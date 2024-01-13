在瑞士媒體眼中，為什麼台灣大選對世界如此重要？

文：Bruno Kaufmann

翻譯：楊煦冬

1月13日，近2000萬台灣人將投票選舉新的國家元首和議會。在過去的30年中，台灣已從一個反共的軍事獨裁政權轉變成一個模範的民主楷模，實現了和平與繁榮，台灣在世界貿易排名中名列第16位（瑞士第20位）。

面對中國的施壓，台灣的未來被認為是地緣政治的決定性因素。但為什麼這樣？台灣又能做些什麼？台灣在意識形態上對西方有何意義？

《瑞士資訊》在此針對一些最重要的論點，與蘇黎世大學漢學家西蒙娜・格拉諾（Simona Grano）和約翰霍普金斯大學政治學家孔誥烽（Ho-fung Hung）一起進行了探討。

為什麼台灣對世界如此重要？

其中一個較重要的因素是總部設在新竹的「台灣積體電路製造公司」。世界上大部分半導體都是出自這裡，智慧型手機、筆記型電腦、汽車、冰箱、電視和數位武器系統中的微晶片都只能透過半導體運作。

蘇黎世大學漢學家西蒙娜・格拉諾說：「除此之外，台灣還處於全球供應鏈和海上貿易航線的中心位置，具有地緣戰略地位。」格拉諾認為，維持台灣的現狀對「全球穩定」至關重要。

為什麼中國認為台灣屬於他們？

中國的敵對態度可以追溯到1949年之前的中國內戰。當時，毛澤東領導的共產黨打敗了蔣介石領導的國民黨。蔣介石戰敗後帶領200多萬中國人一起逃到台灣島，而台灣島之前一直被葡萄牙、荷蘭等殖民國家控制，後來又被日本佔領。蔣介石的國民黨獨裁統治台灣長達40年之久，並聲稱擁有整個中國。自1987年台灣第一個反對黨受到承認以來，台灣便發展成為一個民主的典範。

美國約翰霍普金斯大學教授、政治學家孔誥烽對《瑞士資訊》說：「在歷史上台灣從未成為1949年成立的中華人民共和國的一部分。」

而中國政府堅持認為「台灣是一個叛變的省份」，「在必要時要以武力統一中國。」習近平主席在2024年新年致辭中強調了這一點。

因為中國手中的一票否決權，台灣至今在聯合國沒有代表權。不與承認台灣獨立的國家建立外交關係一向是中國政策的一部分。因此官方承認台灣的國家名單也相應較短：目前只有12個國家，包括瓜地馬拉、海地和梵蒂岡城國等。

瑞士也並未承認台灣是主權國家。「瑞士奉行一個中國政策，不承認台灣是獨立國家，」瑞士外交部這樣表態。

台灣如何把自己武裝起來對抗中國？

在台灣人的心目中，他們手中握有一張王牌。

西蒙娜・格拉諾說：「台灣之所以在意識形態上顯示出重要性，是因為台灣證明，他們與中國所堅稱的中國文化及中國人與西方價值觀和民主制度不相容的說法是不匹配的。」正如孔誥烽所解釋的那樣：「儘管台灣政界對中國的態度不同，但當今台灣政治力量中最重要的人物起碼就一個問題達成了共識：所有人都希望堅持和捍衛，近年來為之奮鬥的人權和獨立的民主社會。」

但是，面對強大的軍隊，如何形成社會凝聚力？很明顯，一旦局勢升級，台灣幾乎無法抵禦更強大的中國。儘管如此，台灣政府還是採取了許多措施來防禦中國攻擊所帶來的後果。例如，自2024年1月1日起，台灣的義務兵役制從4個月延長至12個月；美國也提供台灣軍事支援。在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭的背景下，台灣也增加與議會和政府聯絡的非官方管道。

台灣是如何成為民主典範的？

西蒙娜・格拉諾認為，台灣是「一個從一黨專制過渡到充滿活力的民主制度的成功典範，而且並未向專制倒退。」

而且台灣向民主的過渡是平和的。自1996年首次自由選舉以來，政府已更迭了三次。選舉是否帶來政治變革，以及政府在選舉失敗後是否放棄權力，被認為是檢驗民主制度運作的試金石。2019年，台灣在亞洲第一個允許同性婚姻。對格拉諾來說，有一點是明確的：「台灣是最自由、最寬鬆的亞洲地區之一，多樣性、人權和公民自由都受到了尊重。」

爭取國際承認的奮爭是台灣政治力量努力在人權和民主方面樹立榜樣的動力。孔誥烽認為，香港的局勢發展進一步加強了台灣社會的願望。孔誥烽說：「香港的例子顯示出，中國承諾的一國兩制，實際上一文不值。」不過，儘管面臨威脅，他對台灣獨立的未來仍持樂觀態度。

為什麼瑞士對台灣很重要？

西蒙娜・格拉諾看到了許多相似之處：「與台灣一樣，瑞士是一個小國；也是一個高度尊重公民自由的民主之地。對瑞士來說，在全球促進民主是憲法規定的一項使命。」這一點尤其體現在瑞士與台灣在人民直接民主權利問題上的緊密交流上：台灣於2003年引入了直接民主制度，並在此後進行了多次改革。

因為在針對公民動議和全民公投，收集簽名時的障礙大幅降低，近年來台灣選民就食品安全、核電和民主建設等議題發起了十多次全民公投。孔教授特意強調：「在直接民主方面，瑞士顯然是台灣的一個參照國。」

瑞士在台灣的表現如何？

台灣是瑞士在亞洲的第五大貿易夥伴。據瑞士駐台北代表Claudia Fontana Tobiassen稱，兩國之間的貿易「自2010年以來幾乎翻了一番」。如今，「120多家瑞士公司在台灣開展業務。其中包括軌道車輛製造商Stadler Rail，該公司最近從港口城市高雄捷運公司得到了一筆大額訂單。

由於中國的否決權，瑞士不承認台灣為「獨立國家」，因此瑞士和台灣的外交關係由駐台北的「瑞士工業貿易辦公室」和台灣駐伯恩的台北文化經濟代表團負責。這兩個代表處都由兩地的外交部掌管，並由職業外交官領導。