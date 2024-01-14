雞蛋挑選指南：平飼、放牧是什麼意思？蛋黃顏色為什麼有深有淺？

好蛋、壞蛋怎麼挑？蛋黃、蛋殼顏色比較深就是好蛋嗎？關於這些「蛋事」，我們邀請家樂福文教基金會執行長、企業社會責任暨溝通總監蘇小真，來跟窩廚房一起教消費者學怎麼挑好蛋，並且破解蛋的各種迷思，想要買好蛋，就一定要看這篇！

外觀篇

走進去超商量販時，通常大家會怎麼選蛋呢？窩廚房這邊來提醒一下大家，這些標章代表著不同的品質認可，所以平時購買前也要多多涉獵相關知識，了解標章背後的涵義、跟其檢核機制，到超市量販選蛋也會更得心應手喔！

小真也建議，不妨可選擇有標明「平飼」、「放牧」、「有機」、「友善雞蛋聯盟」的非籠飼雞蛋，因為母雞的飼養方式與環境，也會影響到母雞的身心健康、及雞蛋的品質，而且只有包裝外盒上有印刷「平飼」、「放牧」等字樣，才是真正被認可的母雞友善養飼環境。

「平飼」代表母雞被養在雙腳落地的地方，可在室內自由活動，而「放牧」則是雞可以在室內、戶外自由活動，曬得到太陽、而這兩者都應提供母雞可進行沙浴的環境，來去除身上的寄身蟲。

品嘗篇

學會怎麼在市場挑選好蛋之後，接下來就要進廚房啦！要是家裡還有一些之前買的蛋，窩廚房也提供一個小撇步，想知道蛋的品質好不好，不妨可從水煮蛋開始吃起，因為沒有添加調味料的水煮蛋，最能吃出蛋的原味，口感好壞立判！

常見迷思

蛋的冷藏方式，跟你買的是不是洗選蛋有關

「洗選蛋」，就是經過機器設備「清洗」跟「挑選」的蛋。通常會把蛋殼表層的污染物洗掉，並剔除破掉、有瑕疵的蛋，優點是能夠洗掉附著物，但蛋殼外的天然保護膜也會被洗掉，導致縮短保鮮期限。因此建議購買時選擇冷藏溫層，回家時也無須水洗，盡快放入冰箱保藏喲！

至於「非洗選蛋」，比如非籠飼雞蛋，大多並無設置洗選場，是以人工去進行雞蛋的挑選，並簡易擦拭或煙燻消毒，因為雞蛋外部的蛋殼膜還沒被破壞，因此可在常溫放置較久的時間。若想要保存期限拉長，建議購買後直接放入冰箱保存，並在食用之前再做清洗。

蛋殼較堅硬，代表雞蛋的品質比較好

通常你喜歡買大顆的蛋，還是小顆的蛋呢？這邊偷偷告訴你，雞蛋大小其實與母雞年齡有關，通常年輕母雞產出來的蛋會比較小、蛋殼比較硬，隨著年齡增長、產道變寬，產下的雞蛋就會越來越大，不過雞蛋大小的營養成分並不會太明顯的差異。

蛋殼可以從厚實堅硬度來看。因為蛋殼源自母雞的鈣質，若是蛋殼夠堅硬，代表著母雞的身體狀況較健康，因此建議選擇選殼較硬實、而非薄透的蛋。至於蛋殼色的深淺，主要是跟雞隻的品種與遺傳有關，跟營養價值高低無關，也並非所有的紅蛋皆為土雞蛋，即便上面有醜醜的斑點，也只是個體差異所產生，不會影響蛋的品質啦！

蛋黃為什麼顏色有深淺之分？其實跟飼料與雞隻品種有關

常有人說蛋黃深就是好，這完全是個迷思呀！其實這跟母雞吃的「飼料」有關，在飼料中添加胡蘿蔔素等色素含量高的飼料，蛋黃就會改變顏色深淺，這不是一顆蛋評斷好壞的標準喔！至於雞飼料中所標榜的添加營養成分（例如蝦紅素、靈芝等等），實際上從食用雞蛋能獲得的營養效果有限，想要補充營養，建議直接攝取是較好的方式。

一顆新鮮好蛋，內部蛋黃必須挺挺的，蛋白不能稀稀水水。但小真也表示，假使雞隻喝了較多的水，也可能讓蛋白變水，蛋白是否水樣也不一定是是判斷新鮮的唯一標準。

挑選好蛋不NG 4秘訣

美味非籠飼雞蛋這樣挑：外包裝標示「平飼」、「放牧」、「有機」、「友善雞蛋聯盟」。 蛋的原味水煮最知道！從口感好壞立即判斷。 蛋的冷藏方式，從你買到的溫層有相關！冷藏區購買保存請冷藏，在常溫購買保存可常溫。 選殼較硬實，而非薄透的蛋。

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：就是要「蛋」定！雞蛋的必知挑選指南

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九