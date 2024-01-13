【2024立委選舉】羅致政不敵桃色影片風波連任失敗，葉元之驚險勝出

2024年立委選舉，新北第七選區民進黨候選人羅致政獲得7萬8000票，敗給獲得78,134票的國民黨候選人葉元之，同選區還有小民參政歐巴桑聯盟劉書婷，共獲得1萬5000票。（截至9點44分）

新北市第七選區涵蓋以縣民大道以東、湳仔溝以西為界，包括新北市板橋區第三分區南部23里及第四、第五2個分區，共61里，常略稱為板橋東區。

新北市第七選區過去被視為搖擺區域，沒有明顯的政治色彩。自2008年以來，該地區立委席位皆由國民黨籍候選人拿下，直到羅致政2016年代表民進黨參選獲勝，並在2020年打敗國民黨柯智恩連任，此次選舉為羅致政力拚第三次連任。

《聯合報》指出，在開票過程中，羅致政與葉元之數小時都差1、2千票，2人選戰被冠上全台最激烈選區，競選團隊也拿出以毛筆寫「銘謝賜票，羅致政鞠躬」的紅聯，直到13日稍晚，羅致政在競選總部宣布敗選，並感謝所有支持者及競選團隊。

隨後，羅致政也在其臉書帳號發文，感謝所有板橋的選民，過去8年擔任板橋的立法委員是其政治路上最大的榮耀。

《信傳媒》先前曾報導，羅致政歷經私密影片及音檔外流等風波，雖羅致政及民進黨皆表示為中國介選的科技手段，稱不雅影片為境外網軍操作的「深偽造假影片」，然調查局至今並未對外發布任何調查結果，但已成為藍綠水口水戰的主要議題。

此外，羅致政先前也曾涉及桃色緋聞，他在2017年曾被爆料與助理的婚外情，羅致政當時回應以向家人說明，並獲得家人的諒解與信任。

此次爆發桃色風波後，羅致政的妻子陳亮吟也在「羅致政粉絲團」臉書社團發文，表示不會被眼前的挑戰所擊敗，堅信邪不勝正，並表達對老公的支持，更在選前為其站台助選。

對手葉元之則表示，羅致政的支持者很鐵，不太會在意他之前做了甚麼事情。

葉元之為新北市市議員，曾任新北市府發言人，也曾在2020年總統大選中擔任韓國瑜的競選辦公室發言人，並經常上政論節目對時事議題發表看法，熟悉空戰、陸戰。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：翁世航