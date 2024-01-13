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2024/01/13,
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「章魚哥」天玉里總統票數出爐：投票率7成3，賴蕭配得票最多、侯康配次之

「章魚哥」天玉里總統票數出爐：投票率7成3，賴蕭配得票最多、侯康配次之
天玉里選務人員進行開票作業。｜Photo Credit: 中央社

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台北市天玉里因人口、年齡結構與全市相近，里內大選結果常能反映選情，被外界視為「政治章魚哥」及「小台北」，堪稱選戰指標里。里長潘錦雄說，下午5時30分許總統選票已開票結束，賴蕭配得2149票、侯康配得票數2005票。天玉里人口數共8889人，此屆總統副總統選舉投票人數為7140人。

「章魚哥」北市天玉里投票率約7成3

（中央社）2024總統立委選舉今天（13日）投開票，與歷年大選結果相近，俗稱「章魚哥」的台北市士林區天玉里得票率受關注。里長潘錦雄說，民眾踴躍投票，至下午4時30分止，約有7成3投票率。

台北市天玉里因人口、年齡結構與全市相近，里內大選結果常能反映選情，過去最後得票率與大選相似，如2020年總統選舉，民進黨全國得票率約57%、國民黨約38%，天玉里得票率綠營約55%、藍營約40%，被外界視為「政治章魚哥」及「小台北」，堪稱選戰指標里。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今天投開票。天玉里長潘錦雄在里內投開票所外接受訪問時說，因天氣不錯，許多民眾都有出門投票，至下午截止投票前，仍有里民到場投票。

他指出，截至下午4時30分，天玉里的6個投開票所，初估投票率約7成3左右，票數約5200票，預估下午5時許，總統投票數應可出爐。

依士林區戶政事務所統計至去（2023）年12月，天玉里人口數共8889人；此屆總統副總統選舉投票人數為7140人。

天玉里總統選舉票數出爐：賴蕭配得票最多、侯康居次

（中央社）2024總統立委選舉今天投開票，俗稱「章魚哥」的台北市士林區天玉里得票率受關注。里長潘錦雄說，下午5時30分許總統選票已開票結束，賴蕭配得2149票、侯康配得票數2005票。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今天投開票，總統副總統選舉候選人分別是1號柯文哲與吳欣盈（民眾黨）、2號賴清德和蕭美琴（民進黨）、3號侯友宜及趙少康（國民黨）。

天玉里長潘錦雄在里內投開票所外接受訪問時說，里內共6個投票所，柯文哲與吳欣盈得票數1094票、賴清德和蕭美琴得票數2149票、侯友宜及趙少康得票數2005票。實際票數將以中選會公布為主。

台北市天玉里因人口、年齡結構與全市相近，里內大選結果常能反映選情，過去最後得票率與大選相似，如2020年總統選舉，民進黨全國得票率約57%、國民黨約38%，天玉里得票率綠營約55%、藍營約40%，被外界視為「政治章魚哥」及「小台北」，堪稱選戰指標里。

依士林區戶政事務所統計至去年12月，天玉里人口數共8889人；此屆總統副總統選舉投票人數為7140人。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：羅元祺


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