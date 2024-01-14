沈伯洋談新型態認知作戰：面對「惡意」無所不在的挑戰，凝聚台灣共同體意識是首要任務
我們想讓你知道的是
沈伯洋是台北大學犯罪學研究所副教授，也是台灣軍警戰術研究發展協會理事。他在講座中指出現代戰爭蓄意模糊戰時與平時的特性，並介紹中國如何在這樣的灰色地帶中操作輿論。
文：陳洧農
台灣媒體觀察教育基金會舉辦「媒度Salon」系列講座，本場主題為「媒體x國防：新聞自由vs全民國防，認知作戰下該有什麼媒體素養？」，邀請黑熊學院院長沈伯洋主講。
沈伯洋指出現代戰爭蓄意模糊戰時與平時的特性，並介紹中國如何在這樣的灰色地帶中操作輿論，進而闡明我國反制的關鍵，就在於對中國的深刻認識以及共同體意識的建立。
沈伯洋是台北大學犯罪學研究所副教授，也是台灣軍警戰術研究發展協會理事；黑熊學院是他和台灣安保協會副秘書長何澄輝共同創辦的全民防衛教育機構。
戰爭與和平的灰色地帶
一般來說，人們會把「戰爭爆發前」當作平時，「戰爭爆發後」則視為戰時；但是沈伯洋指出，用這種一刀切的觀點來面對現代戰爭相當危險，因為和平跟戰爭之間有很多灰色地帶，而且非常難以應對。
舉例來說，如果在街頭滿是奇裝異服的萬聖節，有人身著解放軍制服在台灣製造動亂，該不該視為戰爭狀態？如果算，軍人就要出動，如果不算，就只能讓警察出動。問題是，警察的武力有辦法跟動亂份子比拼嗎？
俄羅斯的第六代戰爭理論便提到：要盡可能模糊戰爭與和平的界線，並且在整體戰爭的資源配置中，陸海空軍只佔20%。
麻煩之處在於，我們也不能用戒嚴的方式應對灰色地帶，因為這將導致在戰時造成的人權侵害不斷往平時延伸。唯有了解可能發生的灰色地帶樣貌，我們才有辦法適切地應對。
「惡意」在何處？
沈伯洋表示，以中國來說，駭客攻擊、宗教交流、建立經濟依賴、訂定法律框架等，都是正在進行中的作戰方式。
可是，國與國之間原本就會進行經濟與文化交流，也都會將經濟依賴當作外交籌碼，而這是否該視為作戰狀態的分支，取決於惡意（bad intention）的有無。
不過，惡意非常難被證實。如果民眾對於中國的意圖缺乏了解，就很難解釋惡意在何處。這是現代所有面臨戰爭的國家都會遭遇的問題：證明惡意的存在。
「這並沒有大家想的那麼容易。」他說：「即使中國對我們的目的是昭然若揭。」
統戰的作用
在中國對台的作戰方式中，《解放軍政治工作條例》已經明確指出，要加強法律戰、心理戰、輿論戰。
許多地方政府與中國簽訂的農業契作條約，就是法律戰的一環，除了造成經濟上的依賴之外，還可以進一步形成國內統戰的網絡。
沈伯洋指出，中國的統戰策略，是要影響那些「在中間的，沒有特定立場的人。」
他說：「跟你立場相同的人是不用統戰的，立場跟你完全不同的人你也不需要去統戰他。」換句話說，政治冷漠的族群是中國的主要目標。
以往統戰注重「三中一青」：中小企業、中低收入、中南部及青年。現在則講「一代一線」：青年一代與基層一線。
可以看出，年輕族群一直都是重要戰場，而統戰主打的思想講白了就是「你可以不喜歡中國，但美國和日本也不是什麼好東西」。
那麼，被統戰影響的人會起什麼作用呢？
他們可能成為中國散播假訊息，進行輿論戰的網絡，進而在中國攻打時，形成主降的民意；聲量越大，國際支援的可能性越低，對中國來說是最好的劇本。
台灣有多少要投降的人？沈伯洋表示，數年來的民調顯示，想要投降的人口比例約佔20%；不願投降的則大約有50%。
如果中國能夠影響剩下30%「沒意見」的人往「投降」的方向走，當戰與降的民意成為五五波，就是中國攻擊最佳的時間點。
一場敘事的戰爭
面對中國全方位的攻勢，台灣該如何防衛？一般人民能夠做什麼？
沈伯洋以烏俄戰爭為例，烏克蘭在開戰的頭一週，就在網站公布了7件公民可以協助的事項，包括：捐款給國軍、參加志工、加入國土防衛軍、在網路上作戰、協助闢謠、回報武器資訊，以及工作繳稅。
除了「在網路上作戰」之外都很直觀，到底「在網路上作戰」是什麼意思？
簡單的說就是「抵抗戰爭敘事」。烏克蘭面臨的情況與台灣非常相似，當時俄羅斯拍了一些烏克蘭人想要投降的影片，意圖帶動輿論。
「有沒有烏克蘭人想要投降？一定有嘛。」沈伯洋說：「所以這不是假消息，你不能用闢謠的方式說這是謠言。」
那麼烏克蘭怎麼做？「寫不願意投降的人的故事，把它壓過去。」烏克蘭開了一個共同部落格，讓人民可以上去寫自己願意繼續奮戰的理由，並且用AI將文章自動轉譯成26國語言，便於各國記者報導，導致俄羅斯的輿論戰術失敗。
「這是一個敘事的戰爭、故事的戰爭。」
輿論戰不只是假消息
沈伯洋解釋，輿論跟輿論戰不太相同，輿論戰是「國跟國」之間的事。換言之，中國在台灣帶風向，是戰爭的一部分。
他說，很多人會把國內政黨帶輿論，跟中國在台灣帶輿論當作一樣的事情，但兩者完全無法等而視之。
首先，兩者在預算上就無法相提並論；再者，在台灣不管哪個政黨帶風向，都要受到人民的監督，可是台灣人民完全無法監督中國。將兩件事混為一談，宣稱「政黨都會帶風向」，將嚴重錯估中國操作輿論的傷害。
談到輿論戰或認知作戰，許多人第一個想到的就是假消息，然而沈伯洋表示，中國對台灣進行的輿論戰，80%都跟「真假」無關，反而是前述的「敘事攻擊」居多，也就是編造一種視角。
舉例來說，中國透過許多里長散播「與中國簽訂和平協議，100萬台幣變100萬人民幣」，此訊息之真假本就取決於中國，若政府出面闢謠，反而正中下懷。
又如中國曾數度在臉書上動用上萬帳號渲染「台灣空氣汙染嚴重」，在花了一個月炒作後，加上一句：空汙那麼嚴重，就是因為政府什麼都沒做。
「最後你出來闢謠說沒有，台灣政府真的有做什麼的時候，沒有人理你了。」
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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