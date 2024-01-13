英美回擊青年運動：俄國、伊朗批公然侵略葉門，聯合國籲勿進一步加劇動盪

美英發動空襲回擊青年運動，聯合國示警「勿升高動盪局勢」

（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯發言人昨（12）日在美英空襲葉門叛軍「青年運動」後說，古特瑞斯呼籲各方「不要升高」紅海動盪局勢。俄國大使則批美英「公然武裝侵略另一個國家」。

法新社報導，「青年運動」（Huthi）過去數週頻頻在紅海攻擊船隻，擾亂國際航運，引發以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）戰火延燒整個中東的疑慮。「青年運動」聲稱鎖定以色列相關船隻是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

美國和英國12日凌晨聯合對青年運動相關目標發動空襲。古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，「為了紅海及更廣泛區域的和平與穩定」，古特瑞斯「疾呼有關各方不要進一步升高局勢」。

主管中東事務的聯合國助理秘書長基艾瑞（Khaled Khiari）之後告訴聯合國安全理事會：「我們正目睹暴力循環，這恐怕會為葉門及中東地區帶來嚴重的政治安全、經濟和人道主義影響。」

他說：「紅海這些事態發展以及區域緊張局勢升高風險令人擔憂。」

此外，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）昨天表示，美英聯手對葉門「青年運動」空襲是「公然武裝侵略另一個國家」。

涅班濟亞說：「這些國家都對葉門領土進行了大規模空襲。我說的不是針對這個國家境內某團體的攻擊，而是針對整個國家人民的攻擊。當時動用了飛機、軍艦和潛艦。」

然而美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）警告，「青年運動」對紅海航運構成威脅，各國船隻無一倖免。

她說：「無論船上懸掛的是美國國旗還是其他國家的國旗…我們所有的船隻都容易受到攻擊。」

她還說：「若無伊朗的支持、違反應盡義務…青年運動將難以有效追蹤和打擊行經紅海航線的商船。」

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，英方「當時採取有限度、必要且合乎比例的行動自衛」。

她說：「這次行動有特別注意將對平民構成的風險降到最低。」

伊朗讚青年運動「守護海域安全」，批英美讓區域更不安全

伊朗官方媒體報導，伊朗政府12日譴責美國和英國對葉門叛軍「青年運動」發動空襲，警告此舉將加劇該區域的「不安全和不穩定」。

路透社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示：「我們強烈譴責美國和英國昨天上午對葉門多個城市發動的軍事攻擊。」

卡納尼補充說：「這些攻擊明顯侵犯葉門主權和領土完整，也違反國際法。」

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）表示盟友「青年運動」嚴守海上安全，讚揚他們對與以色列有關船隻所採取的行動。

艾密拉多拉安同時敦促美國別再全力支持以色列。

艾密拉多拉安在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上表示：「葉門在對抗以色列政權從事種族滅絕所採取的行動令人欽佩，沙那當局嚴守海上安全。」

艾密拉多拉安補充說：「白宮不應攻擊葉門，應立即停止與特拉維夫針對加薩（Gaza）和約旦河西岸（West Bank）人民的全面軍事和安全合作，以恢復整個地區的安全。」

「青年運動」矢言將對美英空襲做出回應，但分析人士今天表示，目前這些西方空襲引發區域戰爭的可能性有限，因為伊朗試圖避免直接陷入全面衝突。

歐盟考慮出動海軍護航紅海，西班牙表態不參加

針對伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」攻擊行經紅海船隻，西班牙國防部長羅布雷斯昨天說，西班牙將不會參與歐洲聯盟（EU）為了協助保護紅海航運而可能出動的海軍任務。

法新社報導，歐盟內部數週前已開始流傳一份相關提案，數名歐洲外交官12日表示，歐盟國家16日將就成立海軍任務協助保護紅海航運的計畫進行首場討論。

不過，羅布雷斯（Margarita Robles）稍早在馬德里對媒體記者表示，「我們還不知道歐盟是否會執行一項新任務」，但如果是的話，「西班牙不會參加在紅海的行動，因為（我們）已經參與了17項任務」。

路透社則報導，一位義大利政府消息人士昨天透露，美國及英國先前聯手對「青年運動」的目標發動攻擊，羅馬婉拒加入行動，理由是義大利對於紅海傾向採取「降溫」政策。

這名人士還說，義大利政府若要參與任何軍事行動，也有必要取得國會支持，因此不可能在短時間內獲得同意。

根據美國官員說法，美國和英國昨天凌晨從空中與海上發動攻擊，擊中多個位於葉門的目標，且荷蘭、澳洲、加拿大及巴林提供後勤與情報支援。

這場行動是為了回應青年運動一再襲擊行經紅海的航運船隻。青年運動稱，發動這些攻擊是要展現與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯團結一致。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺