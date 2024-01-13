【2024立委選舉】中二選區王子復仇！顏寬恒擊敗林靜儀宣布當選，延續顏家政治香火

台中市第2選區選情激烈，顏寬恒今日晚間6時在台中沙鹿競總自行宣布當選。截至晚間6時46分，國民黨候選人顏寬恒獲得3萬1802票，領先民進黨對手林靜儀5323票。

顏寬恒總部在傍晚5點54分放炮自行宣布當選，支持者煮起湯圓慶祝勝選，高喊「給我一個立委顏寬恒、給我一個立委」、「凍蒜凍蒜」，總部高喊「我們贏了，終於還給我們公道」。

顏寬恒2020年立委選舉爭取連任失利，意外敗給台灣基進黨陳柏惟。陳柏惟遭到「刪Q」罷免後，顏寬恒再戰2022年立委補選，但不敵民進黨對手林靜儀。

這次顏寬恒再度對決林靜儀，勤跑基層並將目標鎖定年輕選民，讓他成功勝選。

顏寬恒在勝選感言中表示，自2020年選舉失利以來，他從不怠惰。面對綠營對手林靜儀挾帶龐大媒體與司法資源的威脅，他從未妥協，最終成功捍衛海線屯區與中二選區的尊嚴。

林靜儀隨後也宣布敗選，致謝支持者讓她有機會在中二選區服務2年又3天。

林靜儀也恭喜顏寬恆當選，並向顏寬恆呼籲，選舉結束之後希望對地方民眾一視同仁，不論在選舉過程中是哪方的支持者，都能一起合作，讓地方的服務與建設有更好的發展。

林靜儀說，中二選區再一次選擇了顏寬恒，一定是希望顏寬恒委員未來四年，能夠結合他地方的能量，加速台中地2選區的建設。

台中市第2選區共有5個行政區，範圍涵蓋烏日、霧峰、龍井、大肚、沙鹿。本屆選舉中二選區共有4名候選人參選，依序為國民黨籍顏寬恒、民進黨籍林靜儀、司法正義黨籍洪麗華，以及無黨籍紀銘修。

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核稿編輯：翁世航