新加坡國大公布調查：星國人不比從前快樂，沒那麼享受生活成就感也降低

文：侯佩瑜

隨著國家社會的進步發展，物資越變越豐富，照理應更感到越來越幸福才對，然而，新加坡國立大學商學院1月11日公佈的2022年生活品質調查結果卻顯示，比起2011年和2016年，2022年受訪的新加坡人在幸福感、享受生活和成就感三方面的指數都下跌了：幸福感從2016年的53，劇跌至2022年的27.6，同一時期的成就感，也從原有的58下滑至29.6。

新加坡國大商學院1996年首次展開生活品質調查，並在每五年進行一次的全國調查，前兩次分別在2011年及2016年進行，原定2021年展開的第六輪調查，因疫情延後至2022年，共有1905名21歲以上的新加坡公民，在2022年6月至7月之間參與線上調查。

領導這項調查的國大商學院副教授淡馬亞淑娟及商學院榮譽院士陳素娟，將調查結果集結成《獅城幸福生活面面觀－經濟繁榮以外》一書，另位作者則是商學院行銷學系博士生袁煒倫。

在15個生活領域的自我幸福感都下跌

與2016年調查相比，2022年的調查發現，新加坡人的自我幸福感在全部15個生活領域：房屋、友誼、婚姻或戀愛關係、與父母的關係、與子女的關係、與兄弟姊妹的關係、與鄰居的關係、生活水準、家庭收入、健康、教育程度、工作、學習、休閒活動或娛樂以及精神生活都下跌。

新加坡市區景象。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡市區景象

筆者也整理出一些值得關注的發現，雖然過去十年來，新加坡人幸福感有所下降，但那些注重家庭和傳統、關心社會和環境、有一定金錢和社會地位、不過分強調任何一個領域的人，總體上對生活更滿意；那些優先考慮物質財富和生活中美好事物的人，儘管經濟狀況更好，但調查結果卻是最不快樂；某些具有特定價值觀的群體，例如重視家庭與社會參與的新加坡人，在各方面的表現，也優於其他群體。

對民主權利的滿意度也有所下降

在調查詢問新加坡人對民主權利的看法，對投票、參與任何類型組織、組織集會、了解政府的工作和職能、言論自由及批評政府這六個權利方面，滿意程度也低於2011年及2016年。

其中「批評政府」的權利方面得分最低，滿分為4僅取得2.58分，得分最高的則是「投票權」，得分為3.23。

淡馬亞淑娟指出，她觀察到星國年輕人在網路上的參與度較高，這是一個好的跡象，她認為應有更多平台，讓所有新加坡人積極履行他們的民主權利，並藉此提高滿意程度。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月1日，尚達曼在新等待總統選舉結果時向支持者致意。

研究員：可能受疫情期間影響

在調查結果的新聞記者會上，淡馬亞淑娟表示，雖然調查結果或許讓人感到失望，但考慮到這份調查是在新冠肺炎疫情期間、在地緣政治緊張和經濟不確定的情況下所進行，因此研究團隊對相關數據不感到意外。

陳素娟也補充說：「例如有烏克蘭和蘇聯的戰爭、其他天災人禍等，還有通貨膨脹、疫情的發生，有些人對前途比較悲觀，在精神上，在情感方面，或者是實際上在經濟方面都面臨很大的挑戰。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒