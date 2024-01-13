【2024立委選舉】苗博雅未能踢破大安區深藍鐵板，羅智強宣布當選守住正藍軍票倉

台北市第6選區的大安選區這次共有5名候選人參戰，民進黨在本區採取「民主大聯盟」模式和社民黨的苗博雅合作，主要對手為國民黨的羅智強，另外還有台灣維新黨的朱翊銘、制度救世島的張雪卿和雙語無法黨的崔建章。截至13日晚間8點，羅智強已獲得約8萬6000票宣布當選，苗博雅則獲得約7萬3000票而宣布落選。

本次選情圍繞在廢死議題上，苗博雅長期主張廢死，而羅智強則持相反立場，認為校園割頸案和其他重大案件往往偏袒加害者，對司法體系中的問題感到不滿。雙方選戰期間，常常就食安、廢死等各公共議題隔空激烈地交戰。

苗博雅形象佳且口才好，政策議題相關論點深獲中間選民認同且選民服務佳，對於羅智強來說是一大勁敵。不過，儘管苗博雅為聲量高的政治新星，要在本區打敗深藍旗幟的羅智強仍極具挑戰性，需要積極整合泛綠選票、拉攏中間選民。

羅智強當選：勝選只是開始，將繼續扮演勇敢監督執政黨、為人民發聲的最前線

現年53歲的國民黨籍羅智強，曾任台北市議員、總統府秘書長、國民黨副秘書長、2008年馬英九與蕭萬長競總發言人等，高舉身藍旗幟。競選期間，他曾表示自己主打陸戰，包含強化地區服務，掃街、演講等，在空戰上則和黨籍立委參選人合開記者會聯合造勢。

除了希望當選大安區立委外，羅智強曾說過還肩負北北基輔選責任，盼協助藍營在國會席次過半，肩負雙重身份壓力大，但會持續努力。

羅智強發表當選感言時，首先感謝大安區選民在激烈選戰中的支持，一張票一份情，會把過去做得好的變更好，不夠好的也會努力做好。而在感謝之外就是責任，他表示這次選戰是台灣民主的關鍵之戰，承擔的是未來民主制衡的重責大任。

羅智強還說，勝選只是逗號、開始，還有更艱鉅的任務、使命和未來。他也向選民保證，將繼續扮演勇敢監督執政黨、勇敢為人民發聲的最前線，並期待這場選戰能標誌著新民主時代的開始。

苗博雅敗選：別為我哭泣、別為結果沮喪，因為民主已在今晚往前了一步

現年36歲的苗博雅是社會民主黨籍的現任台北市議員，曾任台灣廢除死刑推動聯盟法務主任，在社民黨中間偏左的路線上，政治立場為社會主義女性主義，關心同性戀權益、台灣獨立和廢死議題。

2016年開始投入選舉的她，2018年當選台北市議員並在2022年連任成功，是台灣公開的LGBTQ+政治人物之一。此次參選，苗博雅想證明台灣沒有鐵票區、政黨不可以為所欲為，直呼大安區不該只有深藍一種顏色，而應該是彩色。

自1月4日至2日，苗博雅更發起她稱為「公民運動與選舉最高標準」的創舉，接連9天、24小時不中斷的直播，直言本屆選戰已充斥太多謠言與抹黑，相信公開透明是民主基本精神，願意和羅智強就包含廢死等任何公共議題直球辯論。

此次雖然落選，但苗博雅卻為自己和選民打氣，表示大安區的選舉結果，是因為自己個人的努力不夠，並不是因為台灣的民主不夠好。苗博雅請大家不要為她難過，也不要為大安區的選舉結果沮喪，因為台灣的民主在今晚又往前了一步。她深信民主並沒有停下來，台灣的未來還是會持續因為大家的參與而不斷地變更好。

苗博雅也向羅智強表示恭喜，同時希望選民別因為她恭喜羅智強而感到心碎，因為「這就是民主」。她沈穩有力地說：「苗博雅熱愛大安區、熱愛台灣，我們熱愛的是民主自由的生活方式，我們願意接受大安區人民集體智慧做出的選擇會是最好的安排。」而未來的每一天，苗博雅表示還是會堅持一步一腳印，向理想的方向繼續走，「改變的那一天一定會到來」。

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核稿編輯：翁世航