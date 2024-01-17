新加坡國大公布調查：星國人不比從前快樂，沒那麼享受生活成就感也降低
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在調查詢問新加坡人對民主權利的看法，對投票、參與任何類型組織、組織集會、了解政府的工作和職能、言論自由及批評政府這六個權利方面，滿意程度也低於2011年及2016年。其中「批評政府」的權利方面得分最低，滿分為4僅取得2.58分，得分最高的則是「投票權」，得分為3.23。
文：侯佩瑜
隨著國家社會的進步發展，物資越變越豐富，照理應更感到越來越幸福才對，然而，新加坡國立大學商學院1月11日公佈的2022年生活品質調查結果卻顯示，比起2011年和2016年，2022年受訪的新加坡人在幸福感、享受生活和成就感三方面的指數都下跌了：幸福感從2016年的53，劇跌至2022年的27.6，同一時期的成就感，也從原有的58下滑至29.6。
新加坡國大商學院1996年首次展開生活品質調查，並在每五年進行一次的全國調查，前兩次分別在2011年及2016年進行，原定2021年展開的第六輪調查，因疫情延後至2022年，共有1905名21歲以上的新加坡公民，在2022年6月至7月之間參與線上調查。
領導這項調查的國大商學院副教授淡馬亞淑娟及商學院榮譽院士陳素娟，將調查結果集結成《獅城幸福生活面面觀－經濟繁榮以外》一書，另位作者則是商學院行銷學系博士生袁煒倫。
在15個生活領域的自我幸福感都下跌
與2016年調查相比，2022年的調查發現，新加坡人的自我幸福感在全部15個生活領域：房屋、友誼、婚姻或戀愛關係、與父母的關係、與子女的關係、與兄弟姊妹的關係、與鄰居的關係、生活水準、家庭收入、健康、教育程度、工作、學習、休閒活動或娛樂以及精神生活都下跌。
筆者也整理出一些值得關注的發現，雖然過去十年來，新加坡人幸福感有所下降，但那些注重家庭和傳統、關心社會和環境、有一定金錢和社會地位、不過分強調任何一個領域的人，總體上對生活更滿意；那些優先考慮物質財富和生活中美好事物的人，儘管經濟狀況更好，但調查結果卻是最不快樂；某些具有特定價值觀的群體，例如重視家庭與社會參與的新加坡人，在各方面的表現，也優於其他群體。
對民主權利的滿意度也有所下降
在調查詢問新加坡人對民主權利的看法，對投票、參與任何類型組織、組織集會、了解政府的工作和職能、言論自由及批評政府這六個權利方面，滿意程度也低於2011年及2016年。
其中「批評政府」的權利方面得分最低，滿分為4僅取得2.58分，得分最高的則是「投票權」，得分為3.23。
淡馬亞淑娟指出，她觀察到星國年輕人在網路上的參與度較高，這是一個好的跡象，她認為應有更多平台，讓所有新加坡人積極履行他們的民主權利，並藉此提高滿意程度。
研究員：可能受疫情期間影響
在調查結果的新聞記者會上，淡馬亞淑娟表示，雖然調查結果或許讓人感到失望，但考慮到這份調查是在新冠肺炎疫情期間、在地緣政治緊張和經濟不確定的情況下所進行，因此研究團隊對相關數據不感到意外。
陳素娟也補充說：「例如有烏克蘭和蘇聯的戰爭、其他天災人禍等，還有通貨膨脹、疫情的發生，有些人對前途比較悲觀，在精神上，在情感方面，或者是實際上在經濟方面都面臨很大的挑戰。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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