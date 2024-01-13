【2024立委選舉】港湖變天！高嘉瑜、吳欣岱泛綠分裂，李彥秀成功重返國會
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此次2024立委選舉，國民黨候選人李彥秀以9萬4000票打敗高嘉瑜8萬1000票，順利當選港湖區立委。李彥秀表示，重返國會後，問政將不分藍綠。
台北市議員李彥秀在本次的選舉中，以約9萬4000票（截至7點23分）當選台北市第4區立委，港湖區再度由綠地變回藍天。台北市第4選區的對手有2號台灣基進的吳欣岱、3號民進黨的高嘉瑜、4號制度救世島的黃啟彬、5號台灣整復師聯盟工黨的林秋彤。
李彥秀：重返國會後，在立法院的問政將不分藍綠
李彥秀在勝選感言表示，未來會繼續加油，讓支持民眾的每一票沒有白費。雖然在選舉過程中遇到很多的抹黑與奧步，但李彥秀堅持以良善以對，並相信良善市港湖居民所要的。此外，李彥秀也表示，重返國會後，在立法院的問政將不分藍綠，無論是兩岸國際經濟社福等議題，都會更加努力，並呼籲賴清德要思考在三黨皆沒有過半的情況下，如何讓台灣的未來變得更好。
李彥秀也在感言中謝謝高嘉瑜及吳欣岱，也稱讚兩名對手提出包含校園安全、詐騙等優良政見，承諾未來將會整合這些好的政見，在立法院提出。
獲得8萬1000票、無緣連任的高嘉瑜則表示：「最大的戰犯應該是我自己，沒辦法守住這席，最大的問題應該是出在我身上。」
獲得2萬3000票的吳欣岱在敗選感言中謝謝所有支持者及志工，並承諾將與基進黨繼續深耕港湖區。
泛綠陣營分裂，李彥秀民調穩定領先
台北第四選區涵蓋內湖與南港，過去普遍被視為藍營陣地，直到高嘉瑜在2016年立委選舉打敗尋求連任的李彥秀，成為港湖區首位民進黨籍議員。
本次選舉，李彥秀與高嘉瑜再度對戰，同時本土派政黨台灣基進吳欣岱也宣布參政，形成「港湖三姝」的三腳督激烈局面。
民進黨與台灣基進同屬泛綠陣營，吳欣岱因此瓜分了部分本土選票，而在競選期間，高嘉瑜與曾以聖經故事「所羅門王判兩母爭子」為例呼籲綠營整合，並願意可禮讓民調6%，卻遭吳欣岱反嗆「綠皮白骨」，不如跟李彥秀「藍白合」。
高嘉瑜與吳欣岱在網路都擁有高聲量，接連上網路節目「賀瓏夜夜秀」互槓「吳欣岱跟扯鈴一樣」、「吳欣岱煎魚（瑜）小教室」等，大打網路空戰，而在泛綠陣營分裂時，李彥秀在民調則穩定維持領先。
在1月4日的立委政見發表會，李彥秀則將苗頭指向高嘉瑜， 酸高到了選舉才打卡作秀，不如自己一步一腳印走基層，了解民眾心聲，高嘉瑜則反嗆李彥秀出身政治世家，且「一年選3次」，接連選完議員及議長後，又跑來選立委，同時指控李彥秀完全沒有進行利益迴避，接受潤泰集團近500萬政治獻金，8日也開記者會踢爆李在美國、中國等地坐擁豪宅，遭李彥秀否認；吳欣岱則在政見會上表示，她沒有政治獻金，全靠理念讓選民認同，沒有政黨包袱才能跳脫利益為民爭取權益。
此外，三姝在選前最後衝刺積極拜票，而高嘉瑜在中研市場拜票時遇到李彥秀母親，遭李母辱罵「肖查某」並提及過去家暴案，李彥秀則稱母親「受到刺激」，隨後公開向高嘉瑜道歉。
政治血脈延續：李彥秀重返基層後成功回鍋
李彥秀出身政治世家，其祖父、父親均曾任市議員，李彥秀踏入政壇便是接替父親的政治事業，於1998年代表藍營參選台北市議員第二選區（內湖區、南港區），勝選後更是連任五屆，並在2016年當選港湖區立委。在2022年選舉失利後，李彥秀則重回基層，於2022年以第一高票當選港湖區議員。
有「港湖女神」封號的高嘉瑜於2010年起擔任台北市議員，連任兩屆後代表民進黨參選2020年立委選舉，成民進黨守為在港湖區拿下過半票的當選人；吳欣岱擁有心臟外科醫師背景，於2022年代表本土派政黨台灣基進參選台北市第2選區（內湖、南港區）市議員，終以1390票之差敗於國民黨資深議員吳世正，未能進入議會。
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核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。