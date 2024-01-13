開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/13,
政治

【2024立委選舉】羅致政不敵桃色影片風波連任失敗，葉元之驚險勝出

【2024立委選舉】羅致政不敵桃色影片風波連任失敗，葉元之驚險勝出
民進黨立委羅致政連任失利。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

新北第7選區民進黨候選人羅致政獲得7萬8000票，敗給獲得7萬8200票的國民黨候選人葉元之。選戰末期，羅致政爆發私密影片、錄音黨外流等風波，影響選情。

2024年立委選舉，新北第七選區民進黨候選人羅致政獲得7萬8000票，敗給獲得78,134票的國民黨候選人葉元之，同選區還有小民參政歐巴桑聯盟劉書婷，共獲得1萬5000票。（截至9點44分）

新北市第七選區涵蓋以縣民大道以東、湳仔溝以西為界，包括新北市板橋區第三分區南部23里及第四、第五2個分區，共61里，常略稱為板橋東區。

新北市第七選區過去被視為搖擺區域，沒有明顯的政治色彩。自2008年以來，該地區立委席位皆由國民黨籍候選人拿下，直到羅致政2016年代表民進黨參選獲勝，並在2020年打敗國民黨柯智恩連任，此次選舉為羅致政力拚第三次連任。

聯合報》指出，在開票過程中，羅致政與葉元之數小時都差1、2千票，2人選戰被冠上全台最激烈選區，競選團隊也拿出以毛筆寫「銘謝賜票，羅致政鞠躬」的紅聯，直到13日稍晚，羅致政在競選總部宣布敗選，並感謝所有支持者及競選團隊。

隨後，羅致政也在其臉書帳號發文，感謝所有板橋的選民，過去8年擔任板橋的立法委員是其政治路上最大的榮耀。

信傳媒》先前曾報導，羅致政歷經私密影片及音檔外流等風波，雖羅致政及民進黨皆表示為中國介選的科技手段，稱不雅影片為境外網軍操作的「深偽造假影片」，然調查局至今並未對外發布任何調查結果，但已成為藍綠水口水戰的主要議題。

此外，羅致政先前也曾涉及桃色緋聞，他在2017年曾被爆料與助理的婚外情，羅致政當時回應以向家人說明，並獲得家人的諒解與信任。

此次爆發桃色風波後，羅致政的妻子陳亮吟也在「羅致政粉絲團」臉書社團發文，表示不會被眼前的挑戰所擊敗，堅信邪不勝正，並表達對老公的支持，更在選前為其站台助選。

對手葉元之則表示，羅致政的支持者很鐵，不太會在意他之前做了甚麼事情。

葉元之為新北市市議員，曾任新北市府發言人，也曾在2020年總統大選中擔任韓國瑜的競選辦公室發言人，並經常上政論節目對時事議題發表看法，熟悉空戰、陸戰。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：翁世航


“2024立委選舉”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。