不要只看他雙眼，聽梁朝偉講廣東話絕對是一種享受

好多梁朝偉。

過去一個多月看到的梁朝偉訪問，簡直是過去十年總和——當然，我並沒有仔細去數，純屬一種很個人的感覺，但的而且確，梁朝偉一直以來都很低調，甚至是太低調，所以實在難以想像，他會為了宣傳一齣《金手指》，做那麼多訪問。

圖片來源：電影《金手指》劇照 梁朝偉在《金手指》狂放演繹狂人程一言。

而重點是，今時今日盛行的訪問，已不再是純文字訪問，不是由記者訪問過後，用文字把被訪者的話重新演繹出來，反而是訪問片大行其道，於是被訪者在訪問中所說的，即使有後期剪接，其實也是直接說給觀眾聽——不只說，還要斟酌說話時的語氣，適當時候，又要加上手部動作配合，簡單講，整個訪問過程，就是一個演出過程。

圖片來源：ViuTV節目《爆谷一周》截圖 為宣傳《金手指》，梁朝偉接受大量訪問。

訪問過梁朝偉一次，訪問目的，是為了宣傳《風再起時》。訪問時間，二十分鐘。在那二十分鐘，我跟他的距離即使沒有0.01公分那麼近，但已經相當接近，面前的他，對我每一條問題，都很用心作答，他的用心，跟其他被訪者不同——其他被訪者或許正在面對鏡頭，並心知肚明訪問會以短片形式呈現，除了會將表情和動作放大，更會盡力說出一些sound bite——有sound bite，才會讓看的人記得，也方便被quote。

梁朝偉卻沒有。他的答案，老實，由始至終都很平淡，但因為是由他親自說出來，再平淡的話，對我來說，都恍如聽著周慕雲在說話，都好聽，都動聽。

是的，對於梁朝偉，絕大部分人都拋不開他在王家衛電影裡的形象，而他最常被留意和頌讚的，是他一雙眼（或電眼），但原來，我們都忽略了他的說話——他說話的方式、腔調和語氣。

圖片來源：電影《東成西就》劇照

他的說話，（當配合一雙眼）除了讓他演繹到每一個深情程度不盡相同的男人，也可以令他變成為不令人討厭甚至深受歡迎的好色嘴賤男，例如《正牌韋小寶之奉旨溝女》的韋小寶。我們都知道，梁朝偉在1984年《鹿鼎記》電視劇演過韋小寶，並成為他早年經典角色，經典程度是，對某一代人來說他所演的韋小寶，才是真真正正韋小寶。這齣《正牌韋小寶之奉旨溝女》，在周星馳兩集《鹿鼎記》電影之後上映（所以才在戲名加上「正牌」），除了沿用小部分原著人物，基本上，完全重新創作，把韋小寶送到去上世紀90年代香港，遇上古惑仔，搞上黑幫大佬的女人……你有權認為齣戲完全胡鬧（甚至接近所謂爛片級別），但沒騙你，我看得愉快又痛快，更看見一個無拘無束無負擔的梁朝偉。