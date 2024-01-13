【2024立委選舉】新竹市四腳督廝殺：國民黨鄭正鈐擊敗林志潔、柯美蘭、邱顯智，守住基本盤成功連任

本次新竹市立委選舉呈現4腳督，今（13）日晚間8點多，國民籍候選人鄭正鈐至競選總部宣布勝選，鄭正鈐競總也施放鞭炮慶祝順利連任。截至晚間8時48分，鄭正鈐獲得9萬1375票，擊敗民進黨林志潔8萬2850票、無黨籍柯美蘭5萬1319票，及時代力量邱顯智3萬2804票。

鄭正鈐守住新竹藍營基本盤成功連任

2020年選舉，鄭正鈐中拿下9萬5298票，這次鄭正鈐的連任之戰，同樣突破9萬多票。

鄭正鈐在勝選感言中感謝所有支持者，表示「正鈐會永遠秉持初衷，Stand by you，站在所有市民好友身邊，為大家服務，為大家喉舌，為大家爭取應有的權益。」

新竹是選民結構本是藍大於綠，一直以來是國民黨的鐵票倉，不過近幾年隨著新竹市選民年輕化、眷村藍色鐵票逐漸凋零以及第3勢力崛起，都讓選情不到最後難分勝負。

鄭正鈐為現任新竹市立委，並曾任5屆新竹市議員、國民黨中央組發會副主委。這次國民黨鞏固基本盤策略奏效，擁有地方服務經驗多年的鄭正鈐順利守住上屆在新竹市拿下的票數，成功擊敗林志潔、柯美蘭和邱顯智。

不過選戰期間，綠營對手林志潔多次質疑，鄭正鈐與詐騙集團往來密切，涉入諸多金錢糾紛案件。林志潔指控，鄭正鈐曾向詐騙集團借錢，也借錢給詐騙集團。對此鄭正鈐回應，相關案情早已說明也已提起上訴，靜待法院判決確定。

除此之外，林志潔還指控，鄭正鈐涉委託地下代操期貨，企圖獲取暴利。鄭正鈐競選總部批評，林志潔抹黑鄭正鈐，並至新竹地檢署控告林志潔涉違反《選罷法》意圖使人不當選，以及《刑法》妨害名譽罪。

新竹四腳督開票，林志潔一度緊咬鄭正鈐

本次新竹市立委選舉高達7位候選人登記參選，鄭正鈐的主要對手包括民進黨林志潔、時代力量邱顯智，及柯文哲胞妹、無黨籍柯美蘭，使新竹市選情呈現4腳督。

開票過程中，林志潔得票數一度緊咬鄭正鈐，隨後便被拉開票數，柯美蘭與邱顯智的得票數分別位居第三、第四。

邱顯智已於稍早率先宣布敗選，他表示選舉結果不如預期，對支持者感到抱歉，雖然2016年敗選後持續耕耘新竹，但依然不敵對手。

林志潔為美國杜克大學法學博士、陽明交大科法學院特聘教授，曾任金融消費評議中心董事長，也曾受總統蔡英文聘任為司法改革國是會議委員。2023年6月林志潔接受民進黨徵召出戰新竹市立委選舉，並以科技法律專業背景、政治素人清新形象吸引選民。

律師出身的邱顯智為德國海德堡大學法學碩士，曾任時代力量黨主席，現為時代力量全國不分區立委。邱顯智曾於2016年參選新竹市立委，以36萬6309票、約16%得票率排名第三。時代力量耕耘新竹多年，邱顯智此次轉戰區域立委，以交通改革與居住正義為訴求，爭取選民支持。

選戰期間，邱顯智指控林志潔多篇論文涉嫌抄襲、不當引用等學術倫理問題，包括林志潔的教授升等參考著作疑似複製學生碩士論文，以及一篇刊登在交大法學評論的論文，與指導學生的碩士論文有高達83%內容雷同。

對此林志潔反駁，她協助同學修改論文投稿，自己有實質撰寫，當然要列名作者。林志潔反批，邱顯智為了選舉操作，隨意誣指教授違反學術倫理。林志潔也強調，她指導學生論文完全經得起檢驗，不容邱顯智任意扭曲與汙衊。

針對林志潔學術倫理爭議，邱顯智已向陽明交大學術倫理與研究誠信辦公室提出檢舉。國立陽明交通大學表示，於受理檢舉後，將在120天內做出結論。

2023年10月，民眾黨主席柯文哲胞妹、同為醫師出身的柯美蘭宣布以無黨籍身份參選，她表示，參選立委是想幫柯文哲，但民眾黨內同意與不同意的人各占一半，為了不讓柯文哲為難，便決定獨立參選。

選戰期間，柯美蘭因擁有4筆合計3200坪農地，遭質疑取得農地是為了炒地皮。柯美蘭回應，農地最早於27年前購入，因父親朋友需周轉才買下。柯美蘭強調，農地是沒有開發價值的山坡地，稱將來可做為父親蓋佛堂之用。

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核稿編輯：翁世航