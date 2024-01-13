【2024立委選舉】丁學忠翻轉雲林海線政壇，不敗女王蘇治芬：人生的選戰已打完

（中央社）中國國民黨立法委員候選人丁學忠在雲林縣長張麗善等力挺下，加上無黨籍候選人瓜分對手票源，成功扳倒尋求連任的政壇老將、民主進步黨籍立委蘇治芬，翻轉雲林海線政壇。

雲林政壇不敗女王蘇治芬在雲林第1選舉區（虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉、北港鎮、口湖鄉及水林鄉）挑戰者雖眾，但外界較關注虎尾鎮長丁學忠及無黨籍雲林縣議員陳俊龍。

蘇治芬曾在立委選戰擊敗前雲林縣長張榮味兒女張鎔麒和張嘉郡，外界認為蘇治芬有現任優勢，但她曾坦言2022年九合一選舉，民進黨氣勢重挫，有不能輸的壓力，主打近年爭取的地方建設和政見，也攻擊虎尾治安問題等，而總統蔡英文、經濟部長王美花等也大力輔選。

面對蘇治芬主動攻勢，雲林縣政府除發新聞稿強調數據引用錯誤，丁學忠也開記者會反擊抹黑，雙方激烈攻防。

丁學忠競選總部總幹事陳志揚告訴《中央社》記者，勝選非偶然，除候選人個人魅力、虎尾政績，選民希望世代交替，還有大環境「下架民進黨」氛圍使然。

53歲的丁學忠強調自己年輕、勇於承擔和創新，參選獲張榮味和雲林縣議會議長黃凱等力挺，還有農漁會系統支持。

以這選區人口分布，虎尾是大票倉，丁學忠站穩本命區，在雲林縣議會副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等協助下，鬆動蘇治芬大本營北港票倉。

丁學忠除陸戰，還開直播搶攻年輕族群和首投族，加上陳俊龍瓜分對手陣營部分票數源而勝出。

蘇治芬連任失利，發文感謝各界支持「人生的選戰已打完」

（中央社）民進黨立委蘇治芬尋求連任失利，她今天表示，「人生的選戰我已打完了」；國民黨雲林縣第1選區立委候選人丁學忠集結各方支持，險勝蘇治芬3029票，為國民黨搶下1席。

根據雲林縣選委會統計，立委總投票率68.59%，蘇治芬以8萬1707票輸給國民黨丁學忠的8萬4736票。

今天下午4時開票，丁學忠和蘇治芬雙方票數緊咬，最後丁學忠小勝3029票；他在雲林縣長張麗善、議長黃凱等人陪同下，自行宣布勝選。

「我們勝利了！」丁學忠感謝11鄉鎮支持者，並說會配合縣長張麗善的建設，到中央爭取經費，此外，只要各鄉鎮有需要，他不分黨派、藍綠，一定全力以赴，讓雲林海線加速前進，將雲林建設成農工商科技大城。

丁學忠認為，此次勝選除了國民黨大團結，還有民眾黨雲林縣議員陳乙辰相挺，也有許多民進黨的朋友幫忙，結合大家的力量才贏得勝利；他允諾未來會全心全力為海線民眾權益發聲，為雲林的建設打拚，回報每張支持他的選票恩情

蘇治芬晚間則在臉書（Facebook）上貼文表示，「人生的選戰我已打完了，感謝大家的扶持、相伴，感恩鄉親對治芬的疼惜，再見，祝福大家。」

蘇治芬未現身競選總部，由民進黨雲林縣黨部主委林金忠對外發言。林金忠表示，總統選舉藍白沒有合，但是在雲林縣海線立委選舉藍白合，這個策略讓人民相當錯亂，丁學忠為了勝選、打倒蘇治芬，將價值和理念棄之不顧。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範