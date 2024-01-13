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TNL+ 2024/01/13,
政治

無論中國做什麼都是「介選」，這把抗中雙面刃會傷到民進黨自己嗎？

無論中國做什麼都是「介選」，這把抗中雙面刃會傷到民進黨自己嗎？
Photo Credit:民進黨提供

我們想讓你知道的是

2024大選競選期間，不論國內外都常見到「中國介選」一說。作者訪問中國大陸學者，討論賴清德陣營主張的介選論，究竟中國是真有介入選舉之嫌？又或是在做「政治表述」？對民進黨的選情而言，操作「介選」議題真的有辦法催選票嗎？

最近中國中國大陸國台辦批判民進黨籍總統候選人賴清德是「頑固的台獨工作者」，妄想走入白宮，又拋出「中華民國災難說」、宣揚台獨謬論。

國台辦宣稱若賴清德上台將會進一步推動台獨，所創造的「新局」將是「風高浪急的危局」。國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲 ，也紛紛指出若賴清德當選，兩岸將陷入兵凶戰危險境。

本屆總統大選，藍白陣營認同這是「和平與戰爭」選擇，但綠營則界定選舉為「民主與獨裁」選擇，甚至標籤化藍白陣營說詞，指稱他們是在呼應中國大陸的公開說法。

此次選舉攸關和平與戰爭、繁榮與衰退抉擇。在總統大選前夕，中國大陸批評民進黨總統候選人賴清德，是否會造成反效果，讓民進黨以此為藉口宣傳「介選」？

中國對台政策已跳脫台灣選舉思考，有利貫徹政策一致性

回顧上一屆總統大選，總統蔡英文在第一任任期的施政滿意度和支持度都很低，但在中國國家主席習近平提出「兩制台灣方案」民主協商、香港反送中運動接連爆發後，透過推動「抗中保台」路線、操作「亡國感」，進行政治危機集體總動員，讓蔡英文的民意支持度越來越高。

最終，習近平變成蔡英文在選戰中的「超級助選員」，蔡英文更獲得民選總統史上最高的817萬張選票，當選連任。

中國大陸選擇在選舉前批判賴清德，顯示對台政策已跳脫台灣選舉思考，改由中國大陸本身對台政策出發。

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