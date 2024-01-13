中國私校傳向學生收人民幣260元「午休費」惹議，校方承諾將全數退回

（中央社）中國廣西陸川縣一所私立中學昨天被檢舉學生在教室桌子趴著午休也要收費，每學期要交人民幣260元（約新台幣1140元）的「午休費」。消息曝光後，陸川縣官方今天通報，校方將全數退還午休費。

中國學校亂收費現象嚴重，有關當局去（2023）年12月聯合下發通知，明定早自習、午餐午休看管、晚自習等服務，不應納入課後服務範圍，擅自增加收費專案。

綜合南方都市報等陸媒報導，有家長在網上爆料，稱「學生在桌子趴著午休也要收費」。孩子就讀於廣西壯族自治區玉林市陸川縣文昌中學，每學期需收取260元的午休費，但教育局又沒有任何相關文件。

該家長表示，老師說每人交260元，初一總人數1200人，總金額達31萬元，「學校的領導想錢想瘋了，簡直亂收費無法無天了，這可是我們的血汗錢啊，辛苦錢啊」。

奇葩收費經媒體披露後，中國網友多表不敢置信，群起痛批離譜。在微博相關新聞討論區，網友紛紛反問：「你咋不獎勵不趴桌睡覺的呢？」、「咋不收空氣費呢？」

對此，陸川縣政府微信公眾號12日凌晨通報，網上11日出現「陸川縣一中學趴桌子午休收費」的訊息，縣教育局發現後，高度重視，立即組織人員進行調查，並責成收取費用的學校陸川中學附屬初級中學進行整改。該校已於11日停止收費，並將已收取237人的午休費用全部退還。下一步將加強對學校管理，防止此類事情再發生。

此前，廣東東莞某學校去年8月被爆午休服務「趴桌睡一學期200元」引發熱議。網上流傳的教師通知截圖顯示，學生可選擇的午休方式有三種：趴睡（每生每學期200元），教室午休墊躺平（每生每期360元），午休室床位（每生每期680元）。學生自願選擇。

對此，涉事學校及東莞市教育局等相關部門回應稱，相關收費是老師的「課後看護費用」，經過了政府部門批准。

針對學校亂收費引發家長不滿，中國教育部基礎教育司負責人去年12月29日指出，個別地方和學校隨意擴大課後服務範圍以課後服務名義亂收費，增加了家庭教育負擔。

為此，教育部辦公廳等四部門近期聯合印發「關於進一步規範義務教育課後服務有關工作的通知」，以進一步規範義務教育課後服務工作，提高課後服務水準和品質。

「通知」指出，從時間範圍上，早到校看管和自習、午餐午休看管、晚自習等服務屬於學校為學生提供的學習生活便利服務，不應納入課後服務範圍。

「通知」明確要求，不得以課後服務名義擅自增加收費專案、擴大收費範圍，不得違背學生家長意願強制收費或捆綁收費，不得透過家長委員會、協力廠商機構等收取課後服務費。不得將早到校看管和自習、午餐午休看管、晚自習等納入課後服務收費專案。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺