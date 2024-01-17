如何分辨拉布拉多和黃金獵犬？用「拉布拉多完全指南」解決你的疑難雜症

文：Cold知識

你是不是也被拉布拉多犬的可愛外表和親人性格所吸引？你是不是也想擁有一隻忠誠聰明的拉布拉多犬作為你的伴侶？如果你的答案是肯定的，那麼你一定要看完這篇文章，因為我將會告訴你關於拉布拉多犬的一切，包括牠們的起源、品種、個性、養護、價格和領養等等，讓你更了解拉布拉多犬！

如果你是一個愛狗人士，你一定聽過或見過拉布拉多這個犬種。拉布拉多是一種廣受全世界人民喜愛的犬隻。它聰明好動、溫順親切、身體健壯，除了做為家庭寵物犬，它們更是出色的工作犬。

在英美兩國，拉布拉多常年在最受歡迎的犬隻中排名第一，號稱世界第一神犬。這篇文章我們來談談拉布拉多有哪些特點，為何如此受歡迎，如果飼養牠又有哪些要注意的地方。

拉布拉多犬的起源

拉布拉多犬的全名是拉布拉多尋回犬（英語：Labrador Retriever），簡稱拉布拉多犬（Labrador），是一種中型犬種，原產於加拿大紐芬蘭拉布拉多省。牠們是由當地的水犬和紐芬蘭犬混種而成的，最初被用作幫助漁夫把漁網和魚叼回岸上的工作犬。因此，牠們有著非常好的游泳能力，腳趾有蹼，尾巴像水獺一樣，被毛短而密，具有防水功能。

在19世紀末，一些英國貴族將拉布拉多犬帶回英國，並開始培育和改良這個品種，使牠們更適合作為狩獵犬，尋回獵物。拉布拉多犬很快就受到了英國人的喜愛，並在20世紀初傳到了美國和其他國家。

拉布拉多犬的品種

拉布拉多犬的品種有多樣，不過大多可以以顏色和型態來進行區分。

以顏色區分

拉布拉多犬的顏色有四種：黑色、黃色、米白色和巧克力色。其中，黑色是最原始的顏色，也是最常見的。黃色是由黑色基因突變而來，可以從淺金色到深紅色不等。米白色是由黃色基因進一步淡化而來，是一種非常稀有的顏色。巧克力色是由黑色基因和棕色基因結合而來，是一種深棕色，也是比較少見的顏色。

以型態區分

拉布拉多犬的型態可以分為英系和美系兩種。英系的拉布拉多犬體型比較矮胖，頭部比較大，胸部比較深，四肢比較短，被毛比較粗糙，適合作為狩獵犬或展覽犬。美系的拉布拉多犬體型比較高瘦，頭部比較小，胸部比較淺，四肢比較長，被毛比較細滑，適合作為工作犬或伴侶犬。

拉布拉多犬的個性

拉布拉多犬的個性是牠們最吸引人的地方，牠們有著以下的特點。

1.聰明

拉布拉多犬的智商在世界犬類中排名第七，相當於一個五六歲小孩的智商。牠們能夠很快地學習和記憶各種技能和口令，並且對主人的服從性很高，很容易訓練。

2.溫和

拉布拉多犬的性情溫和穩定，沒有攻擊性，對小孩、老人和其他動物都很友好，不會咬人或吠叫。牠們是非常適合作為家庭寵物的犬種。

3.活潑

拉布拉多犬的精力旺盛，喜歡玩耍和運動，尤其是游泳和尋回遊戲。牠們需要每天至少一小時的運動量，否則會感到無聊和焦慮，可能會發展出一些不良的行為，如咬東西、亂叫、亂跑等。

4.貪吃

拉布拉多犬的食量很大，可以用「吃飯不知饑飽」來形容，所以，主人就要控制牠們的食量，吃到八分飽就好了。否則，牠們很容易發胖，導致一些健康問題，如關節炎、心臟病等。

5.忠誠

拉布拉多犬對主人的忠誠度和依戀度都很高，能很快接受新的家庭成員，也不會有過度的佔有慾或領地意識。牠們喜歡和人相處，不適合獨自留在家裡或狗舍，否則會感到孤獨和沮喪。

拉布拉多犬的養護

養一隻拉布拉多犬，你需要注意以下幾個方面。

1.餵食

你可以選擇適合拉布拉多犬的犬糧，或者自製狗食，但要注意營養均衡，不要給牠們吃太多的人類食物，尤其是含糖、鹽、油、巧克力等的食物，這些對牠們的健康有害。你也要定時定量地給牠們餵食，不要讓牠們隨便吃，或者吃得過多。

2.運動

你要每天帶牠們出門散步或玩耍，給牠們足夠的運動量，讓牠們消耗多餘的精力，保持身體健康，也可以增進你們之間的感情。你可以選擇一些適合拉布拉多犬的運動方式，如游泳、尋回、跑步、敏捷訓練等，這些都可以鍛煉牠們的肌肉和耐力，也可以滿足牠們的工作本能和好奇心。

你要注意，不要讓牠們過度運動，或者在天氣太熱或太冷的時候運動，這些都可能對牠們的身體造成傷害。你也要隨時觀察牠們的呼吸和心跳，如果發現牠們有喘不過氣或心跳過快的情況，要立刻停止運動，並且給牠們一些水和休息。

3.清潔

你要定期為牠們梳毛和洗澡，去除牠們身上的髒汙和死毛，預防皮膚病和寄生蟲的發生。拉布拉多犬的被毛是雙層的，有一層細密的底毛和一層粗硬的外毛，牠們會隨著季節的變化而脫毛，所以你要準備好吸塵器和滾筒刷，清理牠們掉落的毛髮。你也要注意牠們的耳朵、眼睛、牙齒和指甲的清潔，避免發炎或感染。

4.醫療

你要按時帶牠們去獸醫院做疫苗和驅蟲，並且定期檢查牠們的身體狀況，發現任何異常的症狀，要及時就醫。拉布拉多犬的平均壽命是10到12年，但牠們也有一些常見的遺傳性疾病，如髖關節發育不良、肘關節發育不良、視網膜退化、癲癇等，你要注意牠們的運動量和飲食，避免過度負荷或肥胖，對牠們的關節和眼睛造成傷害。

拉布拉多犬的價格與領養

拉布拉多犬的價格會因為品種、顏色、血統、健康、年齡等因素而有所不同，一般來說，一隻純種的拉布拉多幼犬的價格在台灣大約是2萬到4萬元之間，但如果是有證書的優良血統的話，可能會更高。