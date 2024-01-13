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2024/01/13,
政治

開票激烈容易出現「心碎症候群」，醫生提供7方法減緩焦慮情緒

開票激烈容易出現「心碎症候群」，醫生提供7方法減緩焦慮情緒
圖為投票箱示意圖｜Photo Credit: 中央社

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總統及立委選舉結果今（13）日晚上揭曉，開票結果牽動人心，易出現「選舉症候群」。亞東醫院精神科醫師林竺君提醒，民眾面對不符合預期的結果時，可能有失落、悲傷、擔憂，甚至憤怒和激躁等反應，有時甚至會發生暴力和對自己或他人造成傷害，提供7種方法緩解情緒。

（中央社）總統及立委選舉結果今（13）日晚上揭曉，醫師提醒，幾家歡樂幾家愁，民眾更容易出現身心狀況，如焦慮、易怒、憂鬱等，嚴重恐成心碎症候群，記得增加生活可控感、運動等7大減壓心法。

大選開票結果牽動千萬人心，亞東醫院精神科醫師林竺君近日透過新聞稿表示，結果必然是幾家歡樂幾家愁，民眾如果出現焦慮、易怒、憂鬱等狀況，務必注意是否出現「選舉症候群」。

選舉症候群並非精神科正式的疾病診斷，林竺君說明，是指「選舉」這種壓力對身心狀態的影響，在選前，人們擁有各自的政治立場，常處於興奮和激昂狀態，部分民眾在此時就已經出現身心症狀，如焦慮、易怒，甚至躁症發作。

至於選舉結束後，林竺君表示，民眾面對不符合預期的結果時，可能有失落、悲傷、擔憂，甚至憤怒和激躁等反應，有時甚至會發生暴力和對自己或他人造成傷害的案例。

選舉症候群不是台灣獨有現象，她以美國心理學會對2020年美國總統大選相關研究指出，超過2/3成年人表示，選舉對他們而言是重要的壓力來源。

尤其越是深刻投入政治議題、自身與政治相關性越高、依賴新聞媒體程度較高的人，以及支持的候選人未當選時，都更容易出現選舉症候群；此外，值得注意的是，曾經或目前接受精神科診斷的患者，也更容易受到影響。

林竺君強調，通常民眾的憂鬱和焦慮程度會在選舉結束後逐漸緩解，但臨床上存在一種「心碎症候群」，主要是由於身體經歷極端的情緒和壓力變化，產生過量的興奮性內分泌激素，導致心臟無法負荷，即壓力影響心血管功能引起的壓力性心肌病變，嚴重者可能面臨生命危險。

她提供7大心法遠離選舉症候群，包括「增加生活可控感，維持規律的生活和工作，不要過度、反覆猜想可能的不良結果」、「減少花費在媒體的時間，不過度攝取相關訊息」。

還有「不必說服與自己不同的觀點，且練習簡單的話語結束對話」、「參與對自身有益的事情，如舒壓活動、擬定投票計畫等」、「保持與家人朋友聯繫」、「保持活躍、運動減壓」、「避免使用酒精、毒品或非醫師處方的藥物來處理壓力」等。

若以上方式仍無法減緩不適，林竺君建議應尋求專業協助，正視自身問題並尋求解決是緩解身心不適的關鍵，醫師可透過評估身心狀態和生活功能的影響程度，提供治療方案，包括認知調整、心理衛教，以及必要時的藥物治療。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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