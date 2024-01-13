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2024/01/13,
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打造出AI搜尋引擎，NVIDIA、貝佐斯都看好！Perplexity AI有望挑戰微軟和Google嗎？

打造出AI搜尋引擎，NVIDIA、貝佐斯都看好！Perplexity AI有望挑戰微軟和Google嗎？
Photo Credit: Perplexity AI

我們想讓你知道的是

Perplexity已在B輪融資中籌集了7360萬美元的資金，執行長表示和其他搜尋引擎相比，自家產品可以提供更強大的發現、過濾和搜索能力，包括允許使用者將搜尋限制為學術論文，或瀏覽平臺上其他使用者輸入的熱門搜索主題等。不過，Perplexity也無可避免的會面臨許多AI技術發展上的挑戰。

文：Daniel

人工智慧熱潮席捲全球，微軟也在2023年宣布，將Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器整合OpenAI旗下人工智慧技術，讓搜尋引擎更容易理解使用者輸入的字詞，進一步搜尋完整的答案。

一家新創也看見了AI搜尋引擎的潛力，並已在B輪融資中，籌集了7360萬美元的資金。其中值得注意的是，本輪融資的投資者包括了NVIDIA、貝佐斯（Jeff Bezos）等科技巨頭的參與。其他投資者還包括前Twitter副總裁Elad Gil、Shopify CEO Tobi Lutke、前GitHub CEO Nat Friedman等。

Perplexity AI於2022年8月成立，是一家對話式AI平臺的新創公司。Perplexity提供了一個知識搜尋平臺，並將網路搜尋與人工智慧模型整合，為使用者可能遇到的每個問題提供答案。

儘管Google和微軟這麼多年來，一直在搜尋引擎領域耕耘，但Perplexity相信自己可以提供更好的AI原生體驗，來挑戰這兩大龍頭，甚至可能取代他們。

和傳統的搜尋關鍵字找網頁的方式不同，Perplexity AI以對話式的使用體驗，直接回答使用者的問題。用戶只要提供所需的資訊，就可以得到AI整理多個資料來源後的回答。如果對於答案不夠滿意，下方也會提供其他相關的問題可以點選，以幫助用戶更快獲得符合需求的答案。

例如，以「貝佐斯投資Perplexity」的關鍵字搜尋後，AI會自動產生一段文字，並將引用的資料來源附上，讓用戶可以直接看到重點，也可以點選信賴的資料來源看更多完整內容。

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作者提供

如果對於這些搜尋結果不滿意，或是想了解更多資訊，下方也會提供三個常見的相關問題，讓用戶可以直接點選。也可以透過最下方的對話框，重新輸入更完整的問題指令，產出新的搜尋結果。

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作者提供

在點擊「Perplexity AI打算如何與Google競爭」的問題後，Perplexity表示，Perplexity AI會透過提供AI搜尋引擎來與Google競爭。另外，Perplexity將提供更高效、無廣告的體驗，同時也強調準確性和透明度。對於有更強需求的使用者，也可以訂閱每個月20美元的Pro版本。

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作者提供

自產品推出以來，Perplexity的對話式回答引擎已增加到每月1000萬活躍使用者，且回答了超過50億個使用者提問。

即使是針對Perplexity自家產品的問題，Perplexity AI還是找了好幾個外媒報導整理出完整的回答，雖然整理出的摘要有點冗長，不過還算是切題而且完整。

Perplexity的問題與挑戰

Perplexity平臺的基礎是一系列內部和第三方開發的GenAI模型。而Perplexity Pro計劃的訂閱者，甚至可以自由選擇不同的模型，包括Google的大型語言模型Gemini、Mistra 7Bl、Anthopic的Claude 2.1和OpenAI的GPT-4等。另外也可解鎖圖像生成功能、無限制地使用Perplexity的Copilot服務，以及文件上傳包括圖像在內的文檔。

Perplexity執行長Aravind Srinivas認為，Perplexity和其他搜尋引擎相比，可以提供更強大的發現、過濾和搜索能力，包括允許使用者將搜尋限制為學術論文，或瀏覽平臺上其他使用者輸入的熱門搜索主題等。

不過，Perplexity也無可避免的會面臨許多AI技術發展上的挑戰。

首先，AI模型的運行成本很高。舉例來說，OpenAI每天大概要花70萬美元來滿足ChatGPT的需求。

第二點，AI的「胡說八道」也不可避免地出現在Perplexity等搜尋工具上。畢竟，人工智慧有時還是會遺漏關鍵細節、曲解、誇大，或者以其他方式捏造事實，造成濫用和錯誤資訊的問題。

第三點，版權也是目前技術發展的一大挑戰。生成式AI的搜尋體驗，透過直接把文章內容「摘要」出來，用戶就不需要點進網站中看原文。然而這樣的搜索方式會讓網站的流量下滑，進而影響內容、讀者和廣告收入，因此引起許多抗議。

雖然目前看起來，Perplexity的商業模式以及生成式AI為基礎的搜尋引擎還有很多不確定性，不過這些問題，似乎並沒有減少投資者對於這項產品的興趣。Srinivas說，迄今為止，團隊已經籌集了超過1億美元，其中大部分資金將用於擴大團隊和打造產品新功能。

參考資料：TechCrunchVentureBeatTechTarget

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
原標題：一年新創打造AI搜尋引擎，NVIDIA、貝佐斯都看好！有望挑戰微軟和Google嗎？

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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