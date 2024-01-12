TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團深耕不懈，獲頒五大「2023年行銷傳播傑出貢獻獎」獎項
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《TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團》今年1月8日獲得五項行銷獎項肯定，包括年度傑出行動行銷公司、年度傑出策展行銷獎、年度傑出新聞報導獎、年度傑出潛力新秀以及企業社會責任獎。關鍵評論網媒體集團感謝評審對敝集團產品的支持，強調集團將在數位科技路上不斷精進，並持續產出優質的內容，提供讀者與品牌客戶更優質的數位體驗。
第19屆的「2023行銷傳播傑出貢獻獎」，於今年1月8日晚間公布得獎名單。《TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團》旗下的關鍵評論網以及艾迪英特 （Ad2iction）共榮獲年度傑出行動行銷公司、年度傑出策展行銷獎、年度傑出新聞報導獎、、年度傑出潛力新秀以及企業社會責任獎等五大獎項。
繼2022年榮獲「年度傑出新聞媒體公司」、及「年度傑出行動行銷公司」雙料金獎後再次獲得評審肯定。此次榮獲的兩金三銅獎，不僅是對集團在新聞報導和創新行銷領域的傑出貢獻的認可，更象徵著集團於新聞報導、AI人工智慧資料分析與行銷科技領域的努力成果。
本次獲獎如下：
- 年度傑出廣告主-企業社會責任獎（環境永續類）金獎：關鍵評論網 / 暖世代-永續關鍵價值
- 年度傑出策展行銷獎 銅獎：艾迪英特／永續展《2222-未來選擇地》
- 年度傑出新聞報導獎 銅獎：關鍵評論網／「房市三箭」射到哪:社會住宅能落實居住正義嗎?
- 年度傑出行動行銷公司 銅獎：艾迪英特
- 年度傑出潛力新秀 金獎：關鍵評論網／李致緯(Richard Lee)
關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉認為：「關鍵評論網從一個小網站開始，到去年與日本最大數位媒體集團Mediagene合併後，現在已經是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。如今榮獲2023行銷傳播傑出貢獻獎，顯示《關鍵評論網媒體集團》從獨立媒體出發、到拓展AI人工智慧資料分析與行銷科技的努力，已獲專業人士的肯定，亦激勵我們提供更優質、精準的內容與數位科技服務。」
展望未來，《關鍵評論網媒體集團》將持續引領數位科技與媒體的創新，透過深化內容策展和數據分析，提升品牌客戶的數位體驗，為台灣、日本乃至泛亞洲的讀者帶來更豐富多元的內容。
關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團
TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團現為泛亞洲最大數位原生媒體暨科技集團之一，是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。集團所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供深度多元且具影響力的資訊。憑藉第零方、第一方、以及第三方數據資料庫，結合AI人工智慧資料分析與行銷科技，有效掌握用戶輪廓，為品牌閱聽人及企業提供最可靠的資訊與服務。
集團旗下涵蓋中、英、日文的新聞、科技、商業、運動、生活等21個跨領域的媒體品牌、5間電商平台，以及13間子公司，於台北、香港、日本共有超過560名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates、日本數位廣告代理商D.A.Consortium Inc.以及FAN Communications Inc. CEO柳澤 安慶。
欲了解更多資訊，請至集團官網。
責任編輯：Joanna
核稿編輯：Street
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！