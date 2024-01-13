【2024立委選舉】曾任三屆立委鄭運鵬挑戰連任失敗，33歲牛煦庭靠「先陸後空」翻轉

（中央社）第11屆立法委員選舉，桃園市第1選區由國民黨籍市議員牛煦庭當選。牛煦庭擅長議題攻防，以勤跑基層方式打開知名度，逆轉選戰初期的落後，初次參選立委就拿下席次。

桃園市第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里），現任民進黨籍立委鄭運鵬力求連任，與牛煦庭是強強對決，參選的還有具民眾黨背景的無黨籍馬治薇。

年僅33歲的牛煦庭在2018年進入地方政壇，當時的他因不滿國民黨的議員選舉提名原則，以無黨籍在龜山區參選市議員並當選，並在2022年底連任，去年重新入黨、獲國民黨提名參選立委。

牛煦庭在選戰初期面對同黨市議員詹江村的競爭，在黨內人士協調下整合成功，選戰過程中則以藍白合作為分界，採取「先陸後空」的戰術，在地方快速打開知名度，從初選時的落後一路追趕到領先。

截圖自牛煦庭Facebook粉絲專頁

牛煦庭擅長議題攻防，對焦政治透明、青年參政、居住正義、財政紀律等議題，並堅持理性務實路線，在選區每個里巡迴舉辦「公民小夜市」，以演講會的方式宣揚理念，並舉辦數十場問政說明會傾聽民意，勤走基層的態度獲得地方好感。

鄭運鵬曾在2022年臨危受命代表民進黨參選桃園市長，但最後輸給國民黨籍的張善政，當時開票結果連本命區蘆竹、龜山都落後，也成為這次選戰隱憂，年輕的牛煦庭趁機積極搶攻、成功拿下席次。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航