英美回擊青年運動：俄國、伊朗批公然侵略葉門，聯合國籲勿進一步加劇動盪
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美國和英國12日凌晨對葉門叛軍「青年運動」發動空襲，引來國際間的關注。聯合國秘書長古特瑞斯呼籲各方「不要升高」紅海動盪局勢，歐盟則預計16日出動護航，但成員國之一的西班牙出面表太不參與。
美英發動空襲回擊青年運動，聯合國示警「勿升高動盪局勢」
（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯發言人昨（12）日在美英空襲葉門叛軍「青年運動」後說，古特瑞斯呼籲各方「不要升高」紅海動盪局勢。俄國大使則批美英「公然武裝侵略另一個國家」。
法新社報導，「青年運動」（Huthi）過去數週頻頻在紅海攻擊船隻，擾亂國際航運，引發以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）戰火延燒整個中東的疑慮。「青年運動」聲稱鎖定以色列相關船隻是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。
美國和英國12日凌晨聯合對青年運動相關目標發動空襲。古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，「為了紅海及更廣泛區域的和平與穩定」，古特瑞斯「疾呼有關各方不要進一步升高局勢」。
主管中東事務的聯合國助理秘書長基艾瑞（Khaled Khiari）之後告訴聯合國安全理事會：「我們正目睹暴力循環，這恐怕會為葉門及中東地區帶來嚴重的政治安全、經濟和人道主義影響。」
他說：「紅海這些事態發展以及區域緊張局勢升高風險令人擔憂。」
此外，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）昨天表示，美英聯手對葉門「青年運動」空襲是「公然武裝侵略另一個國家」。
涅班濟亞說：「這些國家都對葉門領土進行了大規模空襲。我說的不是針對這個國家境內某團體的攻擊，而是針對整個國家人民的攻擊。當時動用了飛機、軍艦和潛艦。」
然而美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）警告，「青年運動」對紅海航運構成威脅，各國船隻無一倖免。
她說：「無論船上懸掛的是美國國旗還是其他國家的國旗…我們所有的船隻都容易受到攻擊。」
她還說：「若無伊朗的支持、違反應盡義務…青年運動將難以有效追蹤和打擊行經紅海航線的商船。」
英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，英方「當時採取有限度、必要且合乎比例的行動自衛」。
她說：「這次行動有特別注意將對平民構成的風險降到最低。」
伊朗讚青年運動「守護海域安全」，批英美讓區域更不安全
伊朗官方媒體報導，伊朗政府12日譴責美國和英國對葉門叛軍「青年運動」發動空襲，警告此舉將加劇該區域的「不安全和不穩定」。
路透社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示：「我們強烈譴責美國和英國昨天上午對葉門多個城市發動的軍事攻擊。」
卡納尼補充說：「這些攻擊明顯侵犯葉門主權和領土完整，也違反國際法。」
伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）表示盟友「青年運動」嚴守海上安全，讚揚他們對與以色列有關船隻所採取的行動。
艾密拉多拉安同時敦促美國別再全力支持以色列。
艾密拉多拉安在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上表示：「葉門在對抗以色列政權從事種族滅絕所採取的行動令人欽佩，沙那當局嚴守海上安全。」
艾密拉多拉安補充說：「白宮不應攻擊葉門，應立即停止與特拉維夫針對加薩（Gaza）和約旦河西岸（West Bank）人民的全面軍事和安全合作，以恢復整個地區的安全。」
「青年運動」矢言將對美英空襲做出回應，但分析人士今天表示，目前這些西方空襲引發區域戰爭的可能性有限，因為伊朗試圖避免直接陷入全面衝突。
歐盟考慮出動海軍護航紅海，西班牙表態不參加
針對伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」攻擊行經紅海船隻，西班牙國防部長羅布雷斯昨天說，西班牙將不會參與歐洲聯盟（EU）為了協助保護紅海航運而可能出動的海軍任務。
法新社報導，歐盟內部數週前已開始流傳一份相關提案，數名歐洲外交官12日表示，歐盟國家16日將就成立海軍任務協助保護紅海航運的計畫進行首場討論。
不過，羅布雷斯（Margarita Robles）稍早在馬德里對媒體記者表示，「我們還不知道歐盟是否會執行一項新任務」，但如果是的話，「西班牙不會參加在紅海的行動，因為（我們）已經參與了17項任務」。
路透社則報導，一位義大利政府消息人士昨天透露，美國及英國先前聯手對「青年運動」的目標發動攻擊，羅馬婉拒加入行動，理由是義大利對於紅海傾向採取「降溫」政策。
這名人士還說，義大利政府若要參與任何軍事行動，也有必要取得國會支持，因此不可能在短時間內獲得同意。
根據美國官員說法，美國和英國昨天凌晨從空中與海上發動攻擊，擊中多個位於葉門的目標，且荷蘭、澳洲、加拿大及巴林提供後勤與情報支援。
這場行動是為了回應青年運動一再襲擊行經紅海的航運船隻。青年運動稱，發動這些攻擊是要展現與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯團結一致。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。