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教宗方濟各為祝福同性伴侶辯護，稱天主教會抗拒者都出於不了解

教宗方濟各為祝福同性伴侶辯護，稱天主教會抗拒者都出於不了解
Photo Credit: GettyImages

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聲明發布以來，教廷一直努力強調對同性伴侶的祝福，並不等同於認可同性性行為，也不應等同於異性夫婦的婚姻聖禮，卻仍難獲非洲地區主教們的認同。在非洲某些國家，同性行為可能導致入獄甚至死刑。非洲主教們上週發信表示，去（2023）年12月的宣言引起「許多人內心不安」，且基於非洲大陸的文化背景而無法實施。

（中央社）教宗方濟各去（2023）年底批准同性伴侶在特定條件下可獲教會祝福，他14日為這項里程碑的決定辯護，還說天主教會裡抵制這項決定的人是出於不了解，才會落入「錯誤定見」。

《路透社》報導，教宗方濟各（Pope Francis）去年12月18日關於同性伴侶的宣言在天主教會內引發廣泛論戰，當時這番助願同性伴侶的決定在一些國家、特別是在非洲的主教們，拒絕讓下面的神父執行教宗的宣言。教宗14日藉一場電視訪問首度公開回應。

方濟各在回答與去年12月宣言有關的具體問題時說：「有時決定不被人接受，但在大多數情況下，決定不被接受是因它們沒被理解。」

方濟各在梵蒂岡住所與義大利第9頻道的談話節目連線時說：「危險在於，當我不喜歡某件事且還打從心裡反對到底，我就變成抗拒者，並落入錯誤定見。這就是我最新決定要為所有人祝福所衍生的爭議。」

教宗去年12月18日批准「懇求的信賴」（Fiducia supplicans）聲明，傳達出面對他人請求祝福時，即便對方的結合「並非正常形式」，仍應予祝福的思想。

聲明發布以來，教廷一直努力強調對同性伴侶的祝福，並不等同於認可同性性行為，也不應等同於異性夫婦的婚姻聖禮，卻仍難獲非洲地區主教們的認同。在非洲某些國家，同性行為可能導致入獄甚至死刑。

非洲主教們上週發信表示，去年12月的宣言引起「許多人內心不安」，且基於非洲大陸的文化背景而無法實施。法國的一些主教們則告訴下面的神父，可以祝福同性戀者，但不能祝福同性婚。

天主教會告訴世人同性戀有罪且脫序，受同性吸引之人應努力保持貞潔；教宗14日似乎暗示這仍是他的初衷。

方濟各說：「主祝福每個人。但人們須在獲得主的祝福後對話，並認清主所建議的道路。我們（教會）必須牽著他們的手，帶領他們走對路，而不是劈頭就譴責」。

方濟各自2013年當選教宗以來，一直試圖在不改變道德教義的情況下，讓擁有13.5億成員的天主教會更加接納LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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