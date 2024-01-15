王建傑〈有你有我〉因緣際會成為宋楚瑜競選歌曲，創作人羅又華：台灣人民應該要團結一致

文：葉俊甫

「我好像從來沒有特別為了要寫競選歌而寫，這些作品都只是想傳達對台灣這片土地的愛，那才是我的初衷。」

當初為歌手王建傑量身打造的作品〈有你有我〉，因緣際會下成為宋楚瑜首度角逐總統大位的競選歌曲，詞曲創作人羅又華說，「當初來邀歌時，我真的是大樂，因為那時候我就挺宋先生啊；現在也會想，如果當初是他當選，台灣是不是會變得不一樣呢？」

1999年，羅又華擔任王建傑的唱片製作人，想為王建傑這個台灣囝仔寫一首他心裡頭想講的事情，於是著手創作了〈有你有我〉，為當時被撕裂的台灣社會，用音樂的方式去激勵人心、鼓勵大家。

「那時覺得台灣很爛也很亂，表面上喊著大家要團結合作，但其實內心各有盤算，我滿不喜歡這樣的氣氛。」因此〈有你有我〉一入歌，就很直接表明，不論是台灣人或是外省人，都要愛這塊土地，顯示台灣人民應該要團結一致的心情。

羅又華記得創作〈有你有我〉時，詞曲是一起進行的，但最末段的激昂部分，一直遲遲無法落筆定案。有一天，他開車到新店碧潭附近，想看看有沒有什麼創作靈感，停在路邊快三個小時，思考著如何鋪陳最後一段落，「滿神奇的，突然就融會貫通，寫完了這首歌，當下覺得太好了，這首歌完美了；但這首歌花了我快一個月的時間創作，對我來說是很少見的。」

而會被選作宋楚瑜的競選歌曲也很是奇妙的緣分，當時已是台語歌壇暢銷製作人的羅又華，幾乎長年以雅弦錄音室為家，為不同歌手製作專輯作品。他記得在三樓錄製王建傑的專輯，錄著這首〈有你有我〉時，二樓應該是劉家昌老師在替陳盈潔及謝金燕錄製新專輯。

當時宋楚瑜的重要幕僚秦金生來探班，意外聽到了王建傑正在錄製〈有你有我〉的歌聲，離開雅弦時跟老闆隨口問起，「三樓是哪位製作老師？可不可以幫我問問看，現在正在錄的這首歌，是否有機會成為宋楚瑜先生的競選歌曲？」

第二天羅又華就接到邀請，他與競選團隊見面，對方詢問可否將〈有你有我〉當作競選歌？當時就挺宋的他二話不說，無條件地將這首歌曲，當作宋楚瑜參與2000總統大選的競選歌曲。羅又華回憶，「當初雅弦翻過來了啊，所有當初跟著宋楚瑜的政治人物，都來錄大合唱版，非常熱鬧。」

〈有你有我〉描述族群融合的內容，在競選場合也深受歡迎，迴響很棒，「當時我覺得族群融合很重要，應該是要讓台灣更好，而不是侷限在是不是要讓台灣人當總統這件事情才對。」

他個人最偏愛末段，鼓勵兩千萬人應該要為台灣前途同懷一心，他覺得有寫出氣勢，也把當時的想望呈現得淋漓盡致，「每一黨都喊著要團結，但我卻覺得，好像大家心中不是這麼想要合作。」

選舉結束，宋楚瑜以些微差距落敗，羅又華接到陳萬水的電話，詢問競選歌曲需要的費用是多少？他滿臉黑人問號，不是當初說好就是無償嗎？

他到了競選辦公室，當時氣氛低迷，但陳萬水開了一張支票給他，謝謝他在競選歌上的協助，「當時我真心覺得，宋先生真的很幸運有萬水姐在身邊替她打點一切，她的心思很縝密，把很多小地方都關照到無微不至。」

除了〈有你有我〉，羅又華也曾為白冰冰打造〈台灣加油〉，後來也被國民黨拿來作競選歌曲；而他早年創作的〈雙人枕頭〉，更是許多政治人物在競選場合會唱的歌曲。問他歌曲能作為競選歌有什麼條件？

「好像很難為寫競選歌而創作，我的創作初衷就是發自內心去熱愛台灣這塊土地、愛台灣土地上的這群人、表達出對台灣的愛，這比是不是競選歌還重要。」

歌曲介紹

歌名：〈有你有我〉

作曲：羅又華

作詞：魏寧（羅又華）

演唱人：王建傑

編曲：許志皇

製作：羅又華

收錄專輯：《有你有我》

出版時間：1999

出版公司：雷群將唱片有限公司

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：有你有我－疼惜台灣的心

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航