立法院三黨不過半，專家：民眾黨立委成關鍵

（2024.1.13 23:06 更新）

撰稿：李修慧

這次選舉是中華民國採用單一選區兩票制之後的第5次選舉，立法院的總席次共113席，其中73席區域立委由單一選區選出，6席原住民立委由複數選區選出，還有34席全國不分區立法委員由比例代表制選出。

上屆選舉（2020年）各政黨席次為民進黨61席，國民黨38席，台灣民眾黨5席，時代力量3席，台灣基進1席，無黨籍5席。

本屆的立法院席次分配為國民黨52席（增加14席）；民進黨51席（少10席）；台灣民眾黨8席（增加3席）；無黨籍2席。時代力量、台灣基進完全退出立法院。

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民眾黨不一定會跟國、民兩黨結盟，兩黨都需要爭取柯文哲支持

這次台灣立法院三黨不過半，且國民黨、民進黨席次差距極小。針對民眾黨是否會跟國民黨或民進黨聯合，民調專家張進逸表示，依照民眾黨的特性，不一定會跟國民黨聯合組成泛藍聯合陣營，也很難跟民進黨步調一致。

在這樣的狀況下，民眾黨對法案等有舉足輕重的影響，國、民兩黨如果要推什麼議案，都需要爭取民眾黨的支持。柯文哲會根據不同的議題、條件，來看要跟誰合作，接下來就要看國、民兩黨會提出什麼籌碼、如何說服柯文哲。

張進逸表示，未來執政的民進黨需要透過很多交換、溝通，來爭取民眾黨或國民黨支持，有許多政策或許很難推行，執政黨跟在野黨可能會互推責任，「責任政治」在未來會相對混亂。

柯文哲有可能組「聯合政府」嗎？

此外，柯文哲競選時一直提到，有機會的話希望能與執政黨組「聯合政府」，但民進黨當選後，張進逸認為組聯合政府的機率不大。假如組成聯合政府，黨跟黨之間要簽執政備忘錄，且在國會要一致投票，但依照民眾黨的特性，民眾黨不太可能跟民進黨配合，

民眾黨、國民黨有可能成功推行「內閣制」嗎？

此外，民眾黨、國民黨競選時曾提及希望未來進行「憲政改革」，由現行的「雙首長制」逐步轉成「內閣制」，也就是由立法院多數黨黨魁擔任行政院長，多數黨組閣、取得執政權。柯文哲當時承諾，如果他當選，他會讓立法院多數黨代表當行政院長。

但張進逸認為，民進黨應該不會贊同憲政改革，會依據現有制度提出自己的行政院長。此時，民眾黨只要集結國民黨便能過半，就能對行政院長提出不信任案、進行倒閣，但同時，總統也有權解散立法院、進行重選。然而，民眾黨這次沒有區域立委當選，改選成本較低；但國民黨有不少區域立委當選，重新投入選舉對區域立委來說成本極高，因此國民黨可能不會願意配合民眾黨提出不信任案、倒閣。

核稿編輯：楊士範