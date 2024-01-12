【圖輯】民進黨選前之夜，賴清德：不能過度樂觀、去投票就會贏，蔡總統：盼台灣寫下民主第一勝

（中央社）2024大選選前之夜，藍綠在板橋拚場。民進黨總統候選人賴清德提出8項承諾，宣示打造更好的台灣，懇請大家透過選票捍衛台灣，「這一仗，台灣必須要贏」，大家不要分散力量，不能過度樂觀，「去投票，就會贏」。

選前之夜，國民黨、民進黨分別在板橋第一、第二運動場舉辦造勢晚會，民眾黨則在凱達格蘭大道集結。

民進黨總統副總統候選人賴清德與蕭美琴，總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌等民進黨要角，晚間齊聚新北板橋第二運動場出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」晚會，展現黨內大團結氣勢。

賴清德從台南趕回故鄉新北，他壓軸致詞提到，現場已大爆滿，他高聲問「大家有信心嗎？會贏嗎？」支持者也高喊「會贏」熱情回應。

賴清德說，這場選舉他已環島第8圈，握了一雙雙溫暖的手，聽到一聲聲加油。他說，不管是2016年或2020年，新北鄉親都用全國最高票肯定蔡英文；他希望大家別偏心，也要用全國所有縣市最高票支持他、給出身新北的孩子肯定。

賴清德語氣激動提到，他出生在北海岸，新北是生命起點、永遠的家，他父親與全村長輩幾乎都在礦區工作，礦工雖辛苦，但他相信那時代的礦工，對台灣經濟發展有很大貢獻，都應贏得尊敬，而不是被歧視，他沒忘自己的根，以身為礦工之子為榮。

Photo Credit:中央社 民進黨12日在新北市舉行「台灣美德站出來 迎向勝利選前之夜」造勢活動，正副總統候選人賴清德（前中）、蕭美琴（前右）同台造勢，賴清德向支持者喊話，「出門投票就會贏」。中央社記者王騰毅攝 113年1月12日

賴清德指出，全世界都在關注台灣人民的抉擇，國際媒體都清楚，中國偏好的人選就是他的對手，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照。

賴清德表示，如果台灣向中國再度靠攏，台灣就將失去優勢，外資對台灣的投資更可能暫緩或停止，因此台灣必須要贏得這一仗，為自己贏、讓世界的台灣贏，也贏得全球民主的第一場勝利。

他說，選舉已來到最後關頭、今晚就是決勝時刻，他知道很多人很緊張，但他要告訴大家，「擔心的話，就要去投票，焦慮的話，就要去拉票，煩惱的話，就要去催票」。

賴清德說，他知道大家在意自己的未來，更在意台灣的未來，但不去投票，在意的事就會被別人決定；過去大家為信念挺身而出，是相信能透過選票捍衛台灣，這次更要有信心，不要讓過去起身對抗的人事物回來、不要讓好不容易建立的改革成果消失，要延續8年光榮、創造台灣下一階段進步與奇蹟。

Photo Credit:中央社 民進黨12日晚間在新北市板橋第二運動場舉行「台灣美德站出來 迎向勝利選前之夜」造勢活動，民進黨傾全力在選戰倒數時刻催票，呼籲選民務必出門投下神聖一票。中央社記者王騰毅攝 113年1月12日

賴清德向群眾提出8項承諾，包括，未來當選總統，用人唯才、不分黨派、尊重專業；組織最好團隊壯大台灣；擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」招牌；落實愛與和平、非暴力價值；走著民主和平、創新繁榮、公義永續的路；繼續減輕人民負擔；繼續投資未來世代、支持年輕人；繼續落實居住正義。

他呼籲，不要分散力量，不能過度樂觀，民主力量沒過半，反而讓藍白過半。這樣改革推不動、建設做不來、國家安全會受到嚴重衝擊；總統副總統要當選，國會要過半，新北絕對是關鍵中的關鍵，新北贏、台灣就會贏，「明天，請大家起身去投票！去投票，就會贏。」

蕭美琴也喊話選民珍惜手中神聖一票，明天出來投票。她說，賴蕭配已上手、正穩健向前，最後一哩路、最後關頭，「不要鬆懈、不要低估各種力量的介入，台灣的進步就差臨門一腳」；今天每一個人臉上都帶著對台灣未來的希望，帶著身為台灣人的驕傲，大家支持的是團結的台灣、拒絕分化與抹黑。

她呼籲，用智慧帶動台灣進步，用選票證明守護台灣進步的價值，向世界展現台灣人的決心與韌性，繼續創造台灣成功的故事，翻開新的一頁，繼續創造台灣的榮耀。

Photo Credit:中央社 民進黨12日在新北市板橋第二運動場舉行「台灣美德站出來 迎向勝利選前之夜」造勢活動，現場支持者點亮手機燈海，合唱營造團結氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年1月12日

蔡總統選前之夜催票挺賴蕭 盼台灣寫下民主第一勝

（中央社）總統蔡英文今天在新北選前之夜催票，呼籲民眾支持「賴蕭配」，並相信民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴會做得比她更好，更期盼大家出門投票，為團結國家投票，也要讓台灣為世界寫下今年民主的第一勝。

「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」今天晚間在新北板橋第2運動場登場，晚會在董事長樂團、獨立樂團主唱許大俠的表演下揭開序幕；現場支持者隨音樂揮動印有「選對的人，走對的路」的粉色、綠色手搖旗，高喊賴清德、蕭美琴凍蒜。

許多父母推著嬰兒車或牽著小孩，參與這場民主之夜，大批支持者擠滿現場，無法進場的民眾只好透過欄杆縫隙觀看場內造勢；賴清德新北市競總主委余天演講時，儘管時間將屆，仍要求主持人讓他唱一首歌（母親的名叫台灣），現場響起熱烈歡呼聲，並與余天大合唱。

民進黨提名的新北市立委候選人及不分區候選人也分別上台，接受大家鼓勵。

罹患先天性脊髓性肌肉萎縮症的民進黨不分區立委候選人陳俊翰說，賴清德與蕭美琴是所有候選人中，唯一針對社會弱勢族群，提出最完整政策規畫的候選人，希望大家明天出門投票，要「讓全世界看到台灣人的美德」。

Photo Credit:中央社 總統蔡英文（前中）12日晚間現身民進黨選前之夜造勢晚會，為黨籍正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右）催票，她高舉兩人的手，呼籲選民一定要選對的人，讓現場氣氛達到最高點。中央社記者王騰毅攝 113年1月12日

蔡總統登場時，現場響起熱烈歡呼，民眾高喊「總統我愛妳」，還數度打斷蔡總統的演說；今晚也是蔡總統8年任期，最後一次在選前之夜演講。

蔡總統表示，明天全世界的關鍵字一定是台灣，請大家支持賴清德、蕭美琴及民進黨，讓全世界看到台灣走對的路，繼續走民主路。

蔡總統細數8年政績，包括推動國防改革、年金改革，推動居住正義、完成婚姻平權等，並指這條對的路應繼續走，台灣沒有時間走錯路，更不能走回頭路。

蔡總統呼籲，明天就是投票日，選舉的政黨競爭是民主台灣的常態，但選舉過後大家一定要團結彼此，「明天過後，我們還是彼此的朋友、家人，我們都是台灣人」；而且民主選舉不是棄誰保誰，而是不要放棄自己神聖的一票，要用手中的這一票，保護台灣及民主自由生活方式。