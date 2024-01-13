【2024立委選舉】新竹市四腳督廝殺：國民黨鄭正鈐擊敗林志潔、柯美蘭、邱顯智，守住基本盤成功連任
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今年新竹市立委選舉共有7位候選人，爭取連任的國民黨鄭正鈐主要對手有民進黨林志潔、時代力量邱顯智，以及柯文哲胞妹、無黨籍參選的柯美蘭，呈現四腳督局面。由於鄭正鈐得票數突破9萬，領先林志潔近1萬票，鄭正鈐已自行宣布勝選。
本次新竹市立委選舉呈現4腳督，今（13）日晚間8點多，國民籍候選人鄭正鈐至競選總部宣布勝選，鄭正鈐競總也施放鞭炮慶祝順利連任。截至晚間8時48分，鄭正鈐獲得9萬1375票，擊敗民進黨林志潔8萬2850票、無黨籍柯美蘭5萬1319票，及時代力量邱顯智3萬2804票。
鄭正鈐守住新竹藍營基本盤成功連任
2020年選舉，鄭正鈐中拿下9萬5298票，這次鄭正鈐的連任之戰，同樣突破9萬多票。
鄭正鈐在勝選感言中感謝所有支持者，表示「正鈐會永遠秉持初衷，Stand by you，站在所有市民好友身邊，為大家服務，為大家喉舌，為大家爭取應有的權益。」
新竹是選民結構本是藍大於綠，一直以來是國民黨的鐵票倉，不過近幾年隨著新竹市選民年輕化、眷村藍色鐵票逐漸凋零以及第3勢力崛起，都讓選情不到最後難分勝負。
鄭正鈐為現任新竹市立委，並曾任5屆新竹市議員、國民黨中央組發會副主委。這次國民黨鞏固基本盤策略奏效，擁有地方服務經驗多年的鄭正鈐順利守住上屆在新竹市拿下的票數，成功擊敗林志潔、柯美蘭和邱顯智。
不過選戰期間，綠營對手林志潔多次質疑，鄭正鈐與詐騙集團往來密切，涉入諸多金錢糾紛案件。林志潔指控，鄭正鈐曾向詐騙集團借錢，也借錢給詐騙集團。對此鄭正鈐回應，相關案情早已說明也已提起上訴，靜待法院判決確定。
除此之外，林志潔還指控，鄭正鈐涉委託地下代操期貨，企圖獲取暴利。鄭正鈐競選總部批評，林志潔抹黑鄭正鈐，並至新竹地檢署控告林志潔涉違反《選罷法》意圖使人不當選，以及《刑法》妨害名譽罪。
新竹四腳督開票，林志潔一度緊咬鄭正鈐
本次新竹市立委選舉高達7位候選人登記參選，鄭正鈐的主要對手包括民進黨林志潔、時代力量邱顯智，及柯文哲胞妹、無黨籍柯美蘭，使新竹市選情呈現4腳督。
開票過程中，林志潔得票數一度緊咬鄭正鈐，隨後便被拉開票數，柯美蘭與邱顯智的得票數分別位居第三、第四。
邱顯智已於稍早率先宣布敗選，他表示選舉結果不如預期，對支持者感到抱歉，雖然2016年敗選後持續耕耘新竹，但依然不敵對手。
林志潔為美國杜克大學法學博士、陽明交大科法學院特聘教授，曾任金融消費評議中心董事長，也曾受總統蔡英文聘任為司法改革國是會議委員。2023年6月林志潔接受民進黨徵召出戰新竹市立委選舉，並以科技法律專業背景、政治素人清新形象吸引選民。
律師出身的邱顯智為德國海德堡大學法學碩士，曾任時代力量黨主席，現為時代力量全國不分區立委。邱顯智曾於2016年參選新竹市立委，以36萬6309票、約16%得票率排名第三。時代力量耕耘新竹多年，邱顯智此次轉戰區域立委，以交通改革與居住正義為訴求，爭取選民支持。
選戰期間，邱顯智指控林志潔多篇論文涉嫌抄襲、不當引用等學術倫理問題，包括林志潔的教授升等參考著作疑似複製學生碩士論文，以及一篇刊登在交大法學評論的論文，與指導學生的碩士論文有高達83%內容雷同。
對此林志潔反駁，她協助同學修改論文投稿，自己有實質撰寫，當然要列名作者。林志潔反批，邱顯智為了選舉操作，隨意誣指教授違反學術倫理。林志潔也強調，她指導學生論文完全經得起檢驗，不容邱顯智任意扭曲與汙衊。
針對林志潔學術倫理爭議，邱顯智已向陽明交大學術倫理與研究誠信辦公室提出檢舉。國立陽明交通大學表示，於受理檢舉後，將在120天內做出結論。
2023年10月，民眾黨主席柯文哲胞妹、同為醫師出身的柯美蘭宣布以無黨籍身份參選，她表示，參選立委是想幫柯文哲，但民眾黨內同意與不同意的人各占一半，為了不讓柯文哲為難，便決定獨立參選。
選戰期間，柯美蘭因擁有4筆合計3200坪農地，遭質疑取得農地是為了炒地皮。柯美蘭回應，農地最早於27年前購入，因父親朋友需周轉才買下。柯美蘭強調，農地是沒有開發價值的山坡地，稱將來可做為父親蓋佛堂之用。
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核稿編輯：翁世航
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。