雞蛋挑選指南：平飼、放牧是什麼意思？蛋黃顏色為什麼有深有淺？
我們想讓你知道的是
通常你喜歡買大顆的蛋，還是小顆的蛋呢？這邊偷偷告訴你，雞蛋大小其實與母雞年齡有關，通常年輕母雞產出來的蛋會比較小、蛋殼比較硬，隨著年齡增長、產道變寬，產下的雞蛋就會越來越大，不過雞蛋大小的營養成分並不會太明顯的差異。
好蛋、壞蛋怎麼挑？蛋黃、蛋殼顏色比較深就是好蛋嗎？關於這些「蛋事」，我們邀請家樂福文教基金會執行長、企業社會責任暨溝通總監蘇小真，來跟窩廚房一起教消費者學怎麼挑好蛋，並且破解蛋的各種迷思，想要買好蛋，就一定要看這篇！
外觀篇
走進去超商量販時，通常大家會怎麼選蛋呢？窩廚房這邊來提醒一下大家，這些標章代表著不同的品質認可，所以平時購買前也要多多涉獵相關知識，了解標章背後的涵義、跟其檢核機制，到超市量販選蛋也會更得心應手喔！
小真也建議，不妨可選擇有標明「平飼」、「放牧」、「有機」、「友善雞蛋聯盟」的非籠飼雞蛋，因為母雞的飼養方式與環境，也會影響到母雞的身心健康、及雞蛋的品質，而且只有包裝外盒上有印刷「平飼」、「放牧」等字樣，才是真正被認可的母雞友善養飼環境。
「平飼」代表母雞被養在雙腳落地的地方，可在室內自由活動，而「放牧」則是雞可以在室內、戶外自由活動，曬得到太陽、而這兩者都應提供母雞可進行沙浴的環境，來去除身上的寄身蟲。
品嘗篇
學會怎麼在市場挑選好蛋之後，接下來就要進廚房啦！要是家裡還有一些之前買的蛋，窩廚房也提供一個小撇步，想知道蛋的品質好不好，不妨可從水煮蛋開始吃起，因為沒有添加調味料的水煮蛋，最能吃出蛋的原味，口感好壞立判！
常見迷思
- 蛋的冷藏方式，跟你買的是不是洗選蛋有關
「洗選蛋」，就是經過機器設備「清洗」跟「挑選」的蛋。通常會把蛋殼表層的污染物洗掉，並剔除破掉、有瑕疵的蛋，優點是能夠洗掉附著物，但蛋殼外的天然保護膜也會被洗掉，導致縮短保鮮期限。因此建議購買時選擇冷藏溫層，回家時也無須水洗，盡快放入冰箱保藏喲！
至於「非洗選蛋」，比如非籠飼雞蛋，大多並無設置洗選場，是以人工去進行雞蛋的挑選，並簡易擦拭或煙燻消毒，因為雞蛋外部的蛋殼膜還沒被破壞，因此可在常溫放置較久的時間。若想要保存期限拉長，建議購買後直接放入冰箱保存，並在食用之前再做清洗。
- 蛋殼較堅硬，代表雞蛋的品質比較好
通常你喜歡買大顆的蛋，還是小顆的蛋呢？這邊偷偷告訴你，雞蛋大小其實與母雞年齡有關，通常年輕母雞產出來的蛋會比較小、蛋殼比較硬，隨著年齡增長、產道變寬，產下的雞蛋就會越來越大，不過雞蛋大小的營養成分並不會太明顯的差異。
蛋殼可以從厚實堅硬度來看。因為蛋殼源自母雞的鈣質，若是蛋殼夠堅硬，代表著母雞的身體狀況較健康，因此建議選擇選殼較硬實、而非薄透的蛋。至於蛋殼色的深淺，主要是跟雞隻的品種與遺傳有關，跟營養價值高低無關，也並非所有的紅蛋皆為土雞蛋，即便上面有醜醜的斑點，也只是個體差異所產生，不會影響蛋的品質啦！
- 蛋黃為什麼顏色有深淺之分？其實跟飼料與雞隻品種有關
常有人說蛋黃深就是好，這完全是個迷思呀！其實這跟母雞吃的「飼料」有關，在飼料中添加胡蘿蔔素等色素含量高的飼料，蛋黃就會改變顏色深淺，這不是一顆蛋評斷好壞的標準喔！至於雞飼料中所標榜的添加營養成分（例如蝦紅素、靈芝等等），實際上從食用雞蛋能獲得的營養效果有限，想要補充營養，建議直接攝取是較好的方式。
一顆新鮮好蛋，內部蛋黃必須挺挺的，蛋白不能稀稀水水。但小真也表示，假使雞隻喝了較多的水，也可能讓蛋白變水，蛋白是否水樣也不一定是是判斷新鮮的唯一標準。
挑選好蛋不NG 4秘訣
- 美味非籠飼雞蛋這樣挑：外包裝標示「平飼」、「放牧」、「有機」、「友善雞蛋聯盟」。
- 蛋的原味水煮最知道！從口感好壞立即判斷。
- 蛋的冷藏方式，從你買到的溫層有相關！冷藏區購買保存請冷藏，在常溫購買保存可常溫。
- 選殼較硬實，而非薄透的蛋。
本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：就是要「蛋」定！雞蛋的必知挑選指南
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。