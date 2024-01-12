返鄉投票潮：東部幹線售票7成、週五南下高鐵最熱銷，台商今年較「慢熱」10日後湧現返台潮

台商觀察：返鄉投票「慢熱型」，10日後才變得踴躍

（中央社）台灣大選明（13）日登場， 部分華北台商本週起陸續湧向北京機場搭機返台投票。台商觀察，今年中國大陸台商返台投票屬「慢熱型」，起先並不踴躍，不少人本週才決定返台，尤其集中在10日以後，班機載客率介於9成至滿座之間。

不過，仍有部分台商、眷屬及台生選擇冷眼旁觀，不加入返台投票的行列。有人因為有事在身無法返台；有人則直言，這次選舉對各政黨、各正副總統及立委候選人均無好感，即使有地方台協提供廉價機票，也「不想浪費錢」返台投票。

北京是中國大陸北方少數有兩岸直航航班的城市，另兩地為青島及鄭州。因此，京津冀（北京、天津、河北）乃至東北、山西、內蒙等地的台商往返兩岸，大多以北京首都機場為門戶，每週單向飛行23班，每天至少3班。在台商陸續返台投票下，首都機場本週返台旅客數量明顯上升，1月10日以後更有大增之勢。

首都機場今早就有海南航空、中國國際航空各1個定期班次飛往桃園。凌晨5時後，不少台商便陸續攜帶行李抵達機場辦理報到，使櫃檯前大排長龍，有人排了快半小時才完成報到，且這2個班次均告滿座。另有人表示，這已經接近以往春節前返台過年的景象。

不過，也有台商及台生選擇今天返台，明天投完票就快閃回北京，因此選擇只帶隨身行李自助報到，省去排隊報到托運行李的麻煩。

一名北京台企中層主管表示，他原本對返台投票意興闌珊，但因為在台家人不斷向他拉票，經過思考還是返台投票，順便處理在台積壓的一些事務。但他強調，即使家人拉票或有人「暗示」，自己支持誰也會有自己的定見，不會受到包括家人在內的任何人影響。

另一名在北京中企工作的台籍員工，和台籍女友都選擇不投票。他表示，自己以往也回去投過票，從經驗來看，即使有人提供廉價機票，「花錢+買票+投票」換來的都是「芭樂票」。與其這樣，不如把錢省下來和女友吃飯遊玩，犒賞平日辛勞工作的自己，還比較划得來。同時，他發現認識的台籍友人中，返台投票者只有1/2。

綜合台商觀察，今年中國大陸台商返台投票意願屬於「慢熱型」。各地台協早在去年11月即提供廉價機票，但台商、台生返台投票意願起先不算太高。直到本週，台籍民眾返台意願才明顯升溫，訂票者大增，1月10日以後的班次尤其明顯。而在廉價機票售罄後，有些台商只好加價購買旅行社發售的機票，且價格節節高漲。

由於中國大陸各地台協推出返台「投票+過年」的「兩組一套」優惠機票，這些返台投票的台商多半在投完票後數天內仍將回陸工作，到春節前再返台過年，與以往台灣總統大選年的模式相同。

台鐵東部幹線加開20班次，售票率達7成

總統與立委大選明天登場，台鐵東部幹線共加開20班次列車，花蓮火車站統計截至今天中午，東部幹線售票率7成，今天傍晚至明天上午仍有空位。國道客運售票率約5成未開加班車。

因應大選，花蓮火車站長楊舜安指出，東部幹線共加開20班次列車、共1萬多個座位，連同原有車班，台北到花蓮共2萬2000個座位數，花蓮到台東共約1萬個座位數，截至今天中午售票率7成。

楊舜安指出，今天上午陸續有返鄉人潮，但人數不多，跟2022年九合一選舉9成售票率相比，這次相對冷清，今天傍晚至明天上午乘車高峰區間仍有餘票，原定加開班次不變，但不會再加開。

至於國道客運，花蓮轉運站統計，目前台北往返花蓮、花蓮往返宜蘭路線售票率約5成，需求量不高，沒有加開班車。

在台北工作的許姓民眾今天提早返鄉，她說，上次大選當天往返，車票難買也累人，這次選擇提前一天返鄉，避開高峰，整趟旅程都很順利。

雙鐵訂票超過70萬張，週五南下車次最熱銷

明天是總統大選投票日，根據台鐵及高鐵統計，投票疏運期間雙鐵訂票數超過70萬張，其中今天下午5時過後，台鐵中長途自強號等幾乎客滿；高鐵南下車次都是熱銷車次。

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉將於明天投、開票，投票時間自上午8時至下午4時。

根據台鐵統計，截至今天上午10時，台鐵選舉疏運期間（1月12日到15日）對號列車共售出31萬4000張車票，全線對號列車平均售票率約5成2。

台鐵下午5時後中長途自強號、EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等幾乎客滿。

台灣高鐵方面，根據統計，截至上午11時，投票疏運期共售出42萬4000多張票。

根據高鐵官網的疏運期間對號座銷售資訊，今天一整天的南下車次都是熱銷車次，表示長程區間剩餘座位有限。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範