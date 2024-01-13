【圖表分析】藍綠決戰中二選區勝負明顯，顏寬恒催票率39.3%創個人新高
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歷經兩次立委敗選，本次選舉顏寬恒以11萬8962票、53.19％得票率當選。從圖表分析來看，顏家這次的催票率，是顏寬恒投入立委選舉以來最高的一次。這次顏家在中二選區的催票率為39.3%，而民進黨僅31.8%，藍綠催票率是2020年選舉以來差距最大的一次。
2024立委選舉，台中市第二選區綠地變藍天，由國民黨籍候選人顏寬恒以11萬8962票當選，擊敗民進黨籍候選人林靜儀9萬6151票。這回選舉也是顏寬恒第二度對決林靜儀，兩人的得票率差距，也從2022年的4.58%，拉大成10.2%。
中二選區歷屆藍綠拉鋸戰
台中市第二選區共有5個行政區，範圍涵蓋烏日、霧峰、龍井、大肚、沙鹿。本屆選舉中二選區共有4名候選人參選，依序為國民黨籍顏寬恒、民進黨籍林靜儀、司法正義黨籍洪麗華，以及無黨籍紀銘修。
中二選區長期屬於顏家勢力範圍，沙鹿、龍井、大肚向來是藍營優勢選區，烏日和霧峰則為泛綠區域，而烏日近幾年因高鐵建設帶動外來人口流入，造成傳統地方勢力的影響力勢微。綜觀過去幾次選舉藍綠陣營的催票率，便可以看出雙方長期處於拉鋸狀態。
回顧2020年立委選舉，時任基進黨籍陳柏惟以11萬2839票、38.8%催票率，擊敗當時尋求連任的顏寬恒，也終結顏家超過25年來參選民代的不敗紀錄。
然而2021年，龍井區居民楊文元成立「刪Q總部」，宣布對陳柏惟啟動罷免。同年10月23日，陳柏惟罷免案以同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票通過，陳柏惟於10月28日被正式解職，成為中華民國首位被罷免之立法委員，台灣基進黨也失去立法院首個立委席次。
台中第二選區依法在3個月內進行立委缺額補選，民進黨徵召林靜儀參選，並以「溫柔堅定新中二」作為競選口號，力求再次終結顏家勢力。2022年中二選區補選，林靜儀在中二5區大獲全勝，以8萬8752票勝過顏寬恒8萬0912票，不過當時兩人的得票率差距僅4.58%。
今年選舉中二選區的歷史再度被改寫，顏寬恒以11萬9294票，領先對手林靜儀2萬2865票，兩人得票率差距更拉大成10.2%。這次選舉顏寬恒得票率為53.19%，是其2013年出戰立委選舉以來，首次投票率突破50%。
值得注意的是，顏寬恒這次在中二5區大獲全勝，尤其在被視為泛綠陣營的烏日區，顏寬恒獲得2萬3294票，勝過林靜儀的2萬2625票。從圖表來看，此次藍綠拉鋸也是自2020年立委選舉以來，差距最大的一次。
顏家4次選舉催票力一覽
顏寬恒為大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標的長子，顏家十多年來深耕台中龍井、大肚、沙鹿、大甲、清水等區。1990年起，顏清標從台中縣沙鹿鎮埔子里里長、台中縣議員、省議員、台中縣議長，一路於2002年選上立委。
2012年，顏清標因涉貪污案，遭褫奪公權3年，因而喪失立委資格。2013年顏寬恒接棒顏清標「代父從征」，代表國民黨籍參與立委補選，最後擊敗民進黨的陳世凱，不過此次補選催票率為5次最低，僅24.13％。
2016、2020年連兩屆立委選舉，顏寬恒催票率逐屆上升，2020顏寬恒對決陳柏惟催出37.02%票數。然而2022年補選，顏家催票率卻較2020年下滑近10%，當時可能是受顏家的南屯招待所、沙鹿豪宅莊園被爆出違建及占用國有土地等爭議所影響。
雖然歷經兩次選戰失利，以及這次選戰期間，不斷被林靜儀猛攻沙鹿豪宅涉嫌竊佔國有地、捷運路線以及財產申報等爭議，不過顏寬恒仍持續勤走基層，發揮陸戰優勢，最終催出39.3%票數，也是顏寬恒自投入立委選戰以來最高的催票率。
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核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。