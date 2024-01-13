徐巧芯宣布勝選，成功為國民黨保台北市信義松山區席次
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台北市立委第七選區（信義、南松山）由國民黨徐巧芯參對上民進黨許淑華，該選區被認為有機會「藍天變綠地」而備受關注，截至今日19:30，徐巧芯已自行宣布當選，成功保住國民黨在該選區的席次。
撰稿：李修慧
台北市立委第七選區（信義、南松山）由初次代表國民黨的徐巧芯參對上民進黨許淑華，該選區被認為有機會「藍天變綠地」而備受關注。根據中選會的資料，截至晚間7點43分，徐巧芯87552票，許淑華74376票，差距超過1萬票，許淑華已在稍早自行宣布敗選，徐巧芯也發表勝選感言，成功保住國民黨在該選區的席次。
徐巧芯：將傳承費鴻泰的棒子繼續服務
徐巧芯在晚間7點30分發布勝選感言，徐巧芯表示，特別感謝蔣萬安市長、北市其他選區立委參選人在過程中的加持。強調這次勝選不是她一個人的努力，是由大家共同努力。針對在黨內初選時與她廝殺激烈、在這區已五連霸的費鴻泰，徐巧芯也說，「特別感謝費鴻泰委員給我的支持，國民黨的新世代會接好這個棒子，很多該傳承的服務，我們都會延續下去。」她也跟民進黨對手許淑華意願致意。
發布勝選感言時，徐巧芯馬上對民進黨開砲表示：「接下來的路任重道遠，進到立法院後，有非常多需要監督，目前看起來總統選舉是賴蕭配飾領先，如果民進黨真的當選，徐巧芯會跟民進黨直球對決，比如高端疫苗合約民進黨承諾要公開，但公開在哪裡？如果賴清德進到總統府，就要面臨我們最堅持的挑戰跟監督。」徐巧芯說，「接下來請期待在國會會看到更嶄新、更團結、更年輕的國民黨。」
徐巧芯是國民黨內網路聲量最高的政治青年之一，黨內初選時就靠著強大空戰實力，逼退老牌立委費鴻泰。辛辣的問政風格，也獲得許多深藍鐵桿的支持。政見方面，徐巧芯強打「監督牌」，提出要求NCC轉型、嚴打詐騙、監督對美軍購案、要求媒體透明、監督疫苗採購等。在地方則鎖定年輕族群，打出居住正義、力推鐵道博物館加速更新等。她曾擔任過洪秀柱、朱立倫、馬英九、郝龍斌辦公室發言人，2018年開始投入台北市議員選舉順利當選，2022年甚至以該選區第一高票連任。
許淑華於晚間6點49分在競選總部自行宣布敗選，她落淚表示，「我在這個選區還是有點差強人意，」也呼籲徐巧芯，「希望巧芯委員能好好善待所有選民，不要分藍綠、不要仇恨，用新對待每一個選民。」
徐巧芯在國民黨初選取代連任五屆的費鴻泰，民進黨原打算藉此翻盤
台北市第七選區從2008年台灣立委選舉改制以來，一直都由國民黨費鴻泰當選立委，若算上改制前的立委選舉，費鴻泰已經連任五屆。
2023年4月，國民黨進行黨內初選，由2022年在台北市議員選舉中拿下松山信義區第一高票的徐巧芯，對上已連任五屆、深耕地方多年的費鴻泰，兩人在初選階段廝殺激烈。《中央社》報導，徐巧芯在初選過程中，曾指控費鴻泰「包車載地方黨員投票」、涉嫌賄選，當時有地方人士表示，徐巧芯因此與基層里長鬧翻。此外，這位地方人士也指出，費鴻泰在地方經營多年，也獲得橫跨藍綠的中間路線里長支持，而徐巧芯與民進黨對抗的路線分明，可能會流失這些中間選民。
最後徐巧芯在黨內初選出線，外界認為費鴻泰的支持者不見得認同徐巧芯。2023年12月《聯合報》報導，民進黨就表示，過往藍大於綠的第七選區，徐巧芯與許淑華的民調顯示兩人已殺成五五波，許淑華有機會讓該選區翻盤；國民黨則強調初選結束後整合順利，國民黨支持者會投徐巧芯已達9成到9成5，沒有所謂「投費不投芯」。
新聞來源
核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。