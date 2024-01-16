開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
TNL+ 2024/01/16,
影劇

不要只看他雙眼，聽梁朝偉講廣東話絕對是一種享受

不要只看他雙眼，聽梁朝偉講廣東話絕對是一種享受
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對於梁朝偉，絕大部分人都拋不開他在王家衛電影裡的形象，而他最常被留意和頌讚的，是他一雙眼（或電眼），但原來，我們都忽略了他的說話——他說話的方式、腔調和語氣。

好多梁朝偉。

過去一個多月看到的梁朝偉訪問，簡直是過去十年總和——當然，我並沒有仔細去數，純屬一種很個人的感覺，但的而且確，梁朝偉一直以來都很低調，甚至是太低調，所以實在難以想像，他會為了宣傳一齣《金手指》，做那麼多訪問。

01
圖片來源：電影《金手指》劇照
梁朝偉在《金手指》狂放演繹狂人程一言。

而重點是，今時今日盛行的訪問，已不再是純文字訪問，不是由記者訪問過後，用文字把被訪者的話重新演繹出來，反而是訪問片大行其道，於是被訪者在訪問中所說的，即使有後期剪接，其實也是直接說給觀眾聽——不只說，還要斟酌說話時的語氣，適當時候，又要加上手部動作配合，簡單講，整個訪問過程，就是一個演出過程。

02
圖片來源：ViuTV節目《爆谷一周》截圖
為宣傳《金手指》，梁朝偉接受大量訪問。

訪問過梁朝偉一次，訪問目的，是為了宣傳《風再起時》。訪問時間，二十分鐘。在那二十分鐘，我跟他的距離即使沒有0.01公分那麼近，但已經相當接近，面前的他，對我每一條問題，都很用心作答，他的用心，跟其他被訪者不同——其他被訪者或許正在面對鏡頭，並心知肚明訪問會以短片形式呈現，除了會將表情和動作放大，更會盡力說出一些sound bite——有sound bite，才會讓看的人記得，也方便被quote。

梁朝偉卻沒有。他的答案，老實，由始至終都很平淡，但因為是由他親自說出來，再平淡的話，對我來說，都恍如聽著周慕雲在說話，都好聽，都動聽。

是的，對於梁朝偉，絕大部分人都拋不開他在王家衛電影裡的形象，而他最常被留意和頌讚的，是他一雙眼（或電眼），但原來，我們都忽略了他的說話——他說話的方式、腔調和語氣。

03
圖片來源：電影《東成西就》劇照

他的說話，（當配合一雙眼）除了讓他演繹到每一個深情程度不盡相同的男人，也可以令他變成為不令人討厭甚至深受歡迎的好色嘴賤男，例如《正牌韋小寶之奉旨溝女》的韋小寶。我們都知道，梁朝偉在1984年《鹿鼎記》電視劇演過韋小寶，並成為他早年經典角色，經典程度是，對某一代人來說他所演的韋小寶，才是真真正正韋小寶。這齣《正牌韋小寶之奉旨溝女》，在周星馳兩集《鹿鼎記》電影之後上映（所以才在戲名加上「正牌」），除了沿用小部分原著人物，基本上，完全重新創作，把韋小寶送到去上世紀90年代香港，遇上古惑仔，搞上黑幫大佬的女人……你有權認為齣戲完全胡鬧（甚至接近所謂爛片級別），但沒騙你，我看得愉快又痛快，更看見一個無拘無束無負擔的梁朝偉。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。