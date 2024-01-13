【2024立委選舉】港湖變天！高嘉瑜、吳欣岱泛綠分裂，李彥秀成功重返國會

台北市議員李彥秀在本次的選舉中，以約9萬4000票（截至7點23分）當選台北市第4區立委，港湖區再度由綠地變回藍天。台北市第4選區的對手有2號台灣基進的吳欣岱、3號民進黨的高嘉瑜、4號制度救世島的黃啟彬、5號台灣整復師聯盟工黨的林秋彤。

李彥秀：重返國會後，在立法院的問政將不分藍綠

李彥秀在勝選感言表示，未來會繼續加油，讓支持民眾的每一票沒有白費。雖然在選舉過程中遇到很多的抹黑與奧步，但李彥秀堅持以良善以對，並相信良善市港湖居民所要的。此外，李彥秀也表示，重返國會後，在立法院的問政將不分藍綠，無論是兩岸國際經濟社福等議題，都會更加努力，並呼籲賴清德要思考在三黨皆沒有過半的情況下，如何讓台灣的未來變得更好。

李彥秀也在感言中謝謝高嘉瑜及吳欣岱，也稱讚兩名對手提出包含校園安全、詐騙等優良政見，承諾未來將會整合這些好的政見，在立法院提出。

獲得8萬1000票、無緣連任的高嘉瑜則表示：「最大的戰犯應該是我自己，沒辦法守住這席，最大的問題應該是出在我身上。」

獲得2萬3000票的吳欣岱在敗選感言中謝謝所有支持者及志工，並承諾將與基進黨繼續深耕港湖區。

泛綠陣營分裂，李彥秀民調穩定領先

台北第四選區涵蓋內湖與南港，過去普遍被視為藍營陣地，直到高嘉瑜在2016年立委選舉打敗尋求連任的李彥秀，成為港湖區首位民進黨籍議員。

本次選舉，李彥秀與高嘉瑜再度對戰，同時本土派政黨台灣基進吳欣岱也宣布參政，形成「港湖三姝」的三腳督激烈局面。

民進黨與台灣基進同屬泛綠陣營，吳欣岱因此瓜分了部分本土選票，而在競選期間，高嘉瑜與曾以聖經故事「所羅門王判兩母爭子」為例呼籲綠營整合，並願意可禮讓民調6%，卻遭吳欣岱反嗆「綠皮白骨」，不如跟李彥秀「藍白合」。

高嘉瑜與吳欣岱在網路都擁有高聲量，接連上網路節目「賀瓏夜夜秀」互槓「吳欣岱跟扯鈴一樣」、「吳欣岱煎魚（瑜）小教室」等，大打網路空戰，而在泛綠陣營分裂時，李彥秀在民調則穩定維持領先。

在1月4日的立委政見發表會，李彥秀則將苗頭指向高嘉瑜， 酸高到了選舉才打卡作秀，不如自己一步一腳印走基層，了解民眾心聲，高嘉瑜則反嗆李彥秀出身政治世家，且「一年選3次」，接連選完議員及議長後，又跑來選立委，同時指控李彥秀完全沒有進行利益迴避，接受潤泰集團近500萬政治獻金，8日也開記者會踢爆李在美國、中國等地坐擁豪宅，遭李彥秀否認；吳欣岱則在政見會上表示，她沒有政治獻金，全靠理念讓選民認同，沒有政黨包袱才能跳脫利益為民爭取權益。

此外，三姝在選前最後衝刺積極拜票，而高嘉瑜在中研市場拜票時遇到李彥秀母親，遭李母辱罵「肖查某」並提及過去家暴案，李彥秀則稱母親「受到刺激」，隨後公開向高嘉瑜道歉。

政治血脈延續：李彥秀重返基層後成功回鍋

李彥秀出身政治世家，其祖父、父親均曾任市議員，李彥秀踏入政壇便是接替父親的政治事業，於1998年代表藍營參選台北市議員第二選區（內湖區、南港區），勝選後更是連任五屆，並在2016年當選港湖區立委。在2022年選舉失利後，李彥秀則重回基層，於2022年以第一高票當選港湖區議員。

有「港湖女神」封號的高嘉瑜於2010年起擔任台北市議員，連任兩屆後代表民進黨參選2020年立委選舉，成民進黨守為在港湖區拿下過半票的當選人；吳欣岱擁有心臟外科醫師背景，於2022年代表本土派政黨台灣基進參選台北市第2選區（內湖、南港區）市議員，終以1390票之差敗於國民黨資深議員吳世正，未能進入議會。

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核稿編輯：翁世航