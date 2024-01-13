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2024/01/13,
經濟

搵香港人笨的獅子山精神

搵香港人笨的獅子山精神
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港人過去很喜歡講獅子山精神，甚麼板間房、屋邨仔靠自己努力往上爬，終於出人頭地的成功故事，大小傳媒傳誦了多年。這些榜樣的反面教材，自然是懶惰或疏於自我增值而被社會淘汰的失敗者。所謂「授人以漁」得到主流專家學者認證，他們卻有意無意忽略一個事實：不少成功例子都有爬那條置業階梯，亦即利用槓桿去賭樓市長升長有，藉此令財富持續增加。不是因為勤力，甚至不是和聰明才智有太大關係。

劍橋經濟學者張夏準（Ha-Joon Chang）在《Economics:The User‘s Guide》中這樣說：

大家總以為貧窮的成因是懶惰，故自動假設窮國人民比較懶。但窮國之所以窮，真正原因卻是生產力太低，這點絕少可以說是人民的錯。國家生產力的最重要決定因素是資本設備、基礎建設、技術、制度，這些是窮人本身生不出來的。就算要怪，也應該怪希臘、墨西哥這些國家的權貴階級。是權貴，才握有生產力的決定因素。權貴如果不願為這些決定因素投入足夠資源，國民再怎麼辛勤也是窮。

香港又如何？富可敵國的大地產商，集團聘用的都是本港各個專業界別的精英，但面對低迷的市道，看不到這些天之驕子有何過人本領，替自己集團突圍而出，遑論締造更多商機和就業機會，惠及人群。且看新東方（現稱東方甄選），市值在2021年跌去90%，卻於短時間內轉型，在谷底大力反彈。香港的地產業巨頭，擁有強大無比的資源，在逆境時就只是不斷要求政府撤辣，同時採取「嘆慢板」的經濟手段，等待市況復甦，再牟取暴利。

所謂獅子山精神

香港人過去很喜歡講獅子山精神，甚麼板間房、屋邨仔靠自己努力往上爬，終於出人頭地的成功故事，大小傳媒傳誦了多年。這些榜樣的反面教材，自然是懶惰或疏於自我增值而被社會淘汰的失敗者。所謂「授人以漁」得到主流專家學者認證，他們卻有意無意忽略一個事實：不少成功例子都有爬那條置業階梯，亦即利用槓桿去賭樓市長升長有，藉此令財富持續增加。不是因為勤力，甚至不是和聰明才智有太大關係。

所謂「Low tech撈嘢」，像領展那樣（港大首席副校長王于漸過去便曾任領展獨立非執董，替其出謀獻策），把屋邨商場翻新和改裝，大幅加租，小商戶陸續被迫走，由大集團進駐。由於租金收入大增，被財演吹捧為高增值股，但當中涉及幾多有益於社會福祉的高級知識含量？在香港，「獅子山精神」最搵人笨的是，以為腳踏實地的工作，不斷自我增值，便有好日子過，誰知只要沒有及早買樓，或不幸成為領展這種業主的租客，都會被樓市或地產遊戲懲罰。王于漸便說過「一個有私樓的蠢人，最終會跑贏一個住公屋的叻人。」可笑是，作為香港最有影響力的經濟學者，他不覺得「萬事以樓為先」有問題，反而提出更激進的建議：賣公屋解決貧富懸殊問題。

資金、知識和執行力缺一不可

英超球會熱刺新簽入球員Dragusin，其中一幅宣傳圖畫，使人聯想起日漫的《龍珠》。事實上，日漫早已衝出亞洲，不少奥運健兒在慶祝時，都向日漫致敬，反映其文化軟實力之強勁。反觀港漫，已瀕臨消亡，但在市場懂得汰弱留強的主流思想影響下，港漫衰敗，被一般人理解為不思進取、狂食老本之過，滅亡也是咎由自取的。

漫畫人本身當然有責任，但很少（假如不是沒有）人會問，面對互聯網競爭，他們為求生存，日以繼夜的趕稿，完全沒有餘力學習新事物，又如何有文化資本推陳出新，與時代競賽？政府商貿／科技部門主管或商界的金主，只想賺easy或big money，不會把漫畫業放在眼內，能提供一些資助，幫新血出書，已認為做足本分。誰又會想到要創建文化產業的旋轉門，以及自給自足的創作生態？由IP的文創入手，在知識及技術執行層面，打造健全的系統，連繫港漫及影音視等行業，使資金及人才在這一環扣一環的行業生態圈中，邊實踐邊學習，互相砥礪，力求精益求精，以香港品牌進軍世界為最終目標（日韓不少影視作品皆取材自漫畫）。政府陸續有很多藍圖出爐，不知當中可有這樣的抱負和路線圖呢？

一個漫畫從業員，在香港，不管多努力追求更佳的質素，到頭來都無法憑此獲得應有回報，這是她／他的公司老闆的錯嗎？老闆也受到大環境（未計AI的影響）的經營壓力所困，隨時做不下去。那是她／他入錯行的錯嗎？日韓經驗說明，漫畫業未必及當年興旺，但也不是夕陽行業。那港漫沒落說明了甚麼？

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：


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