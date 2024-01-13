中國私校傳向學生收人民幣260元「午休費」惹議，校方承諾將全數退回
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中國廣東東莞某學校去年8月被爆午休服務「趴桌睡一學期200元」引發熱議。教師透露，學生可選擇的午休方式有三種：趴睡（每生每學期200元），教室午休墊躺平（每生每期360元），午休室床位（每生每期680元）。校方後表示將全數退回費用。
（中央社）中國廣西陸川縣一所私立中學昨天被檢舉學生在教室桌子趴著午休也要收費，每學期要交人民幣260元（約新台幣1140元）的「午休費」。消息曝光後，陸川縣官方今天通報，校方將全數退還午休費。
中國學校亂收費現象嚴重，有關當局去（2023）年12月聯合下發通知，明定早自習、午餐午休看管、晚自習等服務，不應納入課後服務範圍，擅自增加收費專案。
綜合南方都市報等陸媒報導，有家長在網上爆料，稱「學生在桌子趴著午休也要收費」。孩子就讀於廣西壯族自治區玉林市陸川縣文昌中學，每學期需收取260元的午休費，但教育局又沒有任何相關文件。
該家長表示，老師說每人交260元，初一總人數1200人，總金額達31萬元，「學校的領導想錢想瘋了，簡直亂收費無法無天了，這可是我們的血汗錢啊，辛苦錢啊」。
奇葩收費經媒體披露後，中國網友多表不敢置信，群起痛批離譜。在微博相關新聞討論區，網友紛紛反問：「你咋不獎勵不趴桌睡覺的呢？」、「咋不收空氣費呢？」
對此，陸川縣政府微信公眾號12日凌晨通報，網上11日出現「陸川縣一中學趴桌子午休收費」的訊息，縣教育局發現後，高度重視，立即組織人員進行調查，並責成收取費用的學校陸川中學附屬初級中學進行整改。該校已於11日停止收費，並將已收取237人的午休費用全部退還。下一步將加強對學校管理，防止此類事情再發生。
此前，廣東東莞某學校去年8月被爆午休服務「趴桌睡一學期200元」引發熱議。網上流傳的教師通知截圖顯示，學生可選擇的午休方式有三種：趴睡（每生每學期200元），教室午休墊躺平（每生每期360元），午休室床位（每生每期680元）。學生自願選擇。
對此，涉事學校及東莞市教育局等相關部門回應稱，相關收費是老師的「課後看護費用」，經過了政府部門批准。
針對學校亂收費引發家長不滿，中國教育部基礎教育司負責人去年12月29日指出，個別地方和學校隨意擴大課後服務範圍以課後服務名義亂收費，增加了家庭教育負擔。
為此，教育部辦公廳等四部門近期聯合印發「關於進一步規範義務教育課後服務有關工作的通知」，以進一步規範義務教育課後服務工作，提高課後服務水準和品質。
「通知」指出，從時間範圍上，早到校看管和自習、午餐午休看管、晚自習等服務屬於學校為學生提供的學習生活便利服務，不應納入課後服務範圍。
「通知」明確要求，不得以課後服務名義擅自增加收費專案、擴大收費範圍，不得違背學生家長意願強制收費或捆綁收費，不得透過家長委員會、協力廠商機構等收取課後服務費。不得將早到校看管和自習、午餐午休看管、晚自習等納入課後服務收費專案。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。