【一圖看懂】台灣「物流數位科技」產業地圖：全球工業機器人兵家必爭之地

為緩解日益惡化的勞動力匱乏危機同時應對愈趨嚴格的服務標準，全球物流產業近年均積極藉由導入資訊科技（IT）、人工智慧（AI）以及數據科學等技術應用，將產業自早期以單純機械設備為主體的自動化階段推進至結合尖端技術應用的智慧化領域。

近年像是智慧倉儲、自主移動機器人、供應鏈與作業管理軟體、路徑優化與預測分析平台等各項解決方案不斷推陳出新，為現代物流業的服務準確性與效率提供了巨大的成長潛力。

未來流通研究所爬取彙整物流科技產業情報與企業動向，繪製「台灣物流數位科技產業地圖」，以呈現主要業者經營數據與競合關聯，並歸納3項觀察重點，做為觀測物流數位科技產業的參考基礎。

Photo Credit: 未來流通研究所

智慧倉儲解決方案：應對勞動力匱乏及成本上升挑戰，2024-2029亞太區自動化倉儲市場CAGR達17.3%

1. 全球產業趨勢

根據Mordor Intelligence調查，受惠於製造、零售與電商以及快消品產業的蓬勃發展，推估2024年亞太區倉儲自動化市場規模約達126.2億美元，預估至2029年將增至280.2億美元，年均複合成長率（CAGR）達17.3%。尤其是穿梭車倉儲系統與自動化儲存與搬運機器人系統應用規模預期將迎來顯著成長，成為推進智慧倉儲發展的核心領域。

不過，倉儲智慧化與自動化普及進程依舊面臨阻礙。根據Vecna Robotics與CITE Research調查結果顯示，企業主最大疑慮為預算限制與投資回報不確定性，比例分別達41%及40%，顯示高昂的資本支出（CapEx）與較長的投資回收週期為倉儲產業進行數位轉型時的最大挑戰。

2. 代表性企業動向與策略布局

廣運機械智慧物流服務主要提供多溫層物流中心與智慧倉儲及揀貨系統，並搭配機器手臂、自動導引車及自主移動機器人應用，代表性客戶包括蝦皮、酷澎、網路家庭、新竹物流等。2022年廣運整廠自動化物流系統營業額年增53.4%至23.5億元，營收貢獻度自37.9%成長至43.8%。

盟立自動化主營自動倉儲系統、物料搬運車、機械手臂等智慧自動化設備，2022年智慧物流/工廠自動化系統營收年增47.8%至88.1億元，營收貢獻度自71.3%成長至81.8%。盟立指出，台灣市場受惠於零售業（電商物流、超商物流）及3PL物流業對於智慧物流設備需求翻漲，案件規劃量較往年增加數倍，尤其以穿梭車系統與AGV/AMR需求力道最為強勁。

和泰豐田物料運搬為和泰集團100%持股子公司與TOYOTA產業車輛台灣總代理，2020年自堆高機等產業車輛銷售服務跨足倉儲物流業務，整合TOYOTA、DENSO、立鏢小黃人、所羅門等合作夥伴，為客戶提供一站式智慧倉儲解決方案，代表性客戶如振宇五金等，2022年和泰豐田物料運搬營業收入達11.1億元。

此外，台灣大福高科技為日商株式會社大福在台100%投資子公司，2022財年台灣市場銷售額年增9.6%至587億日圓，營收貢獻度達9.8%。

AMR/AGV/機械手臂：亞太地區為全球工業機器人兵家必爭之地，本土大型電子與汽車集團跨界搶進

1. 全球產業趨勢

受到勞動力缺乏及電子商務蓬勃發展等因素影響，倉儲作業自動化需求持續高漲，自主移動機器人（Autonomous Mobile, AMR）與自動搬運載具（Automated Guided Vehicles, AGV）等以自主/自動行走、全時工作、高荷重見長的機器人技術正快速普及。

根據Mordor Intelligence調查，2028年全球AMR市場規模預估將自2023年的33.6億美元增至69.4億美元，年均複合成長率（CAGR）約15.60%；全球AGV市場規模則將自2023年的51.4億美元增至76.4億美元，年均複合成長率（CAGR）約8.25%。且無論是AMR或AGV技術，亞太地區均為全球應用規模最大、成長率最高的地區。

2. 代表性企業動向與策略布局

台灣業者近年陸續推出自主研發製造的AGV/AMR/機械手臂解決方案，並應用於倉儲物流與自動化產線等領域。例如中華汽車旗下100%持股的綠捷，其AMR/AGV產品上市後獲中國大陸、印尼、越南、墨西哥等地區逾41家客戶採用。2022年綠捷營收年增101.5%至新台幣1.6億元。

中強光電旗下中光電智能物流成立於2021年，累計客戶數量超過30家、場域經驗逾3萬平方公尺，2022年營業收入達新台幣9309.9萬元。2024年中強光電透過股份轉換將中光電智能物流納入成為主營無人機解決方案的中光電智能機器人100%子公司，以整合資源並發揮集團綜效。

成立於2020年的法博智能，由鴻海集團（持股51%）及凌華科技（持股49%）共同投資成立，提供先進的群機管理系統以及自主移動機器人解決方案，2022年9月產品正式量產後已成功導入本土大型化纖企業、美系半導體公司馬來西亞產線等大型企業廠區。

Photo Credit: 中光電智能物流

除本土企業外，極智嘉Geek+、歐姆龍、海柔創新、快倉智能科技等知名AGV/AMR解決方案供應商均已陸續切入台灣。其中連續三年位居全球AMR市場佔有率首位的Geek+，海內外指標性客戶（KA客戶）逾1000家、遍布超過40個國家。2018年Geek+推出機器人即服務（RaaS）商業模式，除機器人採購外，亦提供客戶機器人租賃、營運管理等服務，降低購買成本與門檻。

作業與供應鏈管理系統與最後一哩配送：融合人工智慧等尖端技術應用，新創湧入推進產業轉型發展