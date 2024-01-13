開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/13,
印太

疫情期間因COVID-19試劑受賄225萬美元，越南前衛生部長被判刑18年

疫情期間因COVID-19試劑受賄225萬美元，越南前衛生部長被判刑18年
越南前衛生部長阮青龍（中）在河內被警方帶入法庭受審。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

越南大批官員在COVID-19疫情期間與特定業者勾結哄抬檢測試劑價格，受賄225萬美元的前衛生部長阮清龍12日遭判18年有期徒刑，行賄的試劑業者則面臨29年牢獄之災。

（中央社）越南大批官員在COVID-19疫情期間與特定業者勾結哄抬檢測試劑價格，受賄225萬美元的前衛生部長阮清龍今天（12日）遭判18年有期徒刑，行賄的試劑業者則面臨29年牢獄之災。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發多起嚴重貪污弊案，其中越亞科技公司（Viet A Tech）在研發檢測試劑過程及投入全國各地使用時，都有大批官員搶著開路，試劑售價被哄抬至3倍。

越南民智報（Dan Tri）報導，河內市人民法院今天（12日）對38名被告作出一審判決。

阮清龍（Nguyen Thanh Long）因受賄罪遭判18年有期徒刑；曾任科技部長的朱玉英（Chu Ngoc Anh）因違反國有資產管理、使用規定造成損失浪費罪遭判3年；前海陽省省委書記范春升（Pham Xuan Thang）因執行公務濫權罪被判5年。

越亞科技公司董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）則因行賄被判14年有期徒刑，以及因違反招標規定造成嚴重後果罪遭判15年有期徒刑，合併刑期為29年。

報導指出，審判委員會認為，本案在「前所未見」的全球疫情背景下發生，當時很多地方爆發疫情，醫療機構「反應不過來」。審判委員會認為，這是導致被告們違法的原因之一。

越南
Photo Credit: GettyImages

河內市人民法院指出，為了謀取物質利益，被告們違反法律規定，為企業牟取暴利創造條件，對國家造成特別嚴重的損失，導致一部分幹部、公務員腐敗墮落，降低人民對黨和政府的信任。

然而，對於積極防控疫情、未從中牟取個人利益但出現錯誤的個人，審判委員會考慮給予特別寬大處理。審判委員會認為，被告如實供述，積極配合調查機構，態度真誠。此外，多數被告也自行或要求家人將賄款繳回。

根據調查，潘國越共行賄300萬美元以及40億越南盾（約新台幣511萬元）。其中潘國越賄賂阮清龍225萬美元（約新台幣6982萬元），給阮清龍的秘書40億越南盾等。此外，潘國越還送上20萬美元「感謝金」給朱玉英。

范春升承認直接從潘國越那邊拿到10萬美元，其他人還代送3次賄款，兩次各3億越南盾，1次是5萬美元。

越亞科技公司在2020年與2021年期間生產870萬套檢測試劑組，其中830萬套透過政府單位銷往各地。據指出，這樣一組試劑包含成本與5%的利潤在內售價為14.3萬越南盾，但最後卻賣到47萬越南盾。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。