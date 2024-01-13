【2024立委選舉】丁學忠翻轉雲林海線政壇，不敗女王蘇治芬：人生的選戰已打完

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丁學忠競選總部總幹事陳志揚告訴《中央社》記者，勝選非偶然，除候選人個人魅力、虎尾政績，選民希望世代交替，還有大環境「下架民進黨」氛圍使然。
（中央社）中國國民黨立法委員候選人丁學忠在雲林縣長張麗善等力挺下，加上無黨籍候選人瓜分對手票源，成功扳倒尋求連任的政壇老將、民主進步黨籍立委蘇治芬，翻轉雲林海線政壇。
雲林政壇不敗女王蘇治芬在雲林第1選舉區（虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉、北港鎮、口湖鄉及水林鄉）挑戰者雖眾，但外界較關注虎尾鎮長丁學忠及無黨籍雲林縣議員陳俊龍。
蘇治芬曾在立委選戰擊敗前雲林縣長張榮味兒女張鎔麒和張嘉郡，外界認為蘇治芬有現任優勢，但她曾坦言2022年九合一選舉，民進黨氣勢重挫，有不能輸的壓力，主打近年爭取的地方建設和政見，也攻擊虎尾治安問題等，而總統蔡英文、經濟部長王美花等也大力輔選。
面對蘇治芬主動攻勢，雲林縣政府除發新聞稿強調數據引用錯誤，丁學忠也開記者會反擊抹黑，雙方激烈攻防。
丁學忠競選總部總幹事陳志揚告訴《中央社》記者，勝選非偶然，除候選人個人魅力、虎尾政績，選民希望世代交替，還有大環境「下架民進黨」氛圍使然。
53歲的丁學忠強調自己年輕、勇於承擔和創新，參選獲張榮味和雲林縣議會議長黃凱等力挺，還有農漁會系統支持。
以這選區人口分布，虎尾是大票倉，丁學忠站穩本命區，在雲林縣議會副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等協助下，鬆動蘇治芬大本營北港票倉。
丁學忠除陸戰，還開直播搶攻年輕族群和首投族，加上陳俊龍瓜分對手陣營部分票數源而勝出。
蘇治芬連任失利，發文感謝各界支持「人生的選戰已打完」
（中央社）民進黨立委蘇治芬尋求連任失利，她今天表示，「人生的選戰我已打完了」；國民黨雲林縣第1選區立委候選人丁學忠集結各方支持，險勝蘇治芬3029票，為國民黨搶下1席。
根據雲林縣選委會統計，立委總投票率68.59%，蘇治芬以8萬1707票輸給國民黨丁學忠的8萬4736票。
今天下午4時開票，丁學忠和蘇治芬雙方票數緊咬，最後丁學忠小勝3029票；他在雲林縣長張麗善、議長黃凱等人陪同下，自行宣布勝選。
「我們勝利了！」丁學忠感謝11鄉鎮支持者，並說會配合縣長張麗善的建設，到中央爭取經費，此外，只要各鄉鎮有需要，他不分黨派、藍綠，一定全力以赴，讓雲林海線加速前進，將雲林建設成農工商科技大城。
丁學忠認為，此次勝選除了國民黨大團結，還有民眾黨雲林縣議員陳乙辰相挺，也有許多民進黨的朋友幫忙，結合大家的力量才贏得勝利；他允諾未來會全心全力為海線民眾權益發聲，為雲林的建設打拚，回報每張支持他的選票恩情
蘇治芬晚間則在臉書（Facebook）上貼文表示，「人生的選戰我已打完了，感謝大家的扶持、相伴，感恩鄉親對治芬的疼惜，再見，祝福大家。」
蘇治芬未現身競選總部，由民進黨雲林縣黨部主委林金忠對外發言。林金忠表示，總統選舉藍白沒有合，但是在雲林縣海線立委選舉藍白合，這個策略讓人民相當錯亂，丁學忠為了勝選、打倒蘇治芬，將價值和理念棄之不顧。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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