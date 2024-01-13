搵香港人笨的獅子山精神
我們想讓你知道的是
香港人過去很喜歡講獅子山精神，甚麼板間房、屋邨仔靠自己努力往上爬，終於出人頭地的成功故事，大小傳媒傳誦了多年。這些榜樣的反面教材，自然是懶惰或疏於自我增值而被社會淘汰的失敗者。所謂「授人以漁」得到主流專家學者認證，他們卻有意無意忽略一個事實：不少成功例子都有爬那條置業階梯，亦即利用槓桿去賭樓市長升長有，藉此令財富持續增加。不是因為勤力，甚至不是和聰明才智有太大關係。
劍橋經濟學者張夏準（Ha-Joon Chang）在《Economics:The User‘s Guide》中這樣說：
大家總以為貧窮的成因是懶惰，故自動假設窮國人民比較懶。但窮國之所以窮，真正原因卻是生產力太低，這點絕少可以說是人民的錯。國家生產力的最重要決定因素是資本設備、基礎建設、技術、制度，這些是窮人本身生不出來的。就算要怪，也應該怪希臘、墨西哥這些國家的權貴階級。是權貴，才握有生產力的決定因素。權貴如果不願為這些決定因素投入足夠資源，國民再怎麼辛勤也是窮。
香港又如何？富可敵國的大地產商，集團聘用的都是本港各個專業界別的精英，但面對低迷的市道，看不到這些天之驕子有何過人本領，替自己集團突圍而出，遑論締造更多商機和就業機會，惠及人群。且看新東方（現稱東方甄選），市值在2021年跌去90%，卻於短時間內轉型，在谷底大力反彈。香港的地產業巨頭，擁有強大無比的資源，在逆境時就只是不斷要求政府撤辣，同時採取「嘆慢板」的經濟手段，等待市況復甦，再牟取暴利。
所謂獅子山精神
香港人過去很喜歡講獅子山精神，甚麼板間房、屋邨仔靠自己努力往上爬，終於出人頭地的成功故事，大小傳媒傳誦了多年。這些榜樣的反面教材，自然是懶惰或疏於自我增值而被社會淘汰的失敗者。所謂「授人以漁」得到主流專家學者認證，他們卻有意無意忽略一個事實：不少成功例子都有爬那條置業階梯，亦即利用槓桿去賭樓市長升長有，藉此令財富持續增加。不是因為勤力，甚至不是和聰明才智有太大關係。
所謂「Low tech撈嘢」，像領展那樣（港大首席副校長王于漸過去便曾任領展獨立非執董，替其出謀獻策），把屋邨商場翻新和改裝，大幅加租，小商戶陸續被迫走，由大集團進駐。由於租金收入大增，被財演吹捧為高增值股，但當中涉及幾多有益於社會福祉的高級知識含量？在香港，「獅子山精神」最搵人笨的是，以為腳踏實地的工作，不斷自我增值，便有好日子過，誰知只要沒有及早買樓，或不幸成為領展這種業主的租客，都會被樓市或地產遊戲懲罰。王于漸便說過「一個有私樓的蠢人，最終會跑贏一個住公屋的叻人。」可笑是，作為香港最有影響力的經濟學者，他不覺得「萬事以樓為先」有問題，反而提出更激進的建議：賣公屋解決貧富懸殊問題。
資金、知識和執行力缺一不可
英超球會熱刺新簽入球員Dragusin，其中一幅宣傳圖畫，使人聯想起日漫的《龍珠》。事實上，日漫早已衝出亞洲，不少奥運健兒在慶祝時，都向日漫致敬，反映其文化軟實力之強勁。反觀港漫，已瀕臨消亡，但在市場懂得汰弱留強的主流思想影響下，港漫衰敗，被一般人理解為不思進取、狂食老本之過，滅亡也是咎由自取的。
漫畫人本身當然有責任，但很少（假如不是沒有）人會問，面對互聯網競爭，他們為求生存，日以繼夜的趕稿，完全沒有餘力學習新事物，又如何有文化資本推陳出新，與時代競賽？政府商貿／科技部門主管或商界的金主，只想賺easy或big money，不會把漫畫業放在眼內，能提供一些資助，幫新血出書，已認為做足本分。誰又會想到要創建文化產業的旋轉門，以及自給自足的創作生態？由IP的文創入手，在知識及技術執行層面，打造健全的系統，連繫港漫及影音視等行業，使資金及人才在這一環扣一環的行業生態圈中，邊實踐邊學習，互相砥礪，力求精益求精，以香港品牌進軍世界為最終目標（日韓不少影視作品皆取材自漫畫）。政府陸續有很多藍圖出爐，不知當中可有這樣的抱負和路線圖呢？
一個漫畫從業員，在香港，不管多努力追求更佳的質素，到頭來都無法憑此獲得應有回報，這是她／他的公司老闆的錯嗎？老闆也受到大環境（未計AI的影響）的經營壓力所困，隨時做不下去。那是她／他入錯行的錯嗎？日韓經驗說明，漫畫業未必及當年興旺，但也不是夕陽行業。那港漫沒落說明了甚麼？
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。