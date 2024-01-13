徐巧芯宣布勝選，成功為國民黨保台北市信義松山區席次

撰稿：李修慧

台北市立委第七選區（信義、南松山）由初次代表國民黨的徐巧芯參對上民進黨許淑華，該選區被認為有機會「藍天變綠地」而備受關注。根據中選會的資料，截至晚間7點43分，徐巧芯87552票，許淑華74376票，差距超過1萬票，許淑華已在稍早自行宣布敗選，徐巧芯也發表勝選感言，成功保住國民黨在該選區的席次。

徐巧芯：將傳承費鴻泰的棒子繼續服務

徐巧芯在晚間7點30分發布勝選感言，徐巧芯表示，特別感謝蔣萬安市長、北市其他選區立委參選人在過程中的加持。強調這次勝選不是她一個人的努力，是由大家共同努力。針對在黨內初選時與她廝殺激烈、在這區已五連霸的費鴻泰，徐巧芯也說，「特別感謝費鴻泰委員給我的支持，國民黨的新世代會接好這個棒子，很多該傳承的服務，我們都會延續下去。」她也跟民進黨對手許淑華意願致意。

發布勝選感言時，徐巧芯馬上對民進黨開砲表示：「接下來的路任重道遠，進到立法院後，有非常多需要監督，目前看起來總統選舉是賴蕭配飾領先，如果民進黨真的當選，徐巧芯會跟民進黨直球對決，比如高端疫苗合約民進黨承諾要公開，但公開在哪裡？如果賴清德進到總統府，就要面臨我們最堅持的挑戰跟監督。」徐巧芯說，「接下來請期待在國會會看到更嶄新、更團結、更年輕的國民黨。」

徐巧芯是國民黨內網路聲量最高的政治青年之一，黨內初選時就靠著強大空戰實力，逼退老牌立委費鴻泰。辛辣的問政風格，也獲得許多深藍鐵桿的支持。政見方面，徐巧芯強打「監督牌」，提出要求NCC轉型、嚴打詐騙、監督對美軍購案、要求媒體透明、監督疫苗採購等。在地方則鎖定年輕族群，打出居住正義、力推鐵道博物館加速更新等。她曾擔任過洪秀柱、朱立倫、馬英九、郝龍斌辦公室發言人，2018年開始投入台北市議員選舉順利當選，2022年甚至以該選區第一高票連任。

許淑華於晚間6點49分在競選總部自行宣布敗選，她落淚表示，「我在這個選區還是有點差強人意，」也呼籲徐巧芯，「希望巧芯委員能好好善待所有選民，不要分藍綠、不要仇恨，用新對待每一個選民。」

徐巧芯在國民黨初選取代連任五屆的費鴻泰，民進黨原打算藉此翻盤

台北市第七選區從2008年台灣立委選舉改制以來，一直都由國民黨費鴻泰當選立委，若算上改制前的立委選舉，費鴻泰已經連任五屆。

2023年4月，國民黨進行黨內初選，由2022年在台北市議員選舉中拿下松山信義區第一高票的徐巧芯，對上已連任五屆、深耕地方多年的費鴻泰，兩人在初選階段廝殺激烈。《中央社》報導，徐巧芯在初選過程中，曾指控費鴻泰「包車載地方黨員投票」、涉嫌賄選，當時有地方人士表示，徐巧芯因此與基層里長鬧翻。此外，這位地方人士也指出，費鴻泰在地方經營多年，也獲得橫跨藍綠的中間路線里長支持，而徐巧芯與民進黨對抗的路線分明，可能會流失這些中間選民。

最後徐巧芯在黨內初選出線，外界認為費鴻泰的支持者不見得認同徐巧芯。2023年12月《聯合報》報導，民進黨就表示，過往藍大於綠的第七選區，徐巧芯與許淑華的民調顯示兩人已殺成五五波，許淑華有機會讓該選區翻盤；國民黨則強調初選結束後整合順利，國民黨支持者會投徐巧芯已達9成到9成5，沒有所謂「投費不投芯」。

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核稿編輯：楊士範