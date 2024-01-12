13日起禁止競助選：LINE、社群媒體拉票訊息、頭髮剃成候選人頭像「助選」，最高可罰200萬
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明（13）日就是2024大選投票日，中選會提醒，所有競選的造勢活動必須在今天晚上10點以前結束，從13日零時開始，不得再有任何拉票、助選、競選行為。中選會特別提到，在Line、臉書、IG、TikoTok等社群軟體上「拉票」也算在內，最高可處以200萬元罰緩。
（中央社）明（13）日就是總統立委大選投開票日，中選會今天提醒民眾投票應注意事項，包含攜帶身分證、印章、投票通知單等，也再次說明選舉集會造勢活動須在今天晚間10時結束，13日零時起也不得競、助選，若違反，最高可罰新台幣200萬元。
另外，日前有民眾在頭髮上剃出候選人頭像，引發討論，中選會表示，這將被認定為助選行為，但投票當日不得有競、助選行為，請民眾勿心存僥倖。
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於明天投、開票，投票時間自上午8時至下午4時，中選會主委李進勇今天舉行記者會提醒投票時應注意事項，包含一，記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票；二，禁止在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。
李進勇說，第三，圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具，切勿使用印章，否則將變成無效票；四，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰；五，不可以撕毀選舉票，違者，處以5000元以上5萬元以下罰鍰；六，請勿攜出選舉票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。
李進勇指出，所有選舉集會造勢活動，必須在今天晚間10時前結束，而13日凌晨零時起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。
日前有民眾在頭髮上剃出民眾黨總統候選人柯文哲頭像，引發是否能進入投票所投票的討論。李進勇回應媒體提問時指出，此個案可能會被認定是助選行為，奉勸民眾不要心存僥倖，因為法律規定相當嚴謹，投票當日不得為任何候選人競、助選。
李進勇也說，開票時開放民眾可以攝、錄影，不過不可使用閃光燈、補光燈或其他光源，亦或是其他方式干擾開票，或是阻擋其他觀看開票民眾。
另外，民進黨昨天晚間在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，被指超時7分鐘。李進勇表示，是否開罰將先交由地方選委會調查，結果再送中選會後依法審議，不評論個案。
第16任總統副總統選舉，將選出總統、副總統各1人；第11屆立法委員選舉，將選出113位立法委員，包括區域立法委員73人、全國不分區及僑居國外國民立法委員34人、平地原住民及山地原住民立法委員各3人。
此次大選選舉人數1954萬8531人，其中首次參與總統副總統及立法委員選舉的首投族人數，約有102萬人。全台共設置1萬7795個投開票所，動員選務工作人員逾24萬人。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。