返鄉投票潮：東部幹線售票7成、週五南下高鐵最熱銷，台商今年較「慢熱」10日後湧現返台潮
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明（13）日就是2024總統、立委大選投票日。因應返鄉投票需求，台鐵東部幹線加開20班次，花東售票率高達7成。另外，高鐵票也很搶手，投票前後賣出超過42萬張票，尤其以南下列車最為熱銷。台商則觀察，本屆選舉較為「慢熱」，10日後才開始湧現返台潮，逾9成班機滿座。
台商觀察：返鄉投票「慢熱型」，10日後才變得踴躍
（中央社）台灣大選明（13）日登場， 部分華北台商本週起陸續湧向北京機場搭機返台投票。台商觀察，今年中國大陸台商返台投票屬「慢熱型」，起先並不踴躍，不少人本週才決定返台，尤其集中在10日以後，班機載客率介於9成至滿座之間。
不過，仍有部分台商、眷屬及台生選擇冷眼旁觀，不加入返台投票的行列。有人因為有事在身無法返台；有人則直言，這次選舉對各政黨、各正副總統及立委候選人均無好感，即使有地方台協提供廉價機票，也「不想浪費錢」返台投票。
北京是中國大陸北方少數有兩岸直航航班的城市，另兩地為青島及鄭州。因此，京津冀（北京、天津、河北）乃至東北、山西、內蒙等地的台商往返兩岸，大多以北京首都機場為門戶，每週單向飛行23班，每天至少3班。在台商陸續返台投票下，首都機場本週返台旅客數量明顯上升，1月10日以後更有大增之勢。
首都機場今早就有海南航空、中國國際航空各1個定期班次飛往桃園。凌晨5時後，不少台商便陸續攜帶行李抵達機場辦理報到，使櫃檯前大排長龍，有人排了快半小時才完成報到，且這2個班次均告滿座。另有人表示，這已經接近以往春節前返台過年的景象。
不過，也有台商及台生選擇今天返台，明天投完票就快閃回北京，因此選擇只帶隨身行李自助報到，省去排隊報到托運行李的麻煩。
一名北京台企中層主管表示，他原本對返台投票意興闌珊，但因為在台家人不斷向他拉票，經過思考還是返台投票，順便處理在台積壓的一些事務。但他強調，即使家人拉票或有人「暗示」，自己支持誰也會有自己的定見，不會受到包括家人在內的任何人影響。
另一名在北京中企工作的台籍員工，和台籍女友都選擇不投票。他表示，自己以往也回去投過票，從經驗來看，即使有人提供廉價機票，「花錢+買票+投票」換來的都是「芭樂票」。與其這樣，不如把錢省下來和女友吃飯遊玩，犒賞平日辛勞工作的自己，還比較划得來。同時，他發現認識的台籍友人中，返台投票者只有1/2。
綜合台商觀察，今年中國大陸台商返台投票意願屬於「慢熱型」。各地台協早在去年11月即提供廉價機票，但台商、台生返台投票意願起先不算太高。直到本週，台籍民眾返台意願才明顯升溫，訂票者大增，1月10日以後的班次尤其明顯。而在廉價機票售罄後，有些台商只好加價購買旅行社發售的機票，且價格節節高漲。
由於中國大陸各地台協推出返台「投票+過年」的「兩組一套」優惠機票，這些返台投票的台商多半在投完票後數天內仍將回陸工作，到春節前再返台過年，與以往台灣總統大選年的模式相同。
台鐵東部幹線加開20班次，售票率達7成
總統與立委大選明天登場，台鐵東部幹線共加開20班次列車，花蓮火車站統計截至今天中午，東部幹線售票率7成，今天傍晚至明天上午仍有空位。國道客運售票率約5成未開加班車。
因應大選，花蓮火車站長楊舜安指出，東部幹線共加開20班次列車、共1萬多個座位，連同原有車班，台北到花蓮共2萬2000個座位數，花蓮到台東共約1萬個座位數，截至今天中午售票率7成。
楊舜安指出，今天上午陸續有返鄉人潮，但人數不多，跟2022年九合一選舉9成售票率相比，這次相對冷清，今天傍晚至明天上午乘車高峰區間仍有餘票，原定加開班次不變，但不會再加開。
至於國道客運，花蓮轉運站統計，目前台北往返花蓮、花蓮往返宜蘭路線售票率約5成，需求量不高，沒有加開班車。
在台北工作的許姓民眾今天提早返鄉，她說，上次大選當天往返，車票難買也累人，這次選擇提前一天返鄉，避開高峰，整趟旅程都很順利。
雙鐵訂票超過70萬張，週五南下車次最熱銷
明天是總統大選投票日，根據台鐵及高鐵統計，投票疏運期間雙鐵訂票數超過70萬張，其中今天下午5時過後，台鐵中長途自強號等幾乎客滿；高鐵南下車次都是熱銷車次。
第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉將於明天投、開票，投票時間自上午8時至下午4時。
根據台鐵統計，截至今天上午10時，台鐵選舉疏運期間（1月12日到15日）對號列車共售出31萬4000張車票，全線對號列車平均售票率約5成2。
台鐵下午5時後中長途自強號、EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等幾乎客滿。
台灣高鐵方面，根據統計，截至上午11時，投票疏運期共售出42萬4000多張票。
根據高鐵官網的疏運期間對號座銷售資訊，今天一整天的南下車次都是熱銷車次，表示長程區間剩餘座位有限。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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