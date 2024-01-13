疫情期間因COVID-19試劑受賄225萬美元，越南前衛生部長被判刑18年

（中央社）越南大批官員在COVID-19疫情期間與特定業者勾結哄抬檢測試劑價格，受賄225萬美元的前衛生部長阮清龍今天（12日）遭判18年有期徒刑，行賄的試劑業者則面臨29年牢獄之災。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發多起嚴重貪污弊案，其中越亞科技公司（Viet A Tech）在研發檢測試劑過程及投入全國各地使用時，都有大批官員搶著開路，試劑售價被哄抬至3倍。

越南民智報（Dan Tri）報導，河內市人民法院今天（12日）對38名被告作出一審判決。

阮清龍（Nguyen Thanh Long）因受賄罪遭判18年有期徒刑；曾任科技部長的朱玉英（Chu Ngoc Anh）因違反國有資產管理、使用規定造成損失浪費罪遭判3年；前海陽省省委書記范春升（Pham Xuan Thang）因執行公務濫權罪被判5年。

越亞科技公司董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）則因行賄被判14年有期徒刑，以及因違反招標規定造成嚴重後果罪遭判15年有期徒刑，合併刑期為29年。

報導指出，審判委員會認為，本案在「前所未見」的全球疫情背景下發生，當時很多地方爆發疫情，醫療機構「反應不過來」。審判委員會認為，這是導致被告們違法的原因之一。

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河內市人民法院指出，為了謀取物質利益，被告們違反法律規定，為企業牟取暴利創造條件，對國家造成特別嚴重的損失，導致一部分幹部、公務員腐敗墮落，降低人民對黨和政府的信任。

然而，對於積極防控疫情、未從中牟取個人利益但出現錯誤的個人，審判委員會考慮給予特別寬大處理。審判委員會認為，被告如實供述，積極配合調查機構，態度真誠。此外，多數被告也自行或要求家人將賄款繳回。

根據調查，潘國越共行賄300萬美元以及40億越南盾（約新台幣511萬元）。其中潘國越賄賂阮清龍225萬美元（約新台幣6982萬元），給阮清龍的秘書40億越南盾等。此外，潘國越還送上20萬美元「感謝金」給朱玉英。

范春升承認直接從潘國越那邊拿到10萬美元，其他人還代送3次賄款，兩次各3億越南盾，1次是5萬美元。

越亞科技公司在2020年與2021年期間生產870萬套檢測試劑組，其中830萬套透過政府單位銷往各地。據指出，這樣一組試劑包含成本與5%的利潤在內售價為14.3萬越南盾，但最後卻賣到47萬越南盾。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒