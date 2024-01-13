拜登下令空襲葉門報復青年運動遭疑違憲，美國憲法如何寫？是否違反戰爭權力法？
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美國和英國戰機、艦艇和潛艇，12日凌晨對葉門發動數十次空襲，藉此報復葉門叛軍「青年運動」（Huthi）對紅海航行船隻數個月的攻擊。幾位批評拜登的進步派民主黨人指出，美國憲法第一條就規定戰爭的發起是要由國會授權，而不是總統，這是美國政治體系「制衡」的特色之一。
（中央社）美國部分國會議員指控總統拜登（Joe Biden）授權對葉門進行連夜空襲違反憲法，但專家表示美國法律規定白宮有權發起有限度的外國軍事行動。拜登是否違法？路透社就此問題予以解釋。
布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究主任歐漢倫（Michael O'Hanlon）表示：「實際上並無強而有力的理由阻止拜登採取這種行動。」
拜登做了什麼？
美國和英國戰機、艦艇和潛艇，12日凌晨對葉門發動數十次空襲，藉此報復葉門叛軍「青年運動」（Huthi）對紅海航行船隻數個月的攻擊。由伊朗支持的「青年運動」宣稱，他們是回應現於加薩（Gaza）進行的戰事。
拜登政府向國會通報將要發動空襲，但並未尋求國會同意。
美國憲法怎麼說？
幾位批評拜登的進步派民主黨人指出，美國憲法第一條就規定戰爭的發起是要由國會授權，而不是總統，這是美國政治體系「制衡」的特色之一。
不過憲法第2條亦指定總統為武裝部隊總司令，賦予他在未經國會授權的情況下，若是出於防衛目的，可以使用武力。
支持拜登空襲葉門叛軍的人表示，針對美國駐伊拉克和敘利亞基地，以及對紅海航行商船的攻擊，進行回擊，這包括在防衛目的之內。
拜登是否違反戰爭權力法？
除了憲法規定外，武力的使用也受到國會1973年通過的「戰爭權力法」（War Powers Resolution）規範 ，此法係越戰後對於總統權力的制衡。
「戰爭權力法」要求在未宣戰、或沒有特定法律授權的情況下，軍事行動須在60天內終止。
它還要求總統在發動攻擊後，於48小時內要向國會提交報告，說明為何需要採取行動、行動的權力來源，以及對敵方行動的估計範圍和持續時間。
現在發生什麼事？
法律和安全政策專家表示，長期的反應取決於實際情況。如果與「青年運動」衝突沒有升高，同時政府隨時向國會通報，反彈可能就會比較小。
前國務院律師、危機組織（Crisis Group）美國分部高級顧問費努卡尼（Brian Finucane) 表示，「我認為現在判斷國會對此的反彈程度，為時尚早。」
他說：「我認為國會的反應可能會隨時間改變，特別是如果「青年運動」進一步襲擊紅海航運船隻，以及對葉門發動進一步攻擊。」
先例是什麼？
2020年，時任共和黨籍總統川普（Donald Trump）在未向國會通報的情況下，下令攻擊巴格達機場，擊殺了伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），隨後國會通過一項限制總統戰爭權力的決議案。
川普對國會通過的這項決議案行使否決權，再加上此案未獲川普的共和黨同僚足夠支持，因此總統的否決無法推翻。
2011年，時任民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama）未經國會批准，授權對當時由格達費（Muammar Gaddafi）統治的利比亞進行空襲。
歐巴馬後來認為這項決定是他擔任總統時，所犯下最嚴重的錯誤。
美方攻擊導致格達費被推翻，但也使利比亞陷入嚴重不穩的局勢。
新聞來源
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
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