重修舊好」。

鏡頭轉回亞洲，在太平洋上的島國巴布亞紐幾內亞，警察發現無故被減薪，走入國會罷工，卻演變成大規模暴動。

憤怒的民眾走上街頭縱火，闖進商店搶劫，甚至有人把冰箱整台搬走！巴國不得不宣布首都進入緊急狀態，命令士兵待命，並在必要時採取行動。

過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用照片帶你一次掌握國際大小事！

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以天主教為主要信仰的菲律賓，在疫情解封後睽違3年舉辦「黑拿撒勒人節」（Feast Of The Black Nazarene）。今年為了慶祝，提前一天在8日開始遊行，8萬名信徒從清晨開始跟著神像座駕徒步遊行。

1月9日，當黑拿撒勒神像，或俗稱「黑耶穌」，的座駕經過時，信徒們爭相擠到一旁，只為了摸到座駕。菲律賓人相信，只要碰觸或是靠近神像，就可以治癒無法醫治的病痛、帶來好運。

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1月10日，剛果民主共和國境內的剛果河水位來到歷史高點，全國各地洪災頻傳。據聯合國統計，過去幾個月的水患，已經造成至少300人死亡、30萬受災戶。

由於氣候變遷導致內陸暴雨，再加上該國城市規劃和基礎建設不足，遇上豪大雨就容易出現洪災。當局統計，剛果河沿岸城市無一倖免，包括首都金沙薩（Kinshasa）在內，10多個省份受到影響，人們只能依靠木船在「街上」移動。

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1月10日，美國前總統、共和黨籍總統擬參選人川普（Donald Trump）出席福斯電視台（Fox）舉辦的「市政廳會議」（Town Hall）節目，而不出席共和黨的黨內辯論。

川普在共和黨候選人的民調中依然遙遙領先，他10日在節目中表示他已經知道誰是副手，也透露他願意跟黨內其他候選人「重修舊好」。決定最終候選人的共和黨黨內初選將在1月15日舉行。

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1月10日，巴布亞紐幾內亞的警察，因為不滿無故被減薪，在國會發起罷工。儘管政府緊急出面說明是「行政疏失」，並承諾會儘速解決，但仍無法澆熄民怨，民眾紛紛上街抗議，引起暴動。

群眾湧入街頭、搶劫商店、縱火等，一名攝影師捕捉到一名男子搶劫商店，扛走一台冰箱。總理馬拉普（James Marape）隨即宣布首都莫士比港（Port Moresby）進入緊急狀態，下令1000多名士兵待命，在必要時採取行動。

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1月11日，澳洲新南威爾斯州的帕克斯舉辦為期5天的「帕克斯貓王節」（The 2024 Parkes Elvis Festival）。今年雪梨地鐵推出「貓王特快車」，以1957年的電影《監獄搖滾》為主題，邀請民眾盛裝搭乘。

帕克斯每年都會1月的第二週舉辦為期5天的帕克斯貓王節，同時是為「貓王」艾維斯・亞倫・普里斯萊（Elvis Presley）的1月8日冥誕紀念日。該節日被譽為澳洲三大音樂節，吸引世界各地的貓王迷共襄盛舉，參與比賽、演唱會等活動。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺