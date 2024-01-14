只拿季軍卻全台轟動：除了葉君璋、陳金鋒、張誌家，2001棒球世界盃還捧紅了誰？

文：史丹利視角的體育世界

每個棒球迷的心中，應該都有一場「最經典」的國際賽，我自己的話，就是2008年北京奧運前的八搶三資格賽。

不僅僅是在台灣舉辦的關係，也因為那屆賽事，算是我開始看球後，第一次體驗到國際賽的熱血，有太多經典畫面刻在我腦海中，包括了「金周燦哩溝皂」、「羅國輝我愛你」、「無敵鐵金剛葉君璋」、「扛著鋒砲去北京」等，搭配神曲「再出發」，我至今想起來，還是會起雞皮疙瘩。

但更資深的棒球迷，答案應該就會跟我不一樣了，我問過身邊的長輩，他們對於「2001年世界盃」的印像，其實是更深的，儘管中華隊最終只拿下季軍的成績，卻讓本來搖搖欲墜的中華職棒聯盟大回春，也捧紅了一票台灣年輕球星。

今天就跟著我的腳步，一起來回顧一下2001年棒球世界盃，看看那年中華隊，到底創造了哪些「經典」吧。

首先從，中華隊的成軍過程，開始來講起好了。

當年執掌兵符的，是富邦悍將現任領隊林華韋，陣容組成上多以國內職業和業餘球員為主，但那個年代，台灣是有兩個棒球聯盟的，隸屬中華職棒聯盟的有15人中選，而台灣大聯盟僅洪一中和陽森2人，雙方選手的人數差距，也造成世界盃成功之後，原先人氣較低的中職，票房反超TML。

除了台灣本土選手以外，那屆陣容還有旅外菁英，分別是旅美道奇的陳金鋒、旅日西武的許銘傑以及旅日中日龍的陳大豐。

要說賽前討論度最高的選手，絕對非陳大豐莫屬，長年旅日的他，在那年首度接受林華韋總教練的邀請，披上中華成棒隊戰袍，以38歲的年紀接下隊長任務，坐鎮中華隊四棒，與陳金鋒組成「鋒豐連線」，非常令大家期待。

另外，名單中還有個遺珠，就是01年的兄弟首輪，剛在職棒竄起的彭政閔，新人年首度參與台灣大賽，就交出0.467的驚人打擊率，還有兩發紅不讓，也拿下優秀球員賞，反倒是同隊的陳致遠，同為第一年大職棒的新秀，他進入台灣大賽後陷入低潮，卻仍舊入選，也因此受到不少球迷的質疑。

那01年世界盃，也可以說是當時台灣，舉辦過最大的棒球盛事，總計16個參賽國，超過300名球員來台，分成4個場地進行，台灣和美國、法國、南非、義大利、多明尼加、尼加拉瓜以及韓國隊同屬A組。

根據資料，當時台北和高雄，還發生了場地爭搶的插曲，由於那個年代的澄清湖棒球場，是全台設施最好的球場，縣長余政憲希望臺北市讓出「開閉幕式」和冠軍戰，但台北市長馬英九堅決反對，雙方鏖戰了四個多月，最後在國際棒總出面協調，表明賽程已排定不可更改，才總算拍板定案。

正式開打前的熱身賽，中華隊是以32人陣容出戰，再篩選掉8位選手，包括了黃欽智、林英傑、潘威倫、余文彬、高國慶等人，都是在熱身賽結束後，才遭到了割愛，最終中華隊取得了全勝的佳績，連強敵古巴都贏，也提前帶起關注度，大大加深了國人的期待。

第一場比賽在天母，台灣由許銘傑掛帥出戰義大利，靠著對手在比賽前段接連的失誤，全場共發生了4次，早早就拉開了比分，加上許銘傑7局只失1分的好投，交棒給謝承勳和郭李建夫守成，最終以6比1旗開得勝。

休兵一天後，中華隊南下到嘉義迎戰法國，相比義大利，法國的棒球實力更有落差，台灣由當時還未進職棒的陽建福先發，搭配張誌家、陳榮造（現改名陳揚凱），聯手讓法國打線掛蛋，打線也火力四射，前六局就攻下10分，三棒的陳金鋒也開砲，最終提前在七局打完後，就扣倒了法國。

取得了兩勝後的中華隊，第三戰面對尼加拉瓜，雖然也贏球，但贏的就比較驚險了，最主要是先發投手宋肇基，在中職是鯨隊主力投手，卻在國際賽舞台失常，只投1.1局就提前退場，一度讓首局攻下3分的中華隊，只剩1分領先。

幸好，緊急救火的陳榮造（現改名陳揚凱），登板後鎖住尼加拉瓜攻勢，沒有丟掉任何分數，加上鎮守三壘的張泰山，不但有一次守備上的美技，還揮出陽春彈添加保險分，最終台灣才能取得三連勝。

也因為宋肇基在尼加拉瓜這戰只投1.1局，教練團認為他體力足以負荷，雖然隔天對南非的比賽，再次推出宋肇基先發，想給他一個雪恥的機會，結果他這次被隊友連累，二游陽森、許聖杰接連失誤導致中華隊從領先變落後，宋肇基也在2局投完後，就提前退場。

雖然張誌家接手後，中華隊沒有再丟分，但打線卻陷入苦戰，前面4局只得1分，直到第五局精神領袖陳大豐跳了出來，揮出石破天驚的逆轉滿貫彈，也讓前三戰手感冰冷的他如釋重負，最終率領球隊贏得四連勝，以8比2贏球。

第五戰碰頭強敵，以小聯盟選手為主體的美國隊，澄清湖棒球場湧進2萬5000名觀眾，創下國際賽單場歷史新高，時至今日尚未被打破，連當時總統陳水扁都到場觀賽。

中華隊這場推出，曾與松坂大輔分庭抗禮的蔡仲南先發，經歷亞錦賽後成名的他，當時被認為是業餘最強投手，對美國這戰他也沒讓大家失望，前五局力保不失分，給予台灣贏球的希望。

但是，這場我們自己的失誤真的太多，總共發生了5次，第6局也因為張泰山、陳大豐的失誤，導致蔡仲南被打退場，即便換上單季15勝的鯨隊王牌謝承勳也於事無補，美國最終以6比0帶走了勝利，中華隊也吞下了首敗。