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2024/01/16,
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中國「以商促統」策略如何影響台灣未來？台灣「降風險」能取得多大效果？

中國「以商促統」策略如何影響台灣未來？台灣「降風險」能取得多大效果？
Photo Credit: BBC News

我們想讓你知道的是

民進黨連續第三次贏得總統選舉，可能會為北京在未來四年對台灣的敵意定下基調。這帶來的最大危險是，中國可能會覺得自己不再能為了自身利益影響台灣的政治動態。然而，這種重新評估很可能會導致對台灣的騷擾加倍，而不是改變策略進行接觸。

台灣大選之際，中國在經濟上繼續加大動作。本月9日，中國商務部稱，正研究進一步採取中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

此前，中國剛剛對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

台灣方面則批評中國在利用經濟脅迫企圖介入台灣選舉。

從馬英九時代開始，兩岸加大經貿聯繫，台灣出口約四成輸往中國，但面對中國包括ECFA在內的優惠政策，台灣一直有聲音擔心這是「以商促統」。

在蔡英文時代，隨著兩岸關係持續緊張，中國方面開始收緊優惠政策，台灣則開展多元化策略，針對東盟和美國等市場發力，試圖減輕對華經濟依存度。

這種「降風險」取得多大效果？中國「以商促統」的策略會怎樣改變，進而如何影響台灣的未來？

「以商促統」

上世紀七八十年代，中國改革開放後，來自台灣和香港的企業成為首批投資者。

本世紀初，隨著中國加入WTO，台灣企業對華投資的勢頭更盛，借助中國的勞動力和剛剛打通的全球市場准入，再加上馬英九當政時良好的政治氛圍，兩岸的經濟聯繫快速拉近——2001年台灣出口中輸往中國的只佔4%，十年之後，這個數字達到28%。

2008年馬英九上台，推動海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）談判，兩岸在WTO框架之上，有更進一步的貿易優惠，台灣的數百項產品可以享受零關稅。此外，2009年也開始有中國投資和觀光客來台。

兩岸經貿高速發展，之後十年繼續發展，一度達到40%左右的高位。

中國的官媒評價，台灣作為典型的外向型經濟體，出口一直是島內經濟增長的重要拉動力。長期以來，中國持續穩居台灣地區最大出口市場和最大貿易順差來源地，台灣對中國的貿易依存度約為四成。而且近年台灣保持貿易順差，其貢獻主要來自中國。如果沒有中國的順差支撐，台灣貿易將出現巨額赤字，島內經濟也極有可能隨之出現下滑。

根據中國海關的數據，2022年兩岸貿易額為3196.78億美元，其中中國從台灣進口2380.92億美元，向台灣出口815.87億美元，台灣對中國貿易順差高達1500多億美元。

但是經濟聯繫加強，也引發政治擔憂。最大的一次反對聲浪，來自2014年的「太陽花學運」，學生和公民團體，因為反對《海峽兩岸服務貿易協議》而佔領立法會20多天，最後進一步深化兩岸關係的服貿協議被拋棄。

近期《德國之聲》對馬英九的採訪中問他，民進黨會說你對中國太友善了，你在試圖與中國建立關係上走得太遠了，所以才在台灣引發了「太陽花學運」， 年輕人上街表示：你讓兩岸離得太近了，讓台灣自治產生極高的風險。

馬英九對此回應說：「在我擔任總統時期的所有台灣人都知道，我們跟中國有著相對和平的關係，簽訂了23份協議，幾乎涵蓋各行各業，跨境人員流動量達500萬人。但今天的情況完全不同。」

不過，台灣的選民似乎對馬英九的成績投下反對票，之後兩次大選都是民進黨勝出。馬英九稱，「好吧，如果這是他們的選擇，就必須為中國的某種行動做好凖備」。

「經濟介選」

「中國的某種行動」在過去數年中密集展開。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣將經濟脅迫列為一種剛性介選手段。他列舉包括，限制台灣商品、農產品對中國的進出口；宣佈進行貿易壁壘調查的恐嚇方式；對特定候選人在中國企業進行不正常的查稅行為；威脅終止兩岸經貿、觀光、人員交流與合作等，都是經濟脅迫的例子。

近期最大規模的一次，就是2023年4月，北京宣稱台灣對中國2400多項產品輸入台灣地區採取單方面限制措施，違反了WTO規定；並在10月將調查將延長至2024年1月12日，也就是中國即將舉行大選的前一天。

台灣方面則辯稱，「中方指出調查期間我方不斷增加貿易限製品項，但事實上，只是我方海關進口稅則分類的調整，實際禁止進口的貨品並沒有更動」。

到去（2023）年12月21日，這次調查的後果是，自2024年1月1日起，中國對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率。

幾天後，中國進一步表示，上述結果發佈後，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對中國的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。中方將研究進一步採取中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

值得一提的是，在12月22日，中國政府顯示出「軟硬兼施」的一面，宣佈恢復台灣特定企業的石斑魚輸入。中方在2022年6月對台灣實施石斑魚禁令，稱其檢出禁用藥物、土霉素超標；一些企業已獲得首批註冊登記，並稱只要堅持「九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人」。

台灣指責這是在分化台灣企業和漁民。民眾黨的立法院黨團幹事長張其祿說，中國這樣的做法是「棍子跟胡蘿蔔同步」，軟硬兼施，「是某種程度的經濟介選」，放開了卻同時說，「只要認同就能獲利、不認同就吃苦果」，顯示中國操作以政逼商，逼迫人民做選擇。

國台辦新聞發言人表示朱鳳蓮則表示，兩岸是在「九二共識」基礎上簽署ECFA，希望雙方可在「九二共識」基礎上，協商兩岸經貿關係中的各類問題。


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