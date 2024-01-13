【2024總統大選】民進黨打破「8年輪替」魔咒，賴清德：維持台海和平穩定是我擔任總統的重要使命

今（13）日總統大選，投票從一早8點至下午4點為止。開票30分鐘後，賴清德與蕭美琴一路領先，民進黨總部於20點31分宣布賴清德、蕭美琴當選。截至發稿（21點16分）「賴蕭配」以558萬1628票，領先位居第二的國民黨的侯友宜、趙少康91萬票，領先第三的民眾黨柯文哲和吳欣盈189萬票。

終結8年魔咒，賴清德、蕭美琴成功帶領民進黨連任

根據中選會開票結果，民進黨候選人賴清德、蕭美琴一共獲得558萬1628票，得票率40.1％。位居第二的是國民黨的侯友宜、趙少康，獲得466萬5970票，位居第三的則是民眾黨的柯文哲、吳欣盈，獲得368萬6108票。

這次總統選舉，民進黨在台北市、新北市、宜蘭縣、新竹市等13縣市拿下勝利，對比2020年總統大選結果，只有丟失了基隆市、南投縣兩個選區。

賴清德：面對中國的文攻武嚇，我有守護台灣的決心

賴清德和蕭美琴共同出席國際記者會。會中，賴清德表示，中華民國第16任總統副總統及第11屆立委選舉已經在今天完成。感謝台灣人民共同寫下了民主的新頁，並向世界展現了對民主體制的珍惜，這是我們永不放棄的堅持。

賴清德首先向兩位候選人道謝：「感謝兩位對手所展現的民主風度。」賴清德表示，早先已經分別接受國民黨、民眾黨兩位對手的恭賀電話，也恭喜另外兩黨在國會席次的斬獲，並表示他期待未來能夠為國家團結合作。

賴清德也說道，作為2024世界大選年最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利，並指出這場勝利有重大的三個意義：

第一個意義，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊，中華民國台灣會繼續和國際民主盟友並肩同行。

第二個意義，台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入，因為我們相信自己的總統自己選。

第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向更不會走回頭路。

賴清德接著感謝總統蔡英文和執政團隊的夥伴們，8年來盡心盡力為台灣的改革與建設打下了深厚的基礎。他承諾，未來他們將在這個基礎上加倍努力，讓國家穩健前行，讓人民過好日子。

談及立委選舉，賴清德表示，民進黨沒有維持過半的席次，這代表民進黨的努力還不夠，有要虛心檢討的地方。賴清德說道：「選舉結果告訴我們人民期待有能力的政府和有效力的制衡，這新的民意我們充分的理解、完全尊重。」

面對新的國會結構，賴清德說道，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治。

賴清德也提出未來施政的三點方向：

首先，賴清德指出，未來會深入研議兩位對手的政見和主張，「只要是福國利民，符合國家發展需要的，我都會納入施政方針。」

再者，關於未來的人事佈局，賴清德允諾會秉持「民主大聯盟」的精神，不分黨派、用人唯才。他也透露，歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展來努力。

第三，賴清德表示，未來施政方面，各黨派有共識的議題會優先處理，其他還沒有共識也沒有急迫性的，將擱置爭議、持續溝通。

最後，賴清德回應民眾期待解決的重大議題，像是勞保、健保的財務永續。他表示未來將「建立政策溝通平台，擴大討論基礎、廣納民意參與、跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。」

演說尾聲，賴清德強調：「維持台海的和平穩定是我擔任總統的重要使命，」表示他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢、維持現狀。

他接著說道，在對等尊嚴的前提下，將用交流取代圍堵、對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。賴清德也重申：「面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心。」

最後，賴清德再次感謝台灣人民選擇了賴蕭配，「我們深感榮幸，也必定全力以赴不辜負所託。」賴清德說道，選舉已經結束，所有選戰中的衝突和激情應該要到此為止。「2300萬人民都是一家人，讓我們繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前。謝謝大家。」

賴清德：從醫師到市長，再到總統

賴清德本來是內科醫師，出生於新北市萬里區，現任中華民國副總統和民主進步黨主席，曾任行政院院長、台南市長、立法委員、國民大會代表等職務。

2017年時，賴清德被總統蔡英文任命為行政院院長，期間經歷備受爭議的「一例一休」和「深澳電廠」等爭議，民進黨於2018年11月的九合一選舉中慘敗，賴清德在於隔年1月13日率領總辭。

2019年時，賴清德投入民進黨黨內的總統初選，經歷許多爭議波折，最終敗給尋求連任的蔡英文。但後來黨內協調兩人解開心結，賴清德擔任副總統候選人，並2020年1月11日當選。

賴清德擔任副總統的任內，蔡英文交付了轉型正義、原住民族轉型正義、2030雙語國家、國家戰備物資整備、醫療衛生國際合作計劃等任務給予他負責。期間賴清德也和美國、日本多有外交上的拜訪與交流。2022年1月，賴清德訪問宏都拉斯完畢返回台灣時過境舊金山，並與美國眾議院議長南西・裴洛西舉行半小時視訊會談。

放下駐美工作為國家「撩下去」，賴蕭配成最強戰力

去年總統登記期間，相比藍白陣營為是否整合膠著時，民進黨率先召開記者會宣布將搭擋時任駐美代表蕭美琴一同參選，組成「賴蕭配」。

蕭美琴過去曾擔任前副總統呂秀蓮的助理，進入民進黨後曾任國際事務部主委，並代表民進黨打入深藍選區花蓮擔任立委，後於2020年出任台灣駐美代表。