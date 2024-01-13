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受蘇聯影響，斯洛伐克全國多達22.8％人口吸菸，政府回收煙蒂製成瀝青鋪馬路

受蘇聯影響，斯洛伐克全國多達22.8％人口吸菸，政府回收煙蒂製成瀝青鋪馬路
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

鼓勵民眾不要隨意亂扔菸蒂，並將菸蒂集中處理並不是多麼罕見的城市環境政策，但斯洛伐克將菸蒂收集後所做的處理，卻是全世界唯一的菸蒂再利用方式。OLO與EcoButt公司合作，將菸蒂製成特殊纖維，後將其混合製成用於鋪路的瀝青。

文：賴明君

在全人類一天平均吸食的180億支香菸中，大多數菸蒂都被扔在地上，成為城市中清潔人員的工作負擔，只有約三分之一的菸蒂最終被丟進垃圾桶。作為15歲以上人口吸菸率高達22.8％的國家，斯洛伐克政府推出回收再利用香菸的計畫，將搜集來的菸蒂製成瀝青，成為鋪馬路的原料。事實上，斯洛伐克已經有一條由菸蒂鋪成的馬路。

亂丟菸蒂對環境的危害

根據《歐洲新聞台》（Euronews）的報導，斯洛伐克政府與廢棄物管理公司OLO合作，未來將會在公共活動空間設置專門的菸蒂收集容器，用來存放廢棄香菸。這項計畫已經在首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）的聖誕市集試跑，鼓勵前來參加市集的旅客將菸蒂扔在正確的地方。

《斯洛伐克觀察》（the Slovak spectator）的報導指出，菸蒂含有有毒的致癌物質，吸食香菸的民眾如果將其隨地亂扔，菸蒂中的有毒物質將會隨著雨水，進入土壤與水域當中，對動植物生態系統造成污染。因此不論是普通香菸或是加熱菸都應丟入菸蒂收集箱，而電子煙的包裝則應則應做為電子廢棄物送至收集場。

「如果參加節慶、市集或是其他活動的民眾都將菸蒂丟入專門的容器當中，不只能夠為市容的整潔做出貢獻，回收來的菸蒂也能夠成為得以再次利用的材料。」廢棄物管理公司OLO經理切科娃（Martina Čechová）表示

從廢棄菸蒂到鋪路材料瀝青

鼓勵民眾不要隨意亂扔菸蒂，並將菸蒂集中處理並不是多麼罕見的城市環境政策，但斯洛伐克將菸蒂收集後所做的處理，卻是全世界唯一的菸蒂再利用方式。OLO與EcoButt公司合作，將菸蒂製成特殊纖維，後將其混合製成用於鋪路的瀝青。

這項即將於今（2024）年展開的菸蒂再利用計畫，並不是斯洛伐克首次將廢棄香菸用於鋪路上。事實上，EcoButt公司過去已經在斯洛伐克中部城市赫龍河畔日亞爾（Žiar nad Hronom）完成了一條由菸蒂製瀝青所鋪成的馬路。

斯洛伐克的吸菸問題

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