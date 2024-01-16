中國「以商促統」策略如何影響台灣未來？台灣「降風險」能取得多大效果？
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民進黨連續第三次贏得總統選舉，可能會為北京在未來四年對台灣的敵意定下基調。這帶來的最大危險是，中國可能會覺得自己不再能為了自身利益影響台灣的政治動態。然而，這種重新評估很可能會導致對台灣的騷擾加倍，而不是改變策略進行接觸。
台灣大選之際，中國在經濟上繼續加大動作。本月9日，中國商務部稱，正研究進一步採取中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。
此前，中國剛剛對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。
台灣方面則批評中國在利用經濟脅迫企圖介入台灣選舉。
從馬英九時代開始，兩岸加大經貿聯繫，台灣出口約四成輸往中國，但面對中國包括ECFA在內的優惠政策，台灣一直有聲音擔心這是「以商促統」。
在蔡英文時代，隨著兩岸關係持續緊張，中國方面開始收緊優惠政策，台灣則開展多元化策略，針對東盟和美國等市場發力，試圖減輕對華經濟依存度。
這種「降風險」取得多大效果？中國「以商促統」的策略會怎樣改變，進而如何影響台灣的未來？
「以商促統」
上世紀七八十年代，中國改革開放後，來自台灣和香港的企業成為首批投資者。
本世紀初，隨著中國加入WTO，台灣企業對華投資的勢頭更盛，借助中國的勞動力和剛剛打通的全球市場准入，再加上馬英九當政時良好的政治氛圍，兩岸的經濟聯繫快速拉近——2001年台灣出口中輸往中國的只佔4%，十年之後，這個數字達到28%。
2008年馬英九上台，推動海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）談判，兩岸在WTO框架之上，有更進一步的貿易優惠，台灣的數百項產品可以享受零關稅。此外，2009年也開始有中國投資和觀光客來台。
兩岸經貿高速發展，之後十年繼續發展，一度達到40%左右的高位。
中國的官媒評價，台灣作為典型的外向型經濟體，出口一直是島內經濟增長的重要拉動力。長期以來，中國持續穩居台灣地區最大出口市場和最大貿易順差來源地，台灣對中國的貿易依存度約為四成。而且近年台灣保持貿易順差，其貢獻主要來自中國。如果沒有中國的順差支撐，台灣貿易將出現巨額赤字，島內經濟也極有可能隨之出現下滑。
根據中國海關的數據，2022年兩岸貿易額為3196.78億美元，其中中國從台灣進口2380.92億美元，向台灣出口815.87億美元，台灣對中國貿易順差高達1500多億美元。
但是經濟聯繫加強，也引發政治擔憂。最大的一次反對聲浪，來自2014年的「太陽花學運」，學生和公民團體，因為反對《海峽兩岸服務貿易協議》而佔領立法會20多天，最後進一步深化兩岸關係的服貿協議被拋棄。
近期《德國之聲》對馬英九的採訪中問他，民進黨會說你對中國太友善了，你在試圖與中國建立關係上走得太遠了，所以才在台灣引發了「太陽花學運」， 年輕人上街表示：你讓兩岸離得太近了，讓台灣自治產生極高的風險。
馬英九對此回應說：「在我擔任總統時期的所有台灣人都知道，我們跟中國有著相對和平的關係，簽訂了23份協議，幾乎涵蓋各行各業，跨境人員流動量達500萬人。但今天的情況完全不同。」
不過，台灣的選民似乎對馬英九的成績投下反對票，之後兩次大選都是民進黨勝出。馬英九稱，「好吧，如果這是他們的選擇，就必須為中國的某種行動做好凖備」。
「經濟介選」
「中國的某種行動」在過去數年中密集展開。
中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣將經濟脅迫列為一種剛性介選手段。他列舉包括，限制台灣商品、農產品對中國的進出口；宣佈進行貿易壁壘調查的恐嚇方式；對特定候選人在中國企業進行不正常的查稅行為；威脅終止兩岸經貿、觀光、人員交流與合作等，都是經濟脅迫的例子。
近期最大規模的一次，就是2023年4月，北京宣稱台灣對中國2400多項產品輸入台灣地區採取單方面限制措施，違反了WTO規定；並在10月將調查將延長至2024年1月12日，也就是中國即將舉行大選的前一天。
台灣方面則辯稱，「中方指出調查期間我方不斷增加貿易限製品項，但事實上，只是我方海關進口稅則分類的調整，實際禁止進口的貨品並沒有更動」。
到去（2023）年12月21日，這次調查的後果是，自2024年1月1日起，中國對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率。
幾天後，中國進一步表示，上述結果發佈後，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對中國的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。中方將研究進一步採取中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。
值得一提的是，在12月22日，中國政府顯示出「軟硬兼施」的一面，宣佈恢復台灣特定企業的石斑魚輸入。中方在2022年6月對台灣實施石斑魚禁令，稱其檢出禁用藥物、土霉素超標；一些企業已獲得首批註冊登記，並稱只要堅持「九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人」。
台灣指責這是在分化台灣企業和漁民。民眾黨的立法院黨團幹事長張其祿說，中國這樣的做法是「棍子跟胡蘿蔔同步」，軟硬兼施，「是某種程度的經濟介選」，放開了卻同時說，「只要認同就能獲利、不認同就吃苦果」，顯示中國操作以政逼商，逼迫人民做選擇。
國台辦新聞發言人表示朱鳳蓮則表示，兩岸是在「九二共識」基礎上簽署ECFA，希望雙方可在「九二共識」基礎上，協商兩岸經貿關係中的各類問題。
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
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91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。