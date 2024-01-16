被台派和第三勢力選民「雙重棄保」的時代力量，下一步何去何從？
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時代力量上次大選的百萬張選票，為何在這次消失？與黃國昌有什麼關係？接下來他們又該怎麼辦？時代力量秘書長李兆立分析，時力所流失的票當中，大概有七成到民眾黨，僅三成到民進黨。而在支持者眼中，黃國昌的離開雖有影響，但並非全部。
2024 立委、總統大選落幕，時代力量政黨票相比2020年大大減少，得票數35萬3670票，得票率僅有2.57%，沒有達到5%分配不分區立委席次的門檻，也沒有達到政黨補助款的3%門檻，區域立委也未能選上。這兩天時代力量黨主席王婉諭和許多黨公職都公開呼籲「捐200元」讓還留在這個黨裡的年輕人能撐到下次選舉。
時代力量上次大選的百萬張選票為何在這次消失？與黃國昌有什麼關係？接下來他們又該怎麼辦？
台派與第三勢力選民都棄保，時力沒能讓支持者在最後產生投票動力
談到本次的選舉結果，時代力量秘書長李兆立表示，在2022年地方大選剛結束時，時力支持度其實已剩不到1％，到2023年拍板不分區名單後，回升約2到2.5%。最後催票階段時包括吳念真、姚人多、呱吉等名人的推薦，黨主席王婉諭上脫口秀等，原本預期應該可以至少衝到3%獲得政黨補助款的門檻邊緣，可惜後來未能突破。
李兆立認為，選前藍白合破局，當時就知道3個政黨都會呼籲集中選票，情勢就對時力更不利。柯文哲選前之夜在凱道造勢喊破30萬人，讓台派支持者在焦慮下，可能決定將選票集中到民進黨身上。或因討厭藍綠、尤其不滿執政的民進黨，所以將票投給更有力量的民眾黨，時力在這樣的局勢裡就成為被放棄的選項。
李兆立分析，時力所流失的票當中，大概有七成到民眾黨，僅三成到民進黨。在2020年時，就因黃國昌打私菸案以及到了最後關頭才表態支持蔡英文，和民進黨採取較分立的姿態，後續大概也是維持這樣的路線。正在高峰的民眾黨就成了第三勢力選民的新選項。
東海大學政治系教授沈有忠用「內憂外患」形容時力的困境，內憂是黃國昌的離開，外患是民眾黨的崛起。從選前民調就可看到，4年前曾經投給時代力量的許多選民這次都不再支持，跑到民進黨或民眾黨，尤其民眾黨較多。
雖然時代力量一直標榜和民眾黨的價值主張不同，王婉瑜更在黃國昌和館長共同舉辦的「716公平正義大遊行」上直嗆柯文哲並慘遭台下狂噓，公然表現出與民眾黨的不同，不過沈有忠認為，有很多選民在政黨票的考量就是把票投給非藍綠的黨，當他們對時力的未來悲觀時，民眾黨就變成替代方案，時力選票隨之鬆脫。
沈有忠表示，所謂「賭爛票」是不想再支持藍綠，那投給民眾黨是種策略性投票，不見得是支持民眾黨的理念，而是想反轉或想給民進黨教訓，也可說是種「棄保」投票，放棄小黨集中選票保大黨。民眾黨在這次應是吸收了不少這樣想要翻轉藍綠的選票。
成功大學政治系教授王靖興也認為，每經過一次選舉，時代力量的實力就消退一些，尤其是到了這次，從整場選舉一開始時力的能量就是低的。選民可能已預料到，時力很難超過5%，加上柯文哲參選總統，因此讓選民認為贏面更大。
事實上從近年時力參與的地方與中央大選可以看到，雖然本次參與區域立委的邱顯智和王婉諭表現並不差，不過在2020年民眾黨開始參與選舉之後，時代力量整體的催票率就很難贏過民眾黨，尤其到了本次大選時，政黨票的催票率更遠低於民眾黨。
不過一位不具名的時力支持者坦言，他原本一度考慮政黨票投民進黨，最後比較不分區的名單才決定還是投時力。
他認為，時力的支持者是在主權議題上屬「台派」及「支持進步議題」的交集。2020年時因香港議題，時力支持者受到號召。但本次「抗中保台」等主權議題並非選戰主軸，且總統有賴清德，已滿足了選民在主權題上情感需求，剩下「進步議題」時，就少了投票動力。
不過他也認為，時力支持者和民眾黨支持者最大的不同在於，民眾黨的支持者多數相信柯文哲所稱的「藍綠惡鬥」、「藍綠一樣爛」。但是時力支持者眼中，藍綠是有差別的，而且不認為曾經談過藍白合的柯文哲，能夠真正的監督制衡民進黨，時力有較好的監督能力。
時代力量「成也黃國昌、敗也黃國昌」？
時代力量秘書長李兆立直言，黃國昌打從一開始就是光環比黨還大，也與黨的運作緊密相連。但到2019年卸任黨主席也不參與決策委員會後，黨內就越來越難得知他的想法，即使與黃國昌較親近的幕僚或被外界視為「昌派」的黨內同志也很難了解他想幹嘛。想不想選立委、要不要表態支持蔡英文、要不要和他黨合作等都是缺乏溝通的。
「不是黨內要對他怎樣，比較多是取決於他的想法，但是黨很難找到他，跟他討論溝通。」李兆言說。
就他所知，黃國昌本希望能從白色力量獲取第三勢力選民支持，但經過嘗試後發現困難，「打不贏就加入，這大概是他的考量吧」。
李兆立也坦言，黃國昌確實對黨有很多貢獻，他可以理解像是陳椒華、林于凱等不能接受在選前王婉瑜和邱顯智攻擊黃國昌，認為黃國昌終究「功大於過」。「但隨著他已成為民眾黨立委，接下來也不會再有這種光環大於黨卻不和黨溝通的人了，這問題可能是接下來民眾黨要面對的，因為黃國昌的行事作風一直都是這樣。」
成功大學政治系教授王靖興則認為，黃國昌在選前離開加入民眾黨當然有影響，但並非黃一個人離開才導致時力本次選票衰退。
因為在過去這段時間，早就已有很多知名的政治人物都離開時代力量，像立委林昶佐、本次選上立委的黃捷等，時力要吸引選民支持越來越困難。
沈有忠認為，黃國昌的離開應該還是帶走不少支持者。時力本身缺乏強而有力的黨中央，比較是理念型的黨，因此當有些政治明星出走時，對這個政黨的傷害不只是支持的流失，而是各種聲音的離去。黃國昌也曾代表某種時力的價值理念，離開的傷害不會小。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
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上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
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經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。