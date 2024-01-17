如何分辨拉布拉多和黃金獵犬？用「拉布拉多完全指南」解決你的疑難雜症
我們想讓你知道的是
如果你是一個愛狗人士，你一定聽過或見過拉布拉多這個犬種。拉布拉多是一種廣受全世界人民喜愛的犬隻在英美兩國，拉布拉多常年在最受歡迎的犬隻中排名第一，號稱世界第一神犬。這篇文章我們來談談拉布拉多有哪些特點，為何如此受歡迎，如果飼養牠又有哪些要注意的地方。
文：Cold知識
你是不是也被拉布拉多犬的可愛外表和親人性格所吸引？你是不是也想擁有一隻忠誠聰明的拉布拉多犬作為你的伴侶？如果你的答案是肯定的，那麼你一定要看完這篇文章，因為我將會告訴你關於拉布拉多犬的一切，包括牠們的起源、品種、個性、養護、價格和領養等等，讓你更了解拉布拉多犬！
如果你是一個愛狗人士，你一定聽過或見過拉布拉多這個犬種。拉布拉多是一種廣受全世界人民喜愛的犬隻。它聰明好動、溫順親切、身體健壯，除了做為家庭寵物犬，它們更是出色的工作犬。
在英美兩國，拉布拉多常年在最受歡迎的犬隻中排名第一，號稱世界第一神犬。這篇文章我們來談談拉布拉多有哪些特點，為何如此受歡迎，如果飼養牠又有哪些要注意的地方。
拉布拉多犬的起源
拉布拉多犬的全名是拉布拉多尋回犬（英語：Labrador Retriever），簡稱拉布拉多犬（Labrador），是一種中型犬種，原產於加拿大紐芬蘭拉布拉多省。牠們是由當地的水犬和紐芬蘭犬混種而成的，最初被用作幫助漁夫把漁網和魚叼回岸上的工作犬。因此，牠們有著非常好的游泳能力，腳趾有蹼，尾巴像水獺一樣，被毛短而密，具有防水功能。
在19世紀末，一些英國貴族將拉布拉多犬帶回英國，並開始培育和改良這個品種，使牠們更適合作為狩獵犬，尋回獵物。拉布拉多犬很快就受到了英國人的喜愛，並在20世紀初傳到了美國和其他國家。
拉布拉多犬的品種
拉布拉多犬的品種有多樣，不過大多可以以顏色和型態來進行區分。
- 以顏色區分
拉布拉多犬的顏色有四種：黑色、黃色、米白色和巧克力色。其中，黑色是最原始的顏色，也是最常見的。黃色是由黑色基因突變而來，可以從淺金色到深紅色不等。米白色是由黃色基因進一步淡化而來，是一種非常稀有的顏色。巧克力色是由黑色基因和棕色基因結合而來，是一種深棕色，也是比較少見的顏色。
- 以型態區分
拉布拉多犬的型態可以分為英系和美系兩種。英系的拉布拉多犬體型比較矮胖，頭部比較大，胸部比較深，四肢比較短，被毛比較粗糙，適合作為狩獵犬或展覽犬。美系的拉布拉多犬體型比較高瘦，頭部比較小，胸部比較淺，四肢比較長，被毛比較細滑，適合作為工作犬或伴侶犬。
拉布拉多犬的個性
拉布拉多犬的個性是牠們最吸引人的地方，牠們有著以下的特點。
1.聰明
拉布拉多犬的智商在世界犬類中排名第七，相當於一個五六歲小孩的智商。牠們能夠很快地學習和記憶各種技能和口令，並且對主人的服從性很高，很容易訓練。
2.溫和
拉布拉多犬的性情溫和穩定，沒有攻擊性，對小孩、老人和其他動物都很友好，不會咬人或吠叫。牠們是非常適合作為家庭寵物的犬種。
3.活潑
拉布拉多犬的精力旺盛，喜歡玩耍和運動，尤其是游泳和尋回遊戲。牠們需要每天至少一小時的運動量，否則會感到無聊和焦慮，可能會發展出一些不良的行為，如咬東西、亂叫、亂跑等。
4.貪吃
拉布拉多犬的食量很大，可以用「吃飯不知饑飽」來形容，所以，主人就要控制牠們的食量，吃到八分飽就好了。否則，牠們很容易發胖，導致一些健康問題，如關節炎、心臟病等。
5.忠誠
拉布拉多犬對主人的忠誠度和依戀度都很高，能很快接受新的家庭成員，也不會有過度的佔有慾或領地意識。牠們喜歡和人相處，不適合獨自留在家裡或狗舍，否則會感到孤獨和沮喪。
拉布拉多犬的養護
養一隻拉布拉多犬，你需要注意以下幾個方面。
1.餵食
你可以選擇適合拉布拉多犬的犬糧，或者自製狗食，但要注意營養均衡，不要給牠們吃太多的人類食物，尤其是含糖、鹽、油、巧克力等的食物，這些對牠們的健康有害。你也要定時定量地給牠們餵食，不要讓牠們隨便吃，或者吃得過多。
2.運動
你要每天帶牠們出門散步或玩耍，給牠們足夠的運動量，讓牠們消耗多餘的精力，保持身體健康，也可以增進你們之間的感情。你可以選擇一些適合拉布拉多犬的運動方式，如游泳、尋回、跑步、敏捷訓練等，這些都可以鍛煉牠們的肌肉和耐力，也可以滿足牠們的工作本能和好奇心。
你要注意，不要讓牠們過度運動，或者在天氣太熱或太冷的時候運動，這些都可能對牠們的身體造成傷害。你也要隨時觀察牠們的呼吸和心跳，如果發現牠們有喘不過氣或心跳過快的情況，要立刻停止運動，並且給牠們一些水和休息。
3.清潔
你要定期為牠們梳毛和洗澡，去除牠們身上的髒汙和死毛，預防皮膚病和寄生蟲的發生。拉布拉多犬的被毛是雙層的，有一層細密的底毛和一層粗硬的外毛，牠們會隨著季節的變化而脫毛，所以你要準備好吸塵器和滾筒刷，清理牠們掉落的毛髮。你也要注意牠們的耳朵、眼睛、牙齒和指甲的清潔，避免發炎或感染。
4.醫療
你要按時帶牠們去獸醫院做疫苗和驅蟲，並且定期檢查牠們的身體狀況，發現任何異常的症狀，要及時就醫。拉布拉多犬的平均壽命是10到12年，但牠們也有一些常見的遺傳性疾病，如髖關節發育不良、肘關節發育不良、視網膜退化、癲癇等，你要注意牠們的運動量和飲食，避免過度負荷或肥胖，對牠們的關節和眼睛造成傷害。
拉布拉多犬的價格與領養
拉布拉多犬的價格會因為品種、顏色、血統、健康、年齡等因素而有所不同，一般來說，一隻純種的拉布拉多幼犬的價格在台灣大約是2萬到4萬元之間，但如果是有證書的優良血統的話，可能會更高。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。