TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團深耕不懈，獲頒五大「2023年行銷傳播傑出貢獻獎」獎項

第19屆的「2023行銷傳播傑出貢獻獎」，於今年1月8日晚間公布得獎名單。《TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團》旗下的關鍵評論網以及艾迪英特 （Ad2iction）共榮獲年度傑出行動行銷公司、年度傑出策展行銷獎、年度傑出新聞報導獎、、年度傑出潛力新秀以及企業社會責任獎等五大獎項。

繼2022年榮獲「年度傑出新聞媒體公司」、及「年度傑出行動行銷公司」雙料金獎後再次獲得評審肯定。此次榮獲的兩金三銅獎，不僅是對集團在新聞報導和創新行銷領域的傑出貢獻的認可，更象徵著集團於新聞報導、AI人工智慧資料分析與行銷科技領域的努力成果。

本次獲獎如下：

年度傑出廣告主-企業社會責任獎（環境永續類）金獎：關鍵評論網 / 暖世代-永續關鍵價值

年度傑出策展行銷獎 銅獎：艾迪英特／永續展《2222-未來選擇地》

年度傑出新聞報導獎 銅獎：關鍵評論網／「房市三箭」射到哪:社會住宅能落實居住正義嗎?

年度傑出行動行銷公司 銅獎：艾迪英特

年度傑出潛力新秀 金獎：關鍵評論網／李致緯(Richard Lee)

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉認為：「關鍵評論網從一個小網站開始，到去年與日本最大數位媒體集團Mediagene合併後，現在已經是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。如今榮獲2023行銷傳播傑出貢獻獎，顯示《關鍵評論網媒體集團》從獨立媒體出發、到拓展AI人工智慧資料分析與行銷科技的努力，已獲專業人士的肯定，亦激勵我們提供更優質、精準的內容與數位科技服務。」

展望未來，《關鍵評論網媒體集團》將持續引領數位科技與媒體的創新，透過深化內容策展和數據分析，提升品牌客戶的數位體驗，為台灣、日本乃至泛亞洲的讀者帶來更豐富多元的內容。

關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團

Photo Credit：楊士範

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團現為泛亞洲最大數位原生媒體暨科技集團之一，是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。集團所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供深度多元且具影響力的資訊。憑藉第零方、第一方、以及第三方數據資料庫，結合AI人工智慧資料分析與行銷科技，有效掌握用戶輪廓，為品牌閱聽人及企業提供最可靠的資訊與服務。

集團旗下涵蓋中、英、日文的新聞、科技、商業、運動、生活等21個跨領域的媒體品牌、5間電商平台，以及13間子公司，於台北、香港、日本共有超過560名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates、日本數位廣告代理商D.A.Consortium Inc.以及FAN Communications Inc. CEO柳澤 安慶。

欲了解更多資訊，請至集團官網。

責任編輯：Joanna

核稿編輯：Street