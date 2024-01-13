【圖表分析】藍綠決戰中二選區勝負明顯，顏寬恒催票率39.3%創個人新高

2024立委選舉，台中市第二選區綠地變藍天，由國民黨籍候選人顏寬恒以11萬8962票當選，擊敗民進黨籍候選人林靜儀9萬6151票。這回選舉也是顏寬恒第二度對決林靜儀，兩人的得票率差距，也從2022年的4.58%，拉大成10.2%。

中二選區歷屆藍綠拉鋸戰

台中市第二選區共有5個行政區，範圍涵蓋烏日、霧峰、龍井、大肚、沙鹿。本屆選舉中二選區共有4名候選人參選，依序為國民黨籍顏寬恒、民進黨籍林靜儀、司法正義黨籍洪麗華，以及無黨籍紀銘修。

中二選區長期屬於顏家勢力範圍，沙鹿、龍井、大肚向來是藍營優勢選區，烏日和霧峰則為泛綠區域，而烏日近幾年因高鐵建設帶動外來人口流入，造成傳統地方勢力的影響力勢微。綜觀過去幾次選舉藍綠陣營的催票率，便可以看出雙方長期處於拉鋸狀態。

回顧2020年立委選舉，時任基進黨籍陳柏惟以11萬2839票、38.8%催票率，擊敗當時尋求連任的顏寬恒，也終結顏家超過25年來參選民代的不敗紀錄。

然而2021年，龍井區居民楊文元成立「刪Q總部」，宣布對陳柏惟啟動罷免。同年10月23日，陳柏惟罷免案以同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票通過，陳柏惟於10月28日被正式解職，成為中華民國首位被罷免之立法委員，台灣基進黨也失去立法院首個立委席次。

台中第二選區依法在3個月內進行立委缺額補選，民進黨徵召林靜儀參選，並以「溫柔堅定新中二」作為競選口號，力求再次終結顏家勢力。2022年中二選區補選，林靜儀在中二5區大獲全勝，以8萬8752票勝過顏寬恒8萬0912票，不過當時兩人的得票率差距僅4.58%。

今年選舉中二選區的歷史再度被改寫，顏寬恒以11萬9294票，領先對手林靜儀2萬2865票，兩人得票率差距更拉大成10.2%。這次選舉顏寬恒得票率為53.19%，是其2013年出戰立委選舉以來，首次投票率突破50%。

值得注意的是，顏寬恒這次在中二5區大獲全勝，尤其在被視為泛綠陣營的烏日區，顏寬恒獲得2萬3294票，勝過林靜儀的2萬2625票。從圖表來看，此次藍綠拉鋸也是自2020年立委選舉以來，差距最大的一次。

顏家4次選舉催票力一覽

顏寬恒為大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標的長子，顏家十多年來深耕台中龍井、大肚、沙鹿、大甲、清水等區。1990年起，顏清標從台中縣沙鹿鎮埔子里里長、台中縣議員、省議員、台中縣議長，一路於2002年選上立委。

2012年，顏清標因涉貪污案，遭褫奪公權3年，因而喪失立委資格。2013年顏寬恒接棒顏清標「代父從征」，代表國民黨籍參與立委補選，最後擊敗民進黨的陳世凱，不過此次補選催票率為5次最低，僅24.13％。

2016、2020年連兩屆立委選舉，顏寬恒催票率逐屆上升，2020顏寬恒對決陳柏惟催出37.02%票數。然而2022年補選，顏家催票率卻較2020年下滑近10%，當時可能是受顏家的南屯招待所、沙鹿豪宅莊園被爆出違建及占用國有土地等爭議所影響。

雖然歷經兩次選戰失利，以及這次選戰期間，不斷被林靜儀猛攻沙鹿豪宅涉嫌竊佔國有地、捷運路線以及財產申報等爭議，不過顏寬恒仍持續勤走基層，發揮陸戰優勢，最終催出39.3%票數，也是顏寬恒自投入立委選戰以來最高的催票率。

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核稿編輯：翁世航