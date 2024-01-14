只拿季軍卻全台轟動：除了葉君璋、陳金鋒、張誌家，2001棒球世界盃還捧紅了誰？
我們想讓你知道的是
相隔22年後再回頭來看，當年這24位台灣英雄，如今已全數卸下選手戰袍，各自走上了不同道路，其中有3位，成為中職一軍的現役總教練，包括了葉君璋、洪一中以及熱騰騰剛上任的陳金鋒，有的則是到基層、業餘舞台任教，也有的是自己迷失，離開職業舞台的，其中最讓人感慨的，應該就是張誌家了吧。
文：史丹利視角的體育世界
每個棒球迷的心中，應該都有一場「最經典」的國際賽，我自己的話，就是2008年北京奧運前的八搶三資格賽。
不僅僅是在台灣舉辦的關係，也因為那屆賽事，算是我開始看球後，第一次體驗到國際賽的熱血，有太多經典畫面刻在我腦海中，包括了「金周燦哩溝皂」、「羅國輝我愛你」、「無敵鐵金剛葉君璋」、「扛著鋒砲去北京」等，搭配神曲「再出發」，我至今想起來，還是會起雞皮疙瘩。
但更資深的棒球迷，答案應該就會跟我不一樣了，我問過身邊的長輩，他們對於「2001年世界盃」的印像，其實是更深的，儘管中華隊最終只拿下季軍的成績，卻讓本來搖搖欲墜的中華職棒聯盟大回春，也捧紅了一票台灣年輕球星。
今天就跟著我的腳步，一起來回顧一下2001年棒球世界盃，看看那年中華隊，到底創造了哪些「經典」吧。
首先從，中華隊的成軍過程，開始來講起好了。
當年執掌兵符的，是富邦悍將現任領隊林華韋，陣容組成上多以國內職業和業餘球員為主，但那個年代，台灣是有兩個棒球聯盟的，隸屬中華職棒聯盟的有15人中選，而台灣大聯盟僅洪一中和陽森2人，雙方選手的人數差距，也造成世界盃成功之後，原先人氣較低的中職，票房反超TML。
除了台灣本土選手以外，那屆陣容還有旅外菁英，分別是旅美道奇的陳金鋒、旅日西武的許銘傑以及旅日中日龍的陳大豐。
要說賽前討論度最高的選手，絕對非陳大豐莫屬，長年旅日的他，在那年首度接受林華韋總教練的邀請，披上中華成棒隊戰袍，以38歲的年紀接下隊長任務，坐鎮中華隊四棒，與陳金鋒組成「鋒豐連線」，非常令大家期待。
另外，名單中還有個遺珠，就是01年的兄弟首輪，剛在職棒竄起的彭政閔，新人年首度參與台灣大賽，就交出0.467的驚人打擊率，還有兩發紅不讓，也拿下優秀球員賞，反倒是同隊的陳致遠，同為第一年大職棒的新秀，他進入台灣大賽後陷入低潮，卻仍舊入選，也因此受到不少球迷的質疑。
那01年世界盃，也可以說是當時台灣，舉辦過最大的棒球盛事，總計16個參賽國，超過300名球員來台，分成4個場地進行，台灣和美國、法國、南非、義大利、多明尼加、尼加拉瓜以及韓國隊同屬A組。
根據資料，當時台北和高雄，還發生了場地爭搶的插曲，由於那個年代的澄清湖棒球場，是全台設施最好的球場，縣長余政憲希望臺北市讓出「開閉幕式」和冠軍戰，但台北市長馬英九堅決反對，雙方鏖戰了四個多月，最後在國際棒總出面協調，表明賽程已排定不可更改，才總算拍板定案。
正式開打前的熱身賽，中華隊是以32人陣容出戰，再篩選掉8位選手，包括了黃欽智、林英傑、潘威倫、余文彬、高國慶等人，都是在熱身賽結束後，才遭到了割愛，最終中華隊取得了全勝的佳績，連強敵古巴都贏，也提前帶起關注度，大大加深了國人的期待。
第一場比賽在天母，台灣由許銘傑掛帥出戰義大利，靠著對手在比賽前段接連的失誤，全場共發生了4次，早早就拉開了比分，加上許銘傑7局只失1分的好投，交棒給謝承勳和郭李建夫守成，最終以6比1旗開得勝。
休兵一天後，中華隊南下到嘉義迎戰法國，相比義大利，法國的棒球實力更有落差，台灣由當時還未進職棒的陽建福先發，搭配張誌家、陳榮造（現改名陳揚凱），聯手讓法國打線掛蛋，打線也火力四射，前六局就攻下10分，三棒的陳金鋒也開砲，最終提前在七局打完後，就扣倒了法國。
取得了兩勝後的中華隊，第三戰面對尼加拉瓜，雖然也贏球，但贏的就比較驚險了，最主要是先發投手宋肇基，在中職是鯨隊主力投手，卻在國際賽舞台失常，只投1.1局就提前退場，一度讓首局攻下3分的中華隊，只剩1分領先。
幸好，緊急救火的陳榮造（現改名陳揚凱），登板後鎖住尼加拉瓜攻勢，沒有丟掉任何分數，加上鎮守三壘的張泰山，不但有一次守備上的美技，還揮出陽春彈添加保險分，最終台灣才能取得三連勝。
也因為宋肇基在尼加拉瓜這戰只投1.1局，教練團認為他體力足以負荷，雖然隔天對南非的比賽，再次推出宋肇基先發，想給他一個雪恥的機會，結果他這次被隊友連累，二游陽森、許聖杰接連失誤導致中華隊從領先變落後，宋肇基也在2局投完後，就提前退場。
雖然張誌家接手後，中華隊沒有再丟分，但打線卻陷入苦戰，前面4局只得1分，直到第五局精神領袖陳大豐跳了出來，揮出石破天驚的逆轉滿貫彈，也讓前三戰手感冰冷的他如釋重負，最終率領球隊贏得四連勝，以8比2贏球。
第五戰碰頭強敵，以小聯盟選手為主體的美國隊，澄清湖棒球場湧進2萬5000名觀眾，創下國際賽單場歷史新高，時至今日尚未被打破，連當時總統陳水扁都到場觀賽。
中華隊這場推出，曾與松坂大輔分庭抗禮的蔡仲南先發，經歷亞錦賽後成名的他，當時被認為是業餘最強投手，對美國這戰他也沒讓大家失望，前五局力保不失分，給予台灣贏球的希望。
但是，這場我們自己的失誤真的太多，總共發生了5次，第6局也因為張泰山、陳大豐的失誤，導致蔡仲南被打退場，即便換上單季15勝的鯨隊王牌謝承勳也於事無補，美國最終以6比0帶走了勝利，中華隊也吞下了首敗。
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
我們想讓你知道的是
隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked