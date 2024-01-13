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2024/01/13,
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【2024立委選舉】民進黨整合成功，陳冠廷初試啼聲順利接下陳明文政治衣缽

【2024立委選舉】民進黨整合成功，陳冠廷初試啼聲順利接下陳明文政治衣缽
民主進步黨立法委員候選人陳冠廷擊敗無黨籍對手林國慶，傳承父親陳明文政治衣缽進國會。｜Photo Credit: 中央社

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選戰期間，陳冠廷與團隊走訪嘉義縣山區10鄉鎮，拜訪地方民意代表，請益農業、科技等領域專家，展現柔軟身段，也產出農業、產業、文化及教育等競選政見，明顯區隔林國慶少談政見、主攻對手的選戰策略，最終初試啼聲就當選立委。

（中央社）民主進步黨立法委員候選人陳冠廷擊敗無黨籍對手林國慶，傳承父親陳明文政治衣缽進國會，除民進黨整合成功，陳冠廷勤走基層、展現不輸父執輩的能力，以優質形象獲選民認同。

曾任立委的林國慶再於嘉義縣第2選舉區（溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、新港鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉、番路鄉、阿里山鄉與大埔鄉）參選，以上次選舉得票率僅輸陳明文約5個百分點餘威，獲中國國民黨禮讓與其他在野黨支持，對上較無名氣的陳冠廷，選戰伊始外界都認為有很大勝算。

林國慶以「打破明文規定」、「杜絕權斷王朝」為選戰主軸，要挑起選民對陳冠廷的反感，並以影視圈人脈廣邀知名歌手在選區內各鄉鎮辦演唱會圈粉，更質疑陳明文在竹崎山區養豬疑造成污染，擴大宣傳，讓陳冠廷在選戰初期居於劣勢。

為扭轉劣勢，陳冠廷親上火線說明養豬場一切合法，平息爭議，陳明文則避免父子同台，讓陳冠廷主責選戰，降低對手宣稱「政治世襲」負面衝擊。

陳明文對戰林國慶贏得辛苦，部分因素是2018年嘉義縣長選舉民進黨內初選造成的裂痕，但這次選戰在嘉義縣長翁章梁努力穿梭下，民進黨在嘉義縣山區展現團結氣勢，嘉義縣議會議長張明達更擔任陳冠廷競選總部主任委員，讓陳冠廷吃下定心丸，選情逐步看好。

當民進黨團結一致後，林國慶卻因一連串爭議事件支持度下滑；去（2023）年9月民雄大士爺祭時，林國慶助選員拿手舉牌擋到大士爺引起眾怒，而「摟妹」等負面事件也直接衝擊林國慶，影響婦女與年輕人選票流向。

陳冠廷則凸顯美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin–Madison）學士、日本國立東京大學公共政策碩士學歷，展現英、日語能力，推動在地雙語教育，呈現與林國慶大相逕庭的形象。

選戰期間，陳冠廷與團隊走訪嘉義縣山區10鄉鎮，拜訪地方民意代表，請益農業、科技等領域專家，展現柔軟身段，也產出農業、產業、文化及教育等競選政見，明顯區隔林國慶少談政見、主攻對手的選戰策略，最終初試啼聲就當選立委。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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